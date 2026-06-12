InterviuriStiri de top

EXCLUSIV. „Nu mai știu pe cine să cred!”. Întrebarea BankingNews pentru Mihaela Bîtu: ce îi spuneți unui client ING Bank care și-a plătit ani la rând ratele calculate în funcție de ROBOR. „Înțeleg pe deplin îngrijorarea pe care o resimt clienții noștri în această perioadă. Aș simți la fel”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Dincolo de anchete, amenzi, procese și explicații tehnice, scandalul ROBOR a lăsat în urmă și o întrebare mai greu de măsurat decât sancțiunile de sute de milioane de euro: ce se întâmplă cu încrederea oamenilor?

Contents
Mihaela Bîtu: ”Când auzi că este posibil să fi plătit rate mai mari decât ar fi trebuit și când auzi opinii contrare, unele chiar de la autorități ale statului, este firesc să te întrebi în cine poți avea încredere”Mihaela Bîtu: ”Respingem categoric acuzațiile și sancțiunea aplicată ING, pe care le considerăm nedrepte și neîntemeiate”Context

Pornind de aici, BankingNews a adresat liderilor băncilor vizate de decizia Consiliului Concurenței o întrebare simplă, dar dificilă: ce i-ar spune unui client care și-a plătit ani la rând ratele calculate în funcție de ROBOR și care astăzi spune: „Nu mai știu pe cine să cred”.

Un răspuns vine din partea Mihaelei Bîtu, CEO ING Bank România, într-o declarație transmisă exclusiv pentru BankingNews.

Mihaela Bîtu: ”Când auzi că este posibil să fi plătit rate mai mari decât ar fi trebuit și când auzi opinii contrare, unele chiar de la autorități ale statului, este firesc să te întrebi în cine poți avea încredere”

”Înțeleg pe deplin îngrijorarea pe care o resimt clienții noștri în această perioadă. Când auzi că este posibil să fi plătit rate mai mari decât ar fi trebuit și când auzi opinii contrare, unele chiar de la autorități ale statului, este firesc să te întrebi în cine poți avea încredere. Aș simți la fel”, a menționat pentru BankingNews, Mihaela Bîtu.

”Ceea ce noi putem spune cu fermitate este faptul că suntem convinși că am acționat cu integritate și responsabilitate, în deplină conformitate cu toate reglementările aplicabile, în cadrul mecanismului de fixing administrat și supravegheat de Banca Națională a României, lucru confirmat de-a lungul timpului, inclusiv prin controale ale autorităților”, a subliniat CEO-ul ING Bank.

Ofer o nouă perspectivă și vă invit să stăm strâmb și să judecăm drept: miza reală a deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa băncile în dosarul ROBOR nu este amenda. Miza este încrederea! Iar dincolo de emoție, vreau să aduc în spațiul public 10 întrebări ciudate… sau poate doar pertinente

Mihaela Bîtu: ”Respingem categoric acuzațiile și sancțiunea aplicată ING, pe care le considerăm nedrepte și neîntemeiate”

Mihaela Bîtu a mai menționat că banca așteptă decizia oficială a Consiliului Concurenței, pe care o va contesta în instanță. ”Respingem categoric acuzațiile și sancțiunea aplicată ING, pe care le considerăm nedrepte și neîntemeiate, și avem încredere că instanțele de drept vor judeca cu înțelepciune și imparțialitate această cauză”, a mai spus Mihaela Bîtu.

În opinia sa, evoluția ROBOR este explicată de factorii macroeconomici și de política monetară a Băncii Naționale a României. ”Pentru o înțelegere cât mai bună a situației, îi încurajez pe clienți să se informeze din surse diverse, inclusiv din presa de specialitate și din pozițiile publice ale Băncii Naționale a României, pentru a-și forma o opinie echilibrată”, a conchis CEO-ul ING Bank.

Context

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro) unui grup de 10 bănci din România, după ce a concluzionat că instituțiile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de fixing. Autoritatea susține că au existat schimburi de informații confidențiale și strategice privind nivelul indicelui folosit la calculul dobânzilor pentru o parte dintre creditele din economie.

Același ROBOR, aceeași autoritate, același șef, concluzii diferite. Ce spunea Consiliul Concurenței, în 2013, despre manipularea indicelui și de ce în 2026 băncile au primit amenzi uriașe. Ce s-a schimbat între cele două investigații?

You Might Also Like

FOTO. Banca Transilvania și Muzeul Național de Artă al României au lansat un parteneriat cultural major. Omer Tetik, CEO BT: „Considerăm că arta, dincolo de creativitate și viziune, aduce un dialog, aduce educație, aduce comunitatea împreună. Cred că România are nevoie de asta în aceste momente”

EXCLUSIV. „Nu mai știu pe cine să cred!”. Întrebarea BankingNews pentru Sergiu Manea: ce îi spuneți unui client BCR care și-a plătit ani la rând ratele calculate în funcție de ROBOR. „Este o reacție de bun-simț a unui om căruia i se cere să tragă o concluzie, dar nu i se dă nicio probă”

Asociația Română a Băncilor respinge ferm acuzațiile Consiliului Concurenței. Clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. Asistăm din nou siderați la o decizie abuzivă și injustă care îndepărtează investitorii

Mugur Isărescu explică celebra declarație ”băncile au sărit calul în privința ROBOR”. BNR iese public și cere explicații Consiliului Concurenței: Creșterea ROBOR, din acei ani, nu poate fi imputată băncilor

BCR răspunde Consiliului Concurenței: „Nu am încercat să blocăm investigația. Am cerut acces la probe și timp pentru apărare”

TAGGED: , , , , , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article FOTO. Banca Transilvania și Muzeul Național de Artă al României au lansat un parteneriat cultural major. Omer Tetik, CEO BT: „Considerăm că arta, dincolo de creativitate și viziune, aduce un dialog, aduce educație, aduce comunitatea împreună. Cred că România are nevoie de asta în aceste momente”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?