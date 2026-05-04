Leul continuă să cadă. Cursul BNR urcă astăzi la 5,19 lei/euro, un nou maxim istoric. Mâine se dă lupta cea mare

Gabriela Dinu
Leul continuă să piardă teren, iar cursul anunțat astăzi de Banca Națională a României a urcat la 5,199 lei pentru un euro, un nou maxim istoric. Mișcarea vine într-un moment de tensiune politică majoră: după ieșirea PSD de la guvernare, executivul condus de Ilie Bolojan urmează să fie supus unei moțiuni de cenzură pe 5 mai.

Numărul semnatarilor arată că moțiunea inițiată de AUR și PSD are șanse reale să treacă, iar această incertitudine continuă să pună presiune pe piața valutară.

În aceste condiții, „calmarea” pieței ar putea veni după ziua de mâine, dacă moțiune pică. Dacă guvernul Bolojan pleacă, haosul imediat va aduce și mai multă instabilitate și tensiune în piață. Iar asta nu aduce nimic bun pentru cursul BNR.

Șoc pe curs, mesaj de calm de la BNR. Dan Suciu: „Putem spune că în perioada imediat următoare situația se va calma. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor. Pot continua presiuni eventuale pe curs"

Leul a intrat într-o zonă de maximă presiune. Cursul oficial anunțat de Banca Națională a României confirmă ceea ce piața deja semnalase încă de dimineață: moneda națională atinge cel mai slab nivel din istorie, într-un context dominat de incertitudine politică și lipsă de direcție guvernamentală.

Pe piața interbancară, euro a trecut rapid de pragul de 5,21 lei, un nivel cu puternic impact psihologic.

Cel mai slab leu din istorie. Cursul BNR ajunge la 5,14 lei pentru un euro, pe fondul crizei politice declanșate de PSD

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
