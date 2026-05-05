BNR bate moneda istoriei: Steaua București ajunge pe două monede aniversare, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

„Apărăăăă Duckadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la București!”

Sunt cuvintele care au rămas pentru totdeauna în memoria unei generații. La exact 40 de ani de la seara magică din Sevilla, când Steaua București scria una dintre cele mai mari pagini din istoria sportului românesc, Banca Națională a României transformă acel moment într-un simbol numismatic: două monede aniversare, din argint și tombac cuprat, dedicate performanței din 7 mai 1986.

BNR lansează emisiunea numismatică cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni”

Începând cu data de 7 mai 2026, Banca Națională a României introduce în circuitul numismatic o monedă din argint și una din tombac cuprat cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni”, un omagiu adus echipei care a dus România pe acoperișul fotbalului european.

Pe 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevilla, Steaua a devenit prima echipă din Europa de Est care a cucerit trofeul Cupei Campionilor Europeni, după finala cu FC Barcelona și prestația legendară a lui Helmuth Duckadam.

Cum arată monedele lansate de BNR

Moneda din argint are valoarea nominală de 10 lei, iar moneda din tombac cuprat are valoarea nominală de 1 leu.

Aversul ambelor monede include o reprezentare grafică a Cupei Campionilor Europeni, stema României, anul de emisiune 2026 și valoarea nominală.

Reversul comun redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile „CÂȘTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” și „1986”.

Tiraj limitat și prețuri pentru colecționari

BNR a anunțat că tirajul maxim aprobat este de doar 4.000 de exemplare pentru fiecare tip de monedă.

Prețurile de vânzare sunt:

1.000 lei pentru moneda din argint;

260 lei pentru moneda din tombac cuprat.

Ambele vin în capsule transparente și sunt însoțite de certificate de autenticitate semnate de conducerea băncii centrale. Monedele au, de asemenea, putere circulatorie pe teritoriul României.

Potrivit BNR, monedele din argint și monedele din tombac cuprat cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni” au putere circulatorie pe teritoriul României.

De unde pot fi cumpărate

Piesele numismatice vor putea fi achiziționate prin sucursalele regionale ale Banca Națională a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

ANUNT BNR

Pentru rezervarea pieselor numismatice din argint în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular. Pagina va deveni funcțională începând cu 7 mai 2026, ora 09:00, iar formularul va fi disponibil în limita stocului destinat rezervărilor online.

Pentru rezervarea pieselor numismatice din tombac cuprat în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular. Pagina va deveni funcțională începând cu 7 mai 2026, ora 09:00, iar formularul va fi disponibil în limita stocului destinat rezervărilor online.

În cazul în care stocul de monede numismatice destinat rezervărilor online se epuizează, vă informăm că există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare în acest sens, începând cu data lansării emisiunii respective.