BT Asset Management intră în acționariatul AnimaWings. Banii BT pariază pe companii românești cu ADN de creștere

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

BT Asset Management S.A.I., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, intră în acționariatul AnimaWings, companie aeriană românească fondată în 2020. Tranzacția vine într-un moment în care AnimaWings accelerează dezvoltarea, prin extinderea flotei și creșterea numărului de destinații interne și internaționale.

Banii BT intră in companii românești cu ADN de creștereAnimaWings, proiect de țarăAnimaWings vrea să ajungă la 14 aeronave până în 2027Ce înseamnă investiția pentru BT Asset Management

Banii BT intră in companii românești cu ADN de creștere

Semnarea acordului a avut loc în București, la sediul central al AnimaWings. Acordul va parcurge etapele necesare de analiză și aprobare din partea Consiliului Concurenței și a Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe. Achiziția este asistată de Filip & Company și de PwC România, cu implicarea unei echipe dedicate din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania.

Tranzacția va fi finalizată după primirea aprobărilor necesare din partea autoritățilorm, se menționează într-un comunicat de presă.

AnimaWings, proiect de țară

Parteneriatul reprezintă o investiție în România, într-un context în care sectorul privat este motorul creșterii economice. Forța financiară a BT Asset Management, alături de experiența operațională și de avantajele competitive ale companiei aeriene vor contribui la dezvoltarea unui jucător regional puternic și a unui proiect de țară.

AnimaWings va susține creșterea conectivității României cu centre turistice și economice europene, dar și a românilor din străinătate cu țara. De asemenea, va contribui la atragerea turiștilor și la impulsionarea dezvoltării mediului de afaceri.

AnimaWings vrea să ajungă la 14 aeronave până în 2027

Fondată în anul 2020, AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, dezvoltată în Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour. Flota actuală cuprinde 7 aeronave moderne Airbus, iar planul este extinderea acesteia la 14, până la finalul anului 2027.

În sezonul de vară, compania va avea 60 de rute către 30 de destinații, acoperind atât zborurile interne – între București și marile centre economice regionale: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Oradea -, cât și rute europene principale, precum Londra, Paris, München, Milano, Istanbul, Praga, Atena, Stockholm și Geneva.

Ce înseamnă investiția pentru BT Asset Management

Pentru BT Asset Management, investiția înseamnă diversificarea portofoliului și susținerea unei industrii strategice pentru România. Compania Grupului Financiar Banca Transilvania este liderul pieței de asset management după valoarea activelor administrate, care depășesc 10 miliarde de lei, cât și după numărul de investitori, aproximativ 475.000.

You Might Also Like

BRD: creștere pe creditare și profit de 369 milioane lei în T1 2026. Maria Rousseva: Într-un context marcat de intensificarea presiunilor macroeconomice și de incertitudine geopolitică, amplificate de conflictul din Orientul Mijlociu, Grupul BRD și-a menținut sprijinul acordat clienților

În T1 din 2026, BCR a făcut profit de 602 milioane lei, într-un context de piață dificil. Sergiu Manea: „Ne aflăm într-un moment de inflexiune economică, iar primele trei luni din 2026 au purtat greutatea cumulată a escaladării tensiunilor geopolitice, a presiunilor inflaționiste în creștere și a perturbării distribuției globale de petrol și gaze”

Premieră în bankingul românesc: un agent AI a făcut o plată în numele unui client BCR, prin Mastercard Agent Pay

Banca Transilvania a anunțat noua componență a Consiliului de Administrație. Gabriela Nistor, Doru Lionăchescu și Teodor Torgie sunt noii membri neexecutivi. Horia Ciorcilă: ”Le urez mult succes colegilor care se alătură consiliului pentru următorii patru ani”

România intră într-un fond regional pentru infrastructură strategică. BID, FEI și patru bănci de dezvoltare vor să mobilizeze cel puțin 2 miliarde de euro. Raluca Nicolescu: Contribuim la crearea unui cadru eficient pentru mobilizarea capitalului și dezvoltarea unor proiecte cu impact real în economie

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article BRD: creștere pe creditare și profit de 369 milioane lei în T1 2026. Maria Rousseva: Într-un context marcat de intensificarea presiunilor macroeconomice și de incertitudine geopolitică, amplificate de conflictul din Orientul Mijlociu, Grupul BRD și-a menținut sprijinul acordat clienților
