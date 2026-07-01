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România pregătește RoBOOST: BID și EIF semnează Memorandumul pentru noul fond de investiții destinat companiilor

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Statul român pregătește un nou mecanism de finanțare pentru companii. Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum pentru lansarea RoBOOST, un fond de fonduri prin care statul român intenționează să contribuie cu 100 de milioane de euro pentru a facilita accesul la finanțare al start-up-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare.

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BID și EIF au semnat un Memorandum de Înțelegere în vederea creării RoBOOSTAlexandru Nazare: Acest mecanism arată că statul român începe să folosească mai inteligent instrumentele financiare pe care le are la dispozițieBID reprezintă statul român în implementarea acestei inițiative și are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euroRaluca Nicolescu: Construim infrastructura prin care capitalul poate ajunge mai eficient la companiile românești cu potențial de creștereMarjut Falkstedt, Chief Executive al Fondului European de Investiții, a declarat:Ce urmeazăCiteste si

BID și EIF au semnat un Memorandum de Înțelegere în vederea creării RoBOOST

Memorandumul consolidează parteneriatul strategic dintre BID și EIF, construit deja prin colaborarea în cadrul unor inițiative europene, precum Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări și Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări. Noul proiect va contribui la dezvoltarea expertizei BID în domeniul fondurilor de investiții, va stimula investițiile în economia românească și va susține dezvoltarea ecosistemului național de fonduri de capital privat (private equity) și capital de risc (venture capital).

Alexandru Nazare: Acest mecanism arată că statul român începe să folosească mai inteligent instrumentele financiare pe care le are la dispoziție

„Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, atât prin dialogul cu Fondul European de Investiții, cu Banca Europeană de Investiții și cu Nadia Calviño, președinte BEI, cât și prin crearea cadrului legal care permite Băncii de Investiții și Dezvoltare să inițieze și să participe la astfel de vehicule de investiții.

Acest mecanism arată că statul român începe să folosească mai inteligent instrumentele financiare pe care le are la dispoziție: nu doar alocări bugetare clasice, ci capital public care mobilizează capital privat și instituțional pentru companiile românești. Prin RoBOOST, BID își consolidează rolul de bancă națională de dezvoltare, iar România face un pas important în dezvoltarea pieței de private equity și venture capital. Într-un context economic internațional volatil, avem nevoie de mecanisme moderne care să ducă finanțarea către start-up-uri, IMM-uri, companii în creștere și proiecte strategice.

Este un semnal că România poate construi, împreună cu partenerii europeni, instrumente de investiții capabile să susțină inovarea, competitivitatea și creșterea economică pe termen lung”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

BID reprezintă statul român în implementarea acestei inițiative și are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro


Mandatată de Guvernul României, BID reprezintă statul român în implementarea acestei inițiative și are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea noului mecanism investițional, în parteneriat cu EIF.

Memorandumul include, de asemenea, posibilitatea extinderii colaborării dintre BID și EIF prin programe paneuropene precum cele în domeniul tehnologiei (European Tech Champions Initiative – ETCI 2.0) sau apărării și securității cibernetice (DEF 2.0).

Raluca Nicolescu: Construim infrastructura prin care capitalul poate ajunge mai eficient la companiile românești cu potențial de creștere

„Acest parteneriat reflectă rolul BID de bancă națională de dezvoltare în construirea unei piețe de investiții mai solide în România. Construim astfel infrastructura prin care capitalul poate ajunge mai eficient la companiile românești cu potențial de creștere. Pentru antreprenori, RoBOOST înseamnă acces la finanțare adaptată etapelor de dezvoltare ale afacerii, iar pentru economia României înseamnă o piață de investiții mai matură, mai predictibilă, capabilă să susțină inovarea, competitivitatea și dezvoltarea pe termen lung”, a declarat Raluca Nicolescu, Director General al Băncii de Investiții și Dezvoltare.


RoBOOST are potențialul de a mobiliza capital public și privat în beneficiul companiilor românești și de a facilita accesul la finanțare pentru start-up-uri, întreprinderi mici și mijlocii, companii aflate în etape de creștere și extindere, precum și pentru proiecte de infrastructură, inclusiv în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice.


Marjut Falkstedt, Chief Executive al Fondului European de Investiții, a declarat:


„Semnarea acestui Memorandum de Înțelegere marchează atât o continuare a colaborării noastre de lungă durată cu România, cât și un pas important înainte în parteneriatul nostru cu Banca de Investiții și Dezvoltare. În parteneriat cu Guvernul României, EIF a susținut deja aproximativ 30 de fonduri de equity pentru a investi în România, contribuind la niveluri record de investiții și fundraising. Susținem, de asemenea, potențialul de integrare a României pe piețele de capital paneuropene prin programe precum European Tech Champions Initiative 2.0. Împreună cu BID, ne propunem să valorificăm acest moment favorabil și să sprijinim în continuare dezvoltarea ecosistemului investițional românesc.”

Ce urmează

Modelul de tip „fond de fonduri” va contribui la dezvoltarea ecosistemului românesc de investiții prin atragerea capitalului instituțional și privat și prin extinderea capacității de finanțare a administratorilor de fonduri. În etapele următoare, EIF și BID vor semna un acord bilateral de creare a fondului de fonduri, iar EIF va selecta intermediarii financiari (fonduri de equity).

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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