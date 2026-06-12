EXCLUSIV. „Nu mai știu pe cine să cred!”. Întrebarea BankingNews pentru Mihaela Bîtu: ce îi spuneți unui client ING Bank care și-a plătit ani la rând ratele calculate în funcție de ROBOR. „Înțeleg pe deplin îngrijorarea pe care o resimt clienții noștri în această perioadă. Aș simți la fel”

Dincolo de anchete, amenzi, procese și explicații tehnice, scandalul ROBOR a lăsat în urmă și o întrebare mai greu de măsurat decât sancțiunile de sute de milioane de euro: ce se întâmplă cu încrederea oamenilor?

Pornind de aici, BankingNews a adresat liderilor băncilor vizate de decizia Consiliului Concurenței o întrebare simplă, dar dificilă: ce i-ar spune unui client care și-a plătit ani la rând ratele calculate în funcție de ROBOR și care astăzi spune: „Nu mai știu pe cine să cred”.

Un răspuns vine din partea Mihaelei Bîtu, CEO ING Bank România, într-o declarație transmisă exclusiv pentru BankingNews.

Mihaela Bîtu: ”Când auzi că este posibil să fi plătit rate mai mari decât ar fi trebuit și când auzi opinii contrare, unele chiar de la autorități ale statului, este firesc să te întrebi în cine poți avea încredere”

”Înțeleg pe deplin îngrijorarea pe care o resimt clienții noștri în această perioadă. Când auzi că este posibil să fi plătit rate mai mari decât ar fi trebuit și când auzi opinii contrare, unele chiar de la autorități ale statului, este firesc să te întrebi în cine poți avea încredere. Aș simți la fel”, a menționat pentru BankingNews, Mihaela Bîtu.

”Ceea ce noi putem spune cu fermitate este faptul că suntem convinși că am acționat cu integritate și responsabilitate, în deplină conformitate cu toate reglementările aplicabile, în cadrul mecanismului de fixing administrat și supravegheat de Banca Națională a României, lucru confirmat de-a lungul timpului, inclusiv prin controale ale autorităților”, a subliniat CEO-ul ING Bank.

Mihaela Bîtu: ”Respingem categoric acuzațiile și sancțiunea aplicată ING, pe care le considerăm nedrepte și neîntemeiate”

Mihaela Bîtu a mai menționat că banca așteptă decizia oficială a Consiliului Concurenței, pe care o va contesta în instanță. ”Respingem categoric acuzațiile și sancțiunea aplicată ING, pe care le considerăm nedrepte și neîntemeiate, și avem încredere că instanțele de drept vor judeca cu înțelepciune și imparțialitate această cauză”, a mai spus Mihaela Bîtu.

În opinia sa, evoluția ROBOR este explicată de factorii macroeconomici și de política monetară a Băncii Naționale a României. ”Pentru o înțelegere cât mai bună a situației, îi încurajez pe clienți să se informeze din surse diverse, inclusiv din presa de specialitate și din pozițiile publice ale Băncii Naționale a României, pentru a-și forma o opinie echilibrată”, a conchis CEO-ul ING Bank.

Context

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro) unui grup de 10 bănci din România, după ce a concluzionat că instituțiile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de fixing. Autoritatea susține că au existat schimburi de informații confidențiale și strategice privind nivelul indicelui folosit la calculul dobânzilor pentru o parte dintre creditele din economie.