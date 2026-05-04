Leul continuă să cadă. Cursul BNR urcă astăzi la 5,19 lei/euro, un nou maxim istoric. Mâine se dă lupta cea mare

Leul continuă să piardă teren, iar cursul anunțat astăzi de Banca Națională a României a urcat la 5,199 lei pentru un euro, un nou maxim istoric. Mișcarea vine într-un moment de tensiune politică majoră: după ieșirea PSD de la guvernare, executivul condus de Ilie Bolojan urmează să fie supus unei moțiuni de cenzură pe 5 mai.

Numărul semnatarilor arată că moțiunea inițiată de AUR și PSD are șanse reale să treacă, iar această incertitudine continuă să pună presiune pe piața valutară.

Mâine se dă o luptă și pe curs

În aceste condiții, „calmarea” pieței ar putea veni după ziua de mâine, dacă moțiune pică. Dacă guvernul Bolojan pleacă, haosul imediat va aduce și mai multă instabilitate și tensiune în piață. Iar asta nu aduce nimic bun pentru cursul BNR.

Leul a intrat într-o zonă de maximă presiune. Cursul oficial anunțat de Banca Națională a României confirmă ceea ce piața deja semnalase încă de dimineață: moneda națională atinge cel mai slab nivel din istorie, într-un context dominat de incertitudine politică și lipsă de direcție guvernamentală.

Pe piața interbancară, euro a trecut rapid de pragul de 5,21 lei, un nivel cu puternic impact psihologic.

Citește și