ING: Economia României a evitat contracția în trimestrul al doilea, dar 2026 rămâne pe minus. PIB ar urma să scadă cu 0,5%

Economia României a stagnat în trimestrul al doilea față de primele trei luni ale anului, evitând o nouă contracție. Punctul de plecare foarte slab, moștenit de la sfârșitul anului 2025, face însă dificilă evitarea unei scăderi economice pe ansamblul acestui an, arată o analiză ING, semnată de economiștii Ștefan Posea și Valentin Tătaru.

PIB ar urma să scadă cu 0,5%

ING își menține prognoza potrivit căreia Produsul Intern Brut al României va scădea cu 0,5% în 2026 și avertizează că riscurile sunt orientate în sensul unei evoluții chiar mai slabe. Pentru 2027, banca anticipează o revenire a economiei și o creștere de 2,2%.

„Deși perspectivele ar trebui să se îmbunătățească treptat în lunile următoare, punctul de plecare slab moștenit de la sfârșitul anului 2025 face dificilă evitarea unei contracții pe ansamblul anului 2026”, arată economiștii ING.

Economia a stagnat în prima jumătate a anului

Institutul Național de Statistică a publicat vineri primele estimări privind evoluția PIB în trimestrul al doilea. Datele detaliate, care vor arăta contribuția principalelor sectoare și componente ale economiei, vor fi prezentate pe 7 septembrie. Totuși, potrivit ING, o concluzie este deja clară: economia României a stagnat, în esență, în prima jumătate a anului 2026, după contracția puternică înregistrată la finalul anului trecut.

În trimestrul al doilea, PIB-ul a rămas neschimbat comparativ cu trimestrul precedent. Față de aceeași perioadă din 2025, economia a scăzut cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe seria ajustată sezonier.

Investițiile publice puternice au împiedicat, cel mai probabil, o scădere mai severă a economiei, dar nu au reușit să compenseze integral slăbiciunea cererii interne, arată analiștii. Din perspectiva formării PIB, diferența dintre activitatea industrială modestă și evoluția rezilientă a construcțiilor s-a menținut, cel mai probabil, și în trimestrul al doilea. Aceste tendințe au caracterizat economia românească pe parcursul ultimului an și continuă să indice un mediu cu o creștere economică slabă și o inflație ridicată.

Economia a rezistat mai bine decât se anticipa

Stagnarea trimestrială reprezintă, în continuare, un rezultat modest. Economia pare însă să fi rezistat mai bine decât se anticipa în fața mai multor factori negativi. Șocul provocat de prețurile energiei, turbulențele politice care au urmat schimbării guvernului și intensificarea incertitudinilor geopolitice au reprezentat riscuri semnificative pentru activitatea economică. Dar ING reamintește că datele publicate acum ar putea fi revizuite odată cu prezentarea structurii detaliate a PIB, programată pentru 7 septembrie.

Dincolo de variațiile statistice, imaginea de ansamblu rămâne însă neschimbată. În prima jumătate a anului, economia României s-a contractat cu 0,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

ING: Revenirea din a doua jumătate a anului nu va fi suficientă

Economiștii ING se așteaptă ca situația să se îmbunătățească treptat în a doua jumătate a anului, pe fondul revenirii încrederii companiilor și consumatorilor și al demarării mai multor proiecte importante de infrastructură.

Este posibil ca această ameliorare să vină prea târziu și să fie prea modestă pentru a schimba semnificativ evoluția economiei în 2026.

„Continuăm să credem că economia va avea dificultăți în evitarea unei contracții anuale și ne menținem prognoza privind o scădere a PIB de 0,5%, cu riscuri orientate în jos, înaintea unei reveniri la o creștere de 2,2% în 2027”, concluzionează Ștefan Posea, economist ING pentru România, și Valentin Tătaru, economist-șef ING pentru România.