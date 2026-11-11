16 milioane de euro, trei ani și o promisiune: copiii din comunitățile vulnerabile nu trebuie să rămână în urmă. UniCredit investește în educație, Teach for Romania și Junior Achievement extind programele în România

Pentru un copil dintr-o comunitate mică, o școală poate fi locul unde începe totul. Locul pe care vrea să-l păstreze, să nu existe vacanță. Sau locul unde visurile se opresc prea devreme. În Pogonești și Roznov, Teach for Romania și Junior Achievement România, alături de UniCredit, încearcă să transforme această șansă într-o realitate pentru cât mai mulți copii.

UniCredit Foundation reînnoiește parteneriatele europene cu Teach For All și JA Europe, printr-o investiție de peste 16 milioane de euro în următorii trei ani. Banii nu sunt doar o cifră. Sunt suținerea, schimbarea reală. Sunt pentru elevi, profesori, părinți și comunități întregi, în țări în care decalajele educaționale rămân o realitate dureroasă.

UniCredit Foundation și UniCredit Bank România își propun să contribuie la reducerea inegalităților educaționale

Rezultatele recente ale evaluărilor internaționale confirmă una dintre cele mai mari provocări ale sistemului educațional românesc: accesul inegal la oportunități de învățare și dificultățile persistente în dezvoltarea competențelor de bază. În acest context, Teach for Romania, Junior Achievement România și UniCredit Bank România au organizat la Biblioteca Centrală Universitară un eveniment dedicat viitorului educației și soluțiilor care pot contribui la reducerea decalajelor educaționale.

Evenimentul are loc la scurt timp după anunțul făcut de UniCredit Foundation privind reînnoirea parteneriatelor europene cu Teach For All și JA Europe, printr-o investiție de peste 16 milioane de euro în următorii trei ani, destinată extinderii programelor educaționale în mai multe comunități din Europa.

Anca Ungureanu: Susținem inițiative care creează oportunități reale pentru copii și profesori

„În educație, schimbările care contează se construiesc în timp și împreună cu cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităților. Prin UniCredit Foundation susținem inițiative care creează oportunități reale pentru copii și profesori și care generează impact dincolo de durata unei finanțări. Extinderea acestor programe reprezintă o investiție în potențialul noii generații și în comunitățile care pot transforma educația într-un motor al dezvoltării pe termen lung”, a declarat Anca Ungureanu, Director Identitate si Comunicare, UniCredit Bank România.

Investiții în profesori, competențe și școli

La nivel european, noua etapă a parteneriatelor susținute de UniCredit Foundation va combina sprijinul acordat elevilor cu investiții în pregătirea profesorilor, mentorat, orientare în carieră și măsurarea impactului programelor educaționale.

Prin rețeaua Teach For All, programele vor fi implementate în opt țări europene, inclusiv România, iar prin JA Europe în unsprezece țări.

În România, parteneriatul cu Teach for Romania continuă prin extinderea programului Școli Strategice în comunitățile Pogonești și Roznov, după intervențiile dezvoltate în Butea și Oțeleni. Programul urmărește transformarea școlilor vulnerabile în centre de învățare capabile să mobilizeze profesori, elevi și comunități locale în jurul unor obiective comune.

În cele două comunități în care programul a fost implementat până acum au fost finanțate 13 proiecte comunitare și au fost dezvoltate programe after-school care oferă educație remedială, activități extracurriculare și sprijin pentru elevii aflați în risc educațional.

Iulia Pielmuș: Ne-am propus ca schimbările să fie sistemice și să se mențină pe termen lung

“Ideea de intervenție prin Școli Strategice a fost dezvoltată în urma experienței noastre de peste 10 ani în sute de școli din comunități vulnerabile din România, unde profesorii pregătiți de Teach for Romania aveau o intervenție valoroasă, dar izolată. Ne-am propus prin acest program să extindem pregătirea de la un singur profesor în școală, la o masă critică de cel puțin 30% din cancelarie plus director, pentru o perioadă de doi ani, în așa fel încât schimbările să fie sistemice și să se mențină pe termen lung. Să demonstrăm încă o dată ce înseamnă puterea lui ÎMPREUNĂ”, a declarat Iulia Pielmuș, CEO Teach for Romania.

În paralel, Junior Achievement România continuă să dezvolte programe de educație financiară, antreprenorială și orientare profesională, prin care elevii sunt ajutați să înțeleagă mai bine legătura dintre educație, competențe și viitorul profesional.

Prin inițiativele derulate în parteneriat cu UniCredit Foundation, elevii beneficiază de experiențe de învățare practică, întâlniri cu profesioniști și activități care contribuie la creșterea motivației școlare și la dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii.

Dorian Zemba: Ne propunem să construim contexte de învățare relevante, care îi ajută pe tineri

“Atunci când o școală este susținută de profesori implicați, părinți conectați și parteneri din comunitate, șansele ca un copil să își continue educația cresc semnificativ. Acesta este principiul care stă la baza colaborării noastre cu Fundația UniCredit. Prin programele implementate, ne propunem să construim contexte de învățare relevante, care îi ajută pe tineri să își găsească motivația, să își dezvolte competențele și să își imagineze un viitor pentru care merită să investească în educație. Suntem bucuroși să continuăm această misiune și să extindem impactul asupra unui număr și mai mare de școli și comunități.”, a declarat Dorian Zemba, Project Manager Junior Achievement România.

Noua etapă a parteneriatelor va pune un accent mai mare pe evaluarea rezultatelor și pe identificarea intervențiilor care produc schimbări pe termen lung pentru elevi și profesori.

O investiție în oameni

La nivel european, noua etapă va susține programe în opt țări prin rețeaua Teach For All, inclusiv România, și în unsprezece țări prin JA Europe. UniCredit Foundation estimează că, în următorii trei ani, prin Teach For All vor fi ajunși peste 220.000 de elevi noi, vor fi implicate peste 2.700 de școli și vor fi dezvoltați peste 2.300 de profesori. Prin JA Europe, sunt vizate peste 500.000 de experiențe de învățare suplimentare și peste 2.000 de școli noi.

Țările vizate

Teach For All va opera în opt țări: Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Polonia, România, Serbia și Slovacia. JA Europe va acoperi 11 țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, România, Serbia, Slovacia și Slovenia.

Prin investițiile realizate alături de Teach for Romania și Junior Achievement România, UniCredit Foundation și UniCredit Bank România își propun să contribuie la reducerea inegalităților educaționale și la crearea unor oportunități reale pentru copiii și tinerii care au cel mai mult nevoie de ele.