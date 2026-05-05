Stiri de top

BNR bate moneda istoriei: Steaua București ajunge pe două monede aniversare, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Sursa foto - BNR

„Apărăăăă Duckadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la București!”

Contents
BNR lansează emisiunea numismatică cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni”Cum arată monedele lansate de BNRTiraj limitat și prețuri pentru colecționariDe unde pot fi cumpărate

Sunt cuvintele care au rămas pentru totdeauna în memoria unei generații. La exact 40 de ani de la seara magică din Sevilla, când Steaua București scria una dintre cele mai mari pagini din istoria sportului românesc, Banca Națională a României transformă acel moment într-un simbol numismatic: două monede aniversare, din argint și tombac cuprat, dedicate performanței din 7 mai 1986.

BNR lansează emisiunea numismatică cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni”

Începând cu data de 7 mai 2026, Banca Națională a României introduce în circuitul numismatic o monedă din argint și una din tombac cuprat cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni”, un omagiu adus echipei care a dus România pe acoperișul fotbalului european.

Pe 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevilla, Steaua a devenit prima echipă din Europa de Est care a cucerit trofeul Cupei Campionilor Europeni, după finala cu FC Barcelona și prestația legendară a lui Helmuth Duckadam.

Cum arată monedele lansate de BNR

Moneda din argint are valoarea nominală de 10 lei, iar moneda din tombac cuprat are valoarea nominală de 1 leu.

Aversul ambelor monede include o reprezentare grafică a Cupei Campionilor Europeni, stema României, anul de emisiune 2026 și valoarea nominală.

Reversul comun redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile „CÂȘTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” și „1986”.

Tiraj limitat și prețuri pentru colecționari

BNR a anunțat că tirajul maxim aprobat este de doar 4.000 de exemplare pentru fiecare tip de monedă.

Prețurile de vânzare sunt:

1.000 lei pentru moneda din argint;
260 lei pentru moneda din tombac cuprat.

Ambele vin în capsule transparente și sunt însoțite de certificate de autenticitate semnate de conducerea băncii centrale. Monedele au, de asemenea, putere circulatorie pe teritoriul României.

Potrivit BNR, monedele din argint și monedele din tombac cuprat cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni” au putere circulatorie pe teritoriul României.

De unde pot fi cumpărate

Piesele numismatice vor putea fi achiziționate prin sucursalele regionale ale Banca Națională a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

ANUNT BNR

Pentru rezervarea pieselor numismatice din argint în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular. Pagina va deveni funcțională începând cu 7 mai 2026, ora 09:00, iar formularul va fi disponibil în limita stocului destinat rezervărilor online.

Pentru rezervarea pieselor numismatice din tombac cuprat în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular. Pagina va deveni funcțională începând cu 7 mai 2026, ora 09:00, iar formularul va fi disponibil în limita stocului destinat rezervărilor online.

În cazul în care stocul de monede numismatice destinat rezervărilor online se epuizează, vă informăm că există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare în acest sens, începând cu data lansării emisiunii respective.

You Might Also Like

Banca Transilvania transformă iPhone-ul în POS: comercianții pot încasa plăți contactless fără terminal fizic

Reacția piețelor înainte votului: Leul se prăbușește. Cursul euro trece de 5,21 lei, iar deprecierea de 2% a leului din ultimele zile adaugă 0,6 puncte procentuale la inflație

UniCredit a făcut profit de 3,2 miliarde euro. Andrea Orcel: Am obținut din nou rezultate trimestriale record, cu performanțe solide pe toți indicatorii

Raiffeisen Bank a făcut profit de 367 milioane de lei în T1 2026, ajungând la active de aproape 90 miliarde de lei. Creștere accelerată pe zona clienților noi și evoluții solide pentru economisire și creditare. Zdenek Romanek: ”Clienții au nevoie de simplitate și claritate, de aceea continuăm să investim în tehnologie”

Leul continuă să cadă. Cursul BNR urcă astăzi la 5,19 lei/euro, un nou maxim istoric. Mâine se dă lupta cea mare

TAGGED: , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Banca Transilvania transformă iPhone-ul în POS: comercianții pot încasa plăți contactless fără terminal fizic
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?