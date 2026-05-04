FOTO. Cum a fost de 1 Mai pe „Peronul Financiar” din Gara de Nord, un spațiu Raiffeisen Bank pentru relaxare, dar și pentru soluții simple de gestionare a banilor



De 1 Mai, Gara de Nord a devenit principalul punct de plecare pentru mii de tineri care aleg litoralul ca destinație pentru a petrece mini-vacanța ce deschide sezonul estival. Anul acesta, înainte de a porni spre mare, călătorii au avut ocazia să treacă pe la „Peronul Financiar”, un spațiu special amenajat de Raiffeisen Bank pentru relaxare, dar și pentru a descoperi soluții simple de gestionare a banilor.

Ca de fiecare dată, Gara de Nord a fost locul de întâlnire pentru prieteni cu rucsacul în spate, care se regăsesc pentru a lua trenul către mare. Tinerii au plecat spre litoral cu gândul la distracție, muzică și nopți care țin până dimineața. Doar că, între două selfie-uri și planuri spontane, și-a făcut loc și o oprire neașteptată.

Raiffeisen Bank a invitat călătorii să se oprească la „Peronul Financiar” în Gara de Nord – un spațiu care a setat vibe-ul de vacanță și l-a completat fix cu ce lipsește de multe ori: o planificare financiară mai atentă înainte de plecare.

E ușor să intri în atmosfera de vacanță, mai greu e să-ți amintești de buget când deja ai plecat la drum. Și nu e doar o impresie, mulți tineri ajung să cheltuie impulsiv în astfel de weekenduri, iar „vedem noi după” devine rapid planul financiar oficial.

Peronul Financiar pentru alegeri financiare mai smart

Tocmai de aceea, anul acesta Gara de Nord nu a fost doar punctul de start al distracției de 1 Mai, ci a dat startul și unor alegeri financiare mai smart. Fără calcule complicate, ci cu recomandări simple pe care tinerii le-au putut aplica ușor pe bugetul lor de vacanță, înainte să urce în tren.

Pentru o zi, o parte din gară a arătat mai degrabă ca un colț de vacanță decât ca un loc de tranzit. Călătorii au găsit un spațiu în care au putut să încetinească ritmul înainte de plecare: șezlonguri unde să se relaxeze câteva minute, zone cu vibe de vacanță, numai bune pentru primul story de drum, un photobooth de unde au plecat cu amintiri imprimate pe fotografii, nu doar în telefon.

Quiz: Cum îți poți gestiona mai bine bugetul în călătorii?

Quiz-ul interactiv realizat de Raiffeisen Bank i-a prins pe tineri în joc pentru câteva minute, suficient cât să afle câteva insight-uri despre obiceiurile lor de consum, fără să rateze trenul. În câteva întrebări simple – de la „ai buget sau mergi fără planuri în vacanță?” până la „cum îți stabilești cheltuielile la destinație?” – participanții au aflat rapid ce tip de cheltuitor sunt și au primit un sfat personalizat, alături de un kit de relaxare financiară, ca să nu plece la drum fără niciun plan.

Astfel, „Peronul Financiar” a adus discuția despre bani mai aproape de momentele de vacanță, invitând tinerii să descopere, într-un mod interactiv și relaxat, cum își pot gestiona mai bine bugetul în călătorii.