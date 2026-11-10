Cum se schimbă investițiile și transferul averii în era longevității: principalele concluzii ale UniCredit Longevity Economic Forum. Mihaela Lupu: Deschidem o conversație care va deveni tot mai importantă în anii care urmează

Peste 200 de reprezentanți ai mediului de afaceri, investitori, antreprenori și lideri de opinie au participat pe 5 noiembrie, la București, la prima ediție UniCredit Longevity Economic Forum 2026, eveniment organizat de UniCredit Bank și dedicat impactului pe care creșterea duratei de viață îl are asupra familiilor, economiei, investițiilor și dezvoltării societății

Longevitatea va remodela economia globală și modul în care ne planificăm viitorul

Reunind speakeri internaționali de prestigiu din domeniile investițiilor, economiei, wealth managementului, inovației și mediului academic, forumul a evidențiat faptul că longevitatea nu mai reprezintă doar un fenomen demografic, ci o transformare structurală care va remodela economia globală și modul în care indivizii, familiile și companiile își planifică viitorul.

Mihaela Lupu: Deschidem o conversație care va deveni tot mai importantă în anii care urmează

„Longevitatea schimbă fundamental modul în care gândim despre economii, investiții și patrimoniu. Pentru România, această transformare aduce atât provocări, cât și oportunități extraordinare. De aceea am considerat important să aducem la București unele dintre cele mai relevante voci internaționale pe acest subiect și să deschidem o conversație care va deveni tot mai importantă în anii care urmează”, a spus Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank România.

Longevitatea, motor al inovației

În discuția sa cu Claudia Vacanti, Director CE&EE Funds Business Development la UniCredit, John „Chip” Montgomery, de la Rockefeller Global Investment Management International, a evidențiat longevitatea ca un puternic motor al inovației. Durata mai mare a vieții generează noi nevoi în domenii precum sănătatea, tehnologia, locuințele și alte sectoare ale economiei, creând oportunități pentru companiile inovatoare care dezvoltă soluții pentru o lume în continuă schimbare. În același timp, faptul că trăim mai mult înseamnă că și capitalul nostru trebuie să lucreze pentru noi pe o perioadă mai îndelungată, ceea ce subliniază importanța investițiilor în inovațiile și afacerile care vor modela următoarele decenii.

Cum construim succesul pe termen lung

O perspectivă asupra transferului patrimoniului între generații a fost oferită de Prof. Patricia Angus, fondatoarea Global Family Enterprise Program din cadrul Columbia Business School, care a arătat că succesul pe termen lung al familiilor antreprenoriale depinde nu doar de capitalul acumulat, ci și de guvernanță, educație și valori comune transmise de la o generație la alta. Pentru România, aflată în plin proces de tranziție către a doua și a treia generație de antreprenori, aceste teme devin relevante.

Vorbind despre inovare și societatea longevității, Prof. Lynne Corner, reprezentantă a UK National Innovation Centre for Ageing (NICA), a subliniat că o populație care trăiește mai mult poate reprezenta o sursă majoră de creștere și inovație, dacă produsele, serviciile și politicile publice sunt concepute pornind de la nevoile reale ale oamenilor.

Edoardo Campanella despre un „dividend al longevității”

În intervenția sa, Edoardo Campanella, Director și Editor-in-Chief la The Investment Institute (UniCredit, Milano), a evidențiat conceptul de „dividend al longevității”, argumentând că societățile care reușesc să valorifice anii suplimentari de viață prin investiții, educație și productivitate pot genera un avantaj economic semnificativ.

Anca Negrescu: România trebuie să găsească oportunități

Perspectiva locală a fost prezentată de Anca Negrescu, Chief Economist al UniCredit Bank România, care a analizat implicațiile longevității asupra economiei românești și în alte țări din Europa Centrală și de Est. Aceasta a subliniat că România trebuie să găsească oportunități de a transforma schimbările demografice într-un factor de dezvoltare economică prin investiții în capital uman, productivitate, dar și prin educație financiară.

Din ce este formată adevărata moștenire

Una dintre concluziile forumului a fost că, într-o eră a longevității, conceptul de avere se extinde dincolo de dimensiunea financiară. În dialog cu Raluca Michailov proprietar M Gallery The Marmorosch Bucharest., Anca Vlad, fondatoarea Fildas – Catena Group, a arătat că adevărata moștenire se construiește în timp și include contribuții culturale și sociale menite să reziste generațiilor. Proiecte precum Vila Catena ilustrează modul în care patrimoniul cultural poate deveni o punte între trecut și viitor, completând transferul de capital cu transferul de valori, identitate și memorie colectivă într-o societate care trăiește tot mai mult.

Prin organizarea UniCredit Longevity Economic Forum 2026, UniCredit Bank Romania își propune să contribuie la dezvoltarea unei dezbateri informate privind una dintre cele mai importante transformări economice și sociale ale secolului XXI, aducând la aceeași masă lideri de afaceri, investitori și experți internaționali pentru a identifica oportunitățile pe care longevitatea le creează pentru România și Europa.