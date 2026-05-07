Raiffeisen Bank România a fost consultantul exclusiv al BERD în tranzacția prin care Portul Constanța a preluat poarta maritimă a Republicii Moldova. George Mucibabici: Tranzacție de referință pentru BERD și pentru Statul Român

Raiffeisen Bank România a fost consultantul financiar exclusiv al BERD în vânzarea ICS Danube Logistics, compania care operează Portul Internațional Liber Giurgiulești, către Portul Constanța. Tranzacția marchează o mișcare strategică pentru România, care intră în acționariatul principalului port al Republicii Moldova și își consolidează poziția în regiunea Mării Negre și a Dunării.

BERD a anunțat finalizarea tranzacției pe 28 aprilie 2026, iar Portul Constanța devine unic proprietar al operatorului portuar.

Raiffeisen Bank România a asistat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la vânzarea ICS Danube Logistics SRL, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, către CNAPM SA Constanța (“Portul Constanța”), autoritatea portuară românească cu capital majoritar de stat.

George Mucibabici: Tranzacție de referință pentru BERD și pentru Statul Român

“Suntem recunoscători pentru oportunitatea de a oferi asistență și pentru încrederea acordată de BERD în vânzarea principalului port al Republicii Moldova, printr-un proces M&A de vânzare eficient, global și competitiv, reușind totodată să obținem rezultatul dorit pentru clientul nostru.

Aceasta este o tranzacție de referință, atât pentru BERD (prima dezinvestire integrală a unei companii din portofoliul instituției), cât și pentru Statul Român (prima investiție strategică importantă în afara granițelor României). Finalizarea cu succes a acestui mandat reconfirmă capacitatea și expertiza echipei noastre în executarea de tranzacții M&A transfrontaliere complexe, în industrii sofisticate.” a declarat George Mucibabici Jr., Head of Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

Contractul de vânzare-cumpărare pentru 100% din acțiuni a fost semnat la finalul anului 2025, iar aprobarea acestuia a fost anunțată de Portul Constanța la 12 februarie 2026. Finalizarea tranzacției a avut loc la sfârșitul lunii aprilie 2026.

Echipa de proiect care a finalizat cu succes tranzacția a fost formată din George Mucibabici Jr., Head of Investment Banking, Karina Ogica, Executive Director – M&A, și Dan Vlasiu, Analyst.

Ilir Fani: Mulțumim întregii echipe Raiffeisen Bank România pentru munca, dedicarea și contribuția esențială

”Dorim să mulțumim întregii echipe Raiffeisen Bank România pentru munca, dedicarea și contribuția esențială pe parcursul Project Sunrise. Finalizarea cu succes a tranzacției marchează un moment important, BERD finalizând ieșirea din PILG prin vânzarea către Portul Constanța, aducând un acționariat puternic pe termen lung și consolidând legăturile comerciale dintre Moldova, România și regiunea extinsă.” a declarat Ilir Fani, Director, Corporate Recovery, BERD.

Consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova

Tranzacția consolidează parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, precum și rolul PILG ca principală poartă maritimă a Moldovei, gestionând peste 70% din comerțul maritim al țării și menținând o poziție regională puternică.

Portul Constanța aduce atât capital, cât și expertiză operațională, cu un plan strategic axat pe modernizarea infrastructurii PILG, extinderea capacității prin noi dane și dezvoltări de terenuri, diversificarea serviciilor și integrarea portului în rețeaua comercială a Mării Negre.

Portul Constanța se angajează la investiții pe termen lung

Pe termen lung, Portul Constanța se angajează la investiții destinate extinderii capacității, îmbunătățirii infrastructurii și consolidării poziției sale în bazinul Mării Negre și al Dunării – sporind competitivitatea PILG, reziliența logistică a Moldovei și conectivitatea comercială regională.

De peste 20 de ani, Departamentul de Investment Banking al Raiffeisen Bank România este una dintre echipele de consultanță de top din țară, cu un istoric solid de tranzacții M&A pentru clienți precum Greenvolt, Genoyer Group, EPGE-EnerCap, Samsung C&T, Insight Investment, Enery, Wirecard, printre alții.