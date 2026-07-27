BCR finanțează cu 47 milioane de euro construcția parcului eolian de la Gura Văii. Manuela Trisnevschi: Vom continua să sprijinim investițiile în noi capacități de producție, rețele de distribuție și soluții de stocare

Banca Comercială Română acordă o finanțare de 47 milioane de euro pentru construcția parcului eolian Gura Văii – CEE Onești, din județul Bacău. Proiectul va avea o capacitate instalată de 49,8 MW și o producție anuală estimată la aproximativ 110 GWh.

Parcul este dezvoltat de Borzești Wind SRL, companie deținută integral de Electrocentrale Borzești, joint venture format de OMV Petrom și grupul Renovatio. CEE Onești este primul proiect eolian al companiei, care pregătește până în 2030 un portofoliu de peste 1 GW de noi capacități de energie regenerabilă.

BCR este partenerul bancar unic al proiectului și are o expunere totală de până la 61,6 milioane de euro.

Pachetul de finanțare include un credit la termen, o facilitate TVA și o facilitate DSRF. Finanțarea acoperă etapele de dezvoltare, construcție și operare ale parcului eolian, având o durată de 15 ani.

Manuela Trisnevschi: Vom continua să sprijinim investițiile în noi capacități de producție, rețele de distribuție și soluții de stocare

„Suntem alături de Electrocentrale Borzești la primul proiect eolian dintr-un portofoliu de peste 1 GW, pentru că investițiile în energie regenerabilă au nevoie de expertiză și structuri de finanțare robuste. BCR este principalul partener bancar pentru proiectele din sectorul energetic și vom continua să sprijinim investițiile în noi capacități de producție, rețele de distribuție și soluții de stocare. Aceasta este condiția de bază a fiabilității pentru consumatorii din România, dar și a autonomiei în dezvoltarea noilor tehnologii, de la centre de date la electrificarea industriei”, a declarat Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities în cadrul BCR.

Producție comparabilă cu necesarul anual al municipiului Buzău

Producția anuală netă a parcului eolian Gura Văii este estimată la aproximativ 110 GWh, cantitate comparabilă cu necesarul anual de energie electrică al unui oraș de dimensiunea municipiului Buzău.

Potrivit BCR, o parte din energia produsă va fi vândută prin intermediul unui contract de achiziție pe termen lung (PPA) încheiat pentru zece ani cu Renovatio Trading. Electrocentrale Borzești dezvoltă un portofoliu de peste 1 GW de proiecte regenerabile. Acesta include aproximativ 950 MW de capacități eoliene, 70 MW de proiecte solare și soluții de stocare.

Valoarea totală estimată a investițiilor depășește 1,3 miliarde de euro. Proiectele sunt susținute de mecanisme care asigură venituri predictibile, precum contractele PPA, contractele pentru diferență (CfD) și alte acorduri de vânzare a energiei pe termen lung.

BCR a finanțat proiecte energetice de peste 800 milioane de euro în 2025

În 2025, BCR a acordat finanțări de peste 800 milioane de euro sectorului energetic din România, prin structuri bilaterale și sindicalizate. Proiectele finanțate însumează o putere instalată de peste 1.150 MW.

Din valoarea totală, peste 300 milioane de euro au fost direcționate către proiecte noi de energie regenerabilă. Banca finanțează, de asemenea, investiții în capacități de producție, rețele de distribuție și soluții de stocare.

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