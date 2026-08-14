Germania începe educația financiară cu bani reali: statul investește lunar 10 euro pentru pensia fiecărui copil. Ce sume se pot acumula până la vârsta pensionării și ce mesaj are guvernul federal pentru părinți

Germania le deschide copiilor conturi pentru pensie. Statul investește câte 10 euro lunar și îi apropie de piața de capital. Mai precis, guvernul federal german a aprobat un proiect de lege prin care statul va investi lunar câte 10 euro într-un cont de pensie pentru fiecare copil eligibil, începând de la vârsta de șase ani. Programul, denumit „Frühstartrente”, adică pensia cu start timpuriu, urmărește atât acumularea unui capital pentru perioada pensionării, cât și apropierea copiilor de economisire, investiții și piața de capital, potrivit Ministerului federal german de Finanțe.

Copiii cu cont de pensie încă de la grădiniță

Banii nu vor fi acordați în numerar copiilor sau părinților, ci vor fi investiți într-un cont individual de pensie bazat pe plasamente pe piața de capital. Contribuția statului va fi plătită lunar, de la vârsta de șase ani și până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Proiectul de lege a fost aprobat de Cabinetul federal pe 12 august 2026, dar trebuie să parcurgă în continuare procedura legislativă. Autoritățile germane intenționează ca legea să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Programul începe cu copiii născuți în 2020

Deși programul este prezentat drept o măsură destinată tuturor copiilor, introducerea sa va fi graduală. În prima etapă vor fi eligibili numai copiii născuți în 2020, care împlinesc șase ani în 2026. Potrivit datelor studiate de BankingNews, pentru această generație, contribuțiile statului vor fi calculate retroactiv începând cu 1 ianuarie 2026, iar primele plăți vor fi efectuate în 2027, după intrarea în vigoare a legii.

În anii următori va fi inclusă, în fiecare an, câte o nouă generație de copii care împlinește vârsta de șase ani. Copiii născuți înainte de 2020 nu sunt incluși în forma actuală a proiectului.

Lars Klingbeil: Oferim fiecărui copil din Germania un capital inițial pentru propria pensie

„Cu pensia cu start timpuriu, oferim fiecărui copil din Germania un capital inițial pentru propria pensie. Statul plătește lunar o contribuție de 10 euro, automat și pentru toți copiii unei generații. În acest fel, tinerii își construiesc în timp propriul capital și învață devreme cum funcționează economisirea pentru pensie prin intermediul pieței de capital”, a declarat ministrul federal al Finanțelor și vicecancelarul Germaniei, Lars Klingbeil.

Potrivit acestuia, accesul la pensia privată și la investiții depinde în prezent într-o măsură prea mare de situația financiară și de nivelul de educație al familiei. Prin noul program, Guvernul german urmărește să reducă aceste diferențe și să ofere tuturor copiilor unei generații acces la economisirea pe termen lung.

Părinții pot alege furnizorul și pot adăuga bani

Părinții vor putea deschide pentru copil un cont individual de pensie la un furnizor privat autorizat. În acest cont vor intra cei 10 euro plătiți lunar de stat. Produsele financiare eligibile trebuie să fie certificate și să respecte un plafon efectiv al costurilor de 1%. Până la împlinirea vârstei de 18 ani nu vor putea fi percepute comisioane de încheiere sau de distribuție.

Părinții vor putea completa contribuția statului cu bani proprii. Potrivit proiectului, contribuțiile suplimentare pot ajunge până la 6.840 de euro pe an.

Ce se întâmplă când copilul nu are cont deschis de părinți

În cazul în care părinții nu deschid un cont individual, copilul nu pierde contribuția acordată de stat. Banii vor fi investiți într-un mecanism colectiv administrat de Deutsche Bundesbank. Nu va fi necesară depunerea unei cereri speciale pentru obținerea contribuției.

Astfel, programul ar urma să ajungă la toți copiii unei generații, indiferent de veniturile familiei sau de disponibilitatea părinților de a alege un furnizor privat.

Banii nu vor putea fi retrași la împlinirea vârstei de 18 ani

Contribuția statului se oprește atunci când copilul împlinește 18 ani, însă banii acumulați nu vor putea fi retrași pentru cheltuieli curente. Până cel târziu la vârsta de 25 de ani, beneficiarul va putea transfera suma acumulată într-un contract individual certificat de pensie. Capitalul va rămâne investit, iar plata sa va putea începe, în principiu, numai după împlinirea vârstei de 65 de ani.

Investiții fără impozit

Câștigurile obținute din investiții vor fi scutite de impozit pe durata perioadei de acumulare. La maturitate, contul deschis pentru copil va putea fi integrat în sistemul german de pensii private cu facilități fiscale.

Programul „Frühstartrente” nu înlocuiește pensia publică. Guvernul german îl prezintă ca pe o componentă suplimentară a sistemului de pensii, alături de pensia legală și de pensiile ocupaționale.

Din contribuții de 1.440 de euro ar putea rezulta o investiție de 53.000 de euro, la pensie

Statul va depune în total 1.440 de euro pentru fiecare copil care beneficiază de contribuția lunară de 10 euro pe întreaga perioadă cuprinsă între șase și 18 ani.

Ministerul german de Finanțe estimează că, în urma investirii banilor, valoarea contului ar putea ajunge la aproximativ 2.200 de euro la împlinirea vârstei de 18 ani. Dacă suma rămâne investită și nu mai sunt efectuate alte contribuții, valoarea portofoliului ar putea urca la aproximativ 53.000 de euro până la vârsta de 65 de ani.

Dacă părintele adaugă și el 10 euro lunar, investiția se dublează la pensie

Dacă părinții adaugă încă 10 euro lunar, valoarea estimată a contului ar putea ajunge la aproximativ 107.000 de euro la vârsta pensionării. O contribuție suplimentară de 20 de euro pe lună ar putea conduce la un portofoliu de circa 160.000 de euro, iar o contribuție de 50 de euro pe lună, la aproximativ 320.000 de euro.

Treubuie să vă avertizăm că aceste valori nu sunt însă garantate. Calculele Ministerului german de Finanțe pornesc de la ipoteza unui randament mediu anual de 7%, după deducerea eventualelor costuri, similar randamentelor obținute pe termen lung de investițiile diversificate la nivel global. Este clar că valoarea efectivă a conturilor va depinde de evoluția investițiilor pe piața de capital.

Planificare financiară pe termen lung = educație financiară

Pe lângă acumularea unui capital pentru pensie, Guvernul german urmărește ca programul să devină un instrument de educație financiară. Copiii și adolescenții vor putea urmări evoluția unei investiții reale și vor putea înțelege, treptat, cum funcționează economisirea pe termen lung, randamentul, costurile și efectul reinvestirii câștigurilor. Furnizorii conturilor vor fi obligați să prezinte informațiile despre program, evoluția investițiilor și costuri într-o formă adaptată vârstei beneficiarilor.

„Cine intră în contact cu piața de capital de la o vârstă fragedă și are experiențe pozitive dezvoltă o înțelegere a investițiilor pe termen lung și este mai predispus să investească pe parcursul vieții”, mai arată Ministerul federal german de Finanțe.

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