Ovidiu Tișler, numit noul Head of Private Individuals la ING Bank România. Are o experiență vastă în strategie, transformare bancară și inovare digitală

Începând cu 16 noiembrie, Ovidiu Tișler se va alătura ING Bank România în rolul de Head of Private Individuals și membru al Comitetului Executiv, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Începând cu 16 noiembrie, Ovidiu se alătură ING Bank România, având o experiență vastă în strategie, transformare bancară și inovare digitală, construită în peste un deceniu de consultanță pentru instituții financiare de top din România și din Europa Centrală și de Est.

Și-a început cariera la Roland Berger, unde a petrecut aproape cinci ani în birourile din București și Boston. În 2017, s-a alăturat McKinsey & Company, evoluând până la poziția de Managing Partner pentru operațiunile companiei din România. Pe lângă conducerea biroului din București, a coordonat și practica Digital Business Building a McKinsey, precum și agenda de dezvoltare a competențelor în domeniul GenAI pentru Europa Centrală.

În ultimele luni, responsabilitățile acestui rol au fost preluate interimar de Roxana Petria, Tribe Lead Daily Banking & Savings, care și-a construit o carieră de peste 20 de ani în cadrul ING Bank, ocupând diverse poziții de senior management. În continuarea parcursului său profesional de succes, începând cu 16 noiembrie, Roxana este numită Tribe Lead Payments.