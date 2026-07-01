BCR și Erste finanțează cu 151 milioane de euro cel mai mare parc eolian din România, Peștera II. Manuela Trisnevschi: BCR este partener financiar pentru companiile care modernizează sectorul energetic din România

BCR și Erste Group Bank AG au acordat o finanțare sustenabilă de 151 de milioane de euro pentru dezvoltarea parcului eolian Peștera II din județul Constanța, un proiect cu o capacitate instalată de 392 MW. Finanțarea face parte dintr-un pachet sindicalizat de 510 milioane de euro, una dintre cele mai mari tranzacții dedicate energiei regenerabile din România și din Europa Centrală și de Est.

BCR și Erste Group Bank AG au acordat o finanțare sustenabilă de 151 de milioane de euro pentru construcția parcului eolian Pestera II

Pachetul total de finanțare se ridică la 510 milioane de euro și este asigurat de un consorțiu format din șapte bănci comerciale locale și internaționale, iar capitalul propriu este finanțat de proprietarii proiectului, prin CIP Growth Markets Fund II (GMF II), Banca Europeană de Investiții și un fond de pensii danez.

BCR și Erste Group Bank AG acționează în calitate de creditori principali și bănci furnizoare de soluții de hedging. BCR are, de asemenea, rol de Agent de Garanții și Agent de Facilitate, fiind totodată bancă emitentă de instrumente de garantare și bancă de administrare a conturilor curente.

Potrivti băncii, proiectul reprezintă una dintre cele mai mari investiții în energie regenerabilă din România și este una dintre cele mai mari finanțări sustenabile din Europa Centrală și de Est.

Manuela Trisnevschi: BCR este partener financiar pentru companiile care modernizează sectorul energetic din România

„BCR este partener financiar pentru companiile care modernizează sectorul energetic din România, iar un proiect de anvergura Peștera II arată cât de mult contează expertiza și experiența în structurarea finanțărilor complexe. Ne bucurăm să fim alături de Copenhagen Infrastructure Partners într-unul dintre cele mai mari proiecte de energie regenerabilă din Europa Centrală și de Est, care contribuie la securitatea energetică a României și la poziționarea țării noastre ca hub de diversitate energetică în regiune”, declară Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Corporate Banking, BCR.

Peștera II este și cel mai mare proiect eolian din România

Peștera II este și cel mai mare proiect eolian din România subvenționat prin schema contractelor pentru diferență (CfD) derulată la finele anului 2024. Amplasat pe raza comunelor Peștera și Ciocârlia din județul Constanța, proiectul s-a calificat pentru a primi subvenții CfD pe o perioadă de 15 ani, pentru o putere instalată de 245 MW.

Parcul eolian este așteptat să intre în funcțiune în 2028, contribuind la consolidarea securității energetice a României.

Cătălin Bojoga: Peștera II este exact tipul de investiție în care BCR își dovedește rolul de partener pentru proiecte complexe

„Pentru noi, totul pornește de la modul în care România poate conduce tranziția energetică a regiunii. Iar parcul eolian Peștera II este exact tipul de investiție în care BCR își dovedește rolul de partener pentru proiecte complexe, expertiza în structurarea finanțării fiind dublată de o cunoaștere aprofundată a sectorului energetic și a provocărilor sale”, spune si Cătălin Bojoga, Senior Banker Energy & Utilities, BCR.

Tranzacția a beneficiat de sprijinul mai multor consultanți, printre care White & Case si Bondoc & Asociații, în calitate de consilieri juridici ai sindicatului de bănci, EY, în calitate de consultant financiar și fiscal, și Marsh, în calitate de consultant de asigurări al finanțării.

BCR își consolidează poziția de jucător important în finanțarea tranziției energetice

În 2025, BCR a acordat finanțări de peste 800 de milioane de euro sectorului energetic din România, prin structuri bilaterale sau sindicalizate, pentru proiecte ce însumează peste 1.150 MW putere instalată. Peste 300 de milioane de euro au mers către proiecte noi de energie regenerabilă, BCR fiind principalul partener bancar pe tot ce înseamnă investiții în capacități de producție, rețele de distribuție și soluții de stocare.