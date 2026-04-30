BRD: creștere pe creditare și profit de 369 milioane lei în T1 2026. Maria Rousseva: Într-un context marcat de intensificarea presiunilor macroeconomice și de incertitudine geopolitică, amplificate de conflictul din Orientul Mijlociu, Grupul BRD și-a menținut sprijinul acordat clienților

BRD – Groupe Société Générale a încheiat primul trimestru din 2026 cu o evoluție solidă a activității comerciale și o performanță financiară rezilientă, în pofida unui climat economic dificil, potrivit unui comunicat de presă.

Profitul Grupului BRD a fost de 369 milioane lei, în T1

Potrivit datelor BRD, rezultatul net al Grupului a crescut cu +5,5% în T1 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, ajungând la 369 milioane RON (față de 350 milioane RON în T1 2025), în timp ce rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) s-a situat la 13,8% (comparativ cu 14,5% în T1 2025), reflectând o performanță rezilientă într-un mediu dificil și pe o piață extrem de competitivă. Excluzând taxa pe cifra de afaceri, ROE a crescut la 16,1% în T1 2026, de la 15,7% în aceeași perioadă a anului precedent.

„În primul trimestru al anului, într-un context marcat de intensificarea presiunilor macroeconomice și de incertitudine geopolitică, amplificate spre finalul trimestrului de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, Grupul BRD și-a menținut sprijinul acordat clienților și a continuat să se concentreze pe crearea de valoare pe termen lung, obținând rezultate comerciale în creștere și o performanță financiară rezilientă.

Creditele nete în sold, inclusiv finanțările prin leasing, au crescut cu +8% an/an, cu o dinamică apropiată de nivelul superior al intervalului de o singură cifră, pe ambele segmente, retail și companii. Creditarea persoanelor fizice și a clienților companii mari a înregistrat creșteri de +10% an/an, în condițiile unei temperări a cererii, care a rămas însă favorabilă.

Având un obiectiv clar de a menține standarde ridicate și a răspunde așteptărilor în continuă evoluție ale clienților, aplicația noastră de mobile banking este îmbogățită constant cu funcționalități noi, contribuind la îmbunătățirea experienței utilizatorilor și la consolidarea relației pe termen lung. Drept urmare, activitatea digitală a clienților a continuat să se extindă, reflectându-se prin creșterea numărului de utilizatori ai aplicației mobile YouBRD, precum și prin majorarea volumelor de tranzacții.

BRD a obținut o performanță financiară rezilientă, marcată de temperarea dinamicii veniturilor și de menținerea costurilor sub control strict, în pofida impactului semnificativ al unui mediu fiscal caracterizat de un nivel mai ridicat al taxelor și inflație persistentă, în timp ce indicatorii de calitate a creditelor au rămas solizi. Totodată, pozițiile de capital și lichiditate ale BRD au fost menținute la niveluri confortabile”, declarat Maria Rousseva, CEO al BRD Groupe Societe Generale.

Venitul net bancar al Grupului BRD a atins 1.062 milioane RON în T1 2026

Venitul net bancar al Grupului BRD a atins 1.062 milioane RON în T1 2026, comparativ cu 1.080 milioane RON în T1 2025. Veniturile nete din dobânzi, care reprezintă 71% din venitul net bancar, au totalizat 759 milioane RON în T1 2026, menținându-se, în linii mari, stabile față de aceeași perioadă a anului precedent, determinate de impactul pozitiv al creșterii volumelor de creditare atât pe segmentul retail, cât și pe cel al companiilor, ce a fost contrabalansat de efecte negative de structură și de rată, mai pronunțate la nivelul pasivelor, se arata in comunicat.

Veniturile nete din comisioane au totalizat 202 milioane RON în T1 2026 (față de 240 milioane RON în T1 2025), fiind influențate de un efect de bază aferent anului precedent, asociat activității cu cardurile. Această dinamică a fost parțial compensată de evoluția susținută a activităților de custodie, brokeraj și administrare de active, precum și de creșterea comisioanelor aferente angajamentelor extrabilanțiere, pe fondul intensificării activității clienților.

Alte venituri bancare au atins 101 milioane RON, în creștere cu +24,5% față de anul anterior, reflectând rezultate favorabile din activitățile de tranzacționare și din portofoliul bancar, precum și înregistrarea unui venit excepțional („one-off”).

Cheltuielile operaționale au fost menținute sub un control riguros.

În pofida unui context caracterizat de persistența unui nivel ridicat al inflației, ce se menține în zona superioară a intervalului de o singură cifră în T1 2026 (inflația medie fiind de 9,6% în T1 2026) – cheltuielile au scăzut cu -3,0%, ajungând la 556 milioane RON, comparativ cu 573 milioane RON în T1 2025. Această evoluție reflectă efectul cumulat al reducerii cheltuielilor cu personalul, al absenței solicitării unei contribuții din partea FGDB și a FR (comparativ cu 49,6 milioane RON în 2025), precum și al altor economii de costuri, în principal legate de activele imobiliare (ca urmare a redimensionării rețelei) și de furnizorii externi de servicii.

Cheltuielile cu personalul s-au redus cu 6% față de perioada similară a anului trecut, reflectând ajustări ale forței de muncă determinate de măsuri de creștere a eficienței, într-un mediu bancar în continuă transformare și foarte competitiv. Pe de altă parte, taxa pe cifra de afaceri s-a dublat comparativ cu T1 2025, ajungând la 68 milioane RON de la 32 milioane RON, întrucât, începând cu 1 iulie 2025, băncile datorează o taxă suplimentară pe cifra de afaceri de 2%, peste nivelul de 2% deja existent.

Alte cheltuieli (excluzând din baza de costuri, contribuțiile la FGDB și FR din 2025 și taxa pe cifră de afaceri) au crescut cu +5,5% față de anul anterior, în principal pe fondul majorării cheltuielilor legate de IT&C, reflectând amortizarea investițiilor realizate în perioadele anterioare și derularea continuă a inițiativelor de infrastructură și digitalizare.

Excluzând impactul taxei pe cifra de afaceri și al contribuțiilor cumulate la Fondurile de Garantare și de Rezoluție înregistrate în 2025, cheltuielile operaționale s-au redus cu 1%, reflectând menținerea unui control strict al costurilor și a orientării ferme către îmbunătățirea eficienței.

Profitul operațional brut al Grupului BRD a atins 506 milioane RON în T1 2026

Profitul operațional brut al Grupului BRD a atins 506 milioane RON în T1 2026 (față de 507 milioane RON în T1 2025), în timp ce raportul cost/venit (C/I) s-a îmbunătățit la 52,4% în T1 2026, comparativ cu 53,1% în T1 2025. Excluzând taxa pe cifra de afaceri, raportul cost/venit s-a redus cu 4 puncte procentuale, până la 46% în T1 2026, de la 50% în T1 2025.

În ceea ce privește calitatea activelor, costul riscului a înregistrat un nivel mai redus al provizioanelor nete în T1 2026, de 53 milioane RON, comparativ cu 79 milioane RON în T1 2025, reflectând reziliența portofoliilor de credite ipotecare și de credite acordate companiilor, în timp ce portofoliul de credite de consum s-a dovedit mai sensibil la evoluțiile macroeconomice.

Rata creditelor neperformante (NPL) a ajuns la 2,5%

Rata creditelor neperformante (NPL) a ajuns la 2,5%, în timp ce gradul de acoperire al creditelor neperformante, NPL, s-a situat la 65,9%, la finalul lunii martie 2026.

Rata de adecvare a capitalului a BRD, la nivel individual, se situează la un nivel confortabil, de 22,9%, la finalul lunii martie2026.

Relații solide cu clienții, care asigură o performanță comercială robustă într-un context macroeconomic dificil

Creditele nete în sold, inclusiv finanțările prin leasing, au atins 55,9 miliarde RON, în creștere cu +8,2% an/an (din care creanțele din leasing financiar au avansat cu +3,1% an/an). Atât segmentul companii, cât și cel retail au continuat să crească, însă ritmul de creștere s-a temperat, pe fondul constrângerilor climatului macroeconomic nefavorabil. Creditarea retail a fost principalul motor de creștere (+8,6% an/an), susținută de performanța pe segmentul persoanelor fizice.

Cererea de credite pentru locuințe din partea populației a rămas rezilientă, în pofida erodării puterii de cumpărare și a creșterii economice lente. Creditarea pe segmentul companii a crescut cu +8,2%, ca urmare a performanței comerciale continue pe segmentul companii mari (+10,2% an/an), unde BRD beneficiază de relații solide cu clienții.

Grupul BRD a continuat să se concentreze pe extinderea soluțiilor de finanțare sustenabilă. Producția de finanțări sustenabile, cumulată din 2021, a atins 2,36 miliarde EUR, din care 34 milioane EUR au fost acordate în T1 2026.

În martie 2026, Auchan România și BRD Sogelease au anunțat extinderea parteneriatului dedicat furnizorilor activi și companiilor de transport care colaboreaza cu retailerul. Programul oferă acces la soluții dedicate de leasing financiar pentru investiții verzi și sustenabile, susținând modernizarea flotelor și operațiunile eficiente din punct de vedere energetic. Activele eligibile includ vehicule de pasageri electrice și hibride, vehicule comerciale ușoare și grele electrice sau cu emisii reduse, echipamente logistice eficiente energetic, cu impact redus asupra mediului, precum și soluții industriale eficiente energetic pentru depozite și unități de producție.

Baza totală de depozite a atins 75,7 miliarde RON, creștere de 14,3%

Baza totală de depozite a atins 75,7 miliarde RON, în creștere cu +14,3% an/an, pe fondul intrărilor mai ridicate atât pe segmentul companiilor, cât și pe cel al persoanelor fizice. Evoluția depozitelor retail a continuat să fie influențată de emisiunile lunare de titluri de stat românești pentru populație, oferite la randamente atractive, însă a rămas robustă, fiind susținută de o bază de clienți extinsă și diversificată.

Soluțiile alternative de economisire au înregistrat o performanță solidă în primul trimestru din 2026.

BRD Asset Management, care administrează 12 fonduri de investiții pentru mai mult de 193.000 de clienți, deține o poziție de top pe piața românească a OPCVM-urilor, cu o cotă de piață de 23,8% la finalul lunii martie 2026, iar activele totale în administrare au ajuns la 9,4 miliarde RON, în creștere cu +37% an/an, la final de trimestru.

În martie 2026, BRD Asset Management a încheiat un acord cu Patria Bank pentru achiziția a 99,9944% din Patria Asset Management. Patria Asset Management administrează 4 fonduri deschise de investiții și două ETF-uri: BET Patria‑Tradeville, cel mai mare ETF de pe piața românească din punctul de vedere al activelor în administrare (AuM de aproximativ 1 miliard RON) și ETF Energie Patria‑Tradeville. Achiziția va poziționa BRD Asset Management în top-ul pieței ETF-urilor, aflată într-o creștere rapidă, și va îmbunătăți mixul de produse oferit. Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare competente.

Canalele de e-banking impulsionează activitatea clienților, susținută de îmbunătățirea continuă a funcționalităților digitale

BRD a continuat să își ajusteze rețeaua de sucursale într-un mod pragmatic, ajungând la 334 de sucursale la 31 martie 2026 (-24 în dinamică anuală), oferind totodată zone self-service 24/7 pentru tranzacțiile cu numerar în 266 de locații. În același timp, interacțiunile prin canale digitale au continuat să crească, situație reflectată de majorarea numărului de utilizatori YouBRD (1,92 milioane la final de martie 2026, +12% an/an) și de creșterea volumului tranzacțiilor efectuate prin YouBRD (10,7 milioane, +24% an/an), în valoare totală de 17,4 miliarde RON (+35% an/an).

BRD a continuat să își consolideze parcursul digital prin îmbunătățirea ofertei și a capabilităților digitale. Actualizările recente ale aplicației YouBRD sporesc atractivitatea ofertei digitale a băncii și accesibilitatea produselor, odată cu lansarea Click to Pay, un standard global de plată creat de Visa și Mastercard, care permite efectuarea de plăți online rapide și sigure la comercianții care afișează pictograma Click to Pay, fără a fi necesară introducerea datelor cardului.

Alte îmbunătățiri funcționale includ emiterea cardului de debit direct din aplicația mobilă, extinderea listei de produse disponibile pentru clienții PFA, care pot fi vizualizate în YouBRD, cu conturi de consemnare si conturi fiduciare, precum și lansarea asigurării de călătorie internațională, care poate fi acum achiziționată 100% online, ca produs de sine stătător, direct prin YouBRD.