Noi recorduri de Black Friday la Banca Transilvania: peste 12 milioane de tranzacții într-o zi, cu un vârf de aproape 1.200 de tranzacții pe secundă. Ce au cumpărat românii din țară și din diaspora

Banca Transilvania a gestionat peste 12 milioane de tranzacții pe 6 noiembrie, de Black Friday 2026, cu 10% mai multe decât la ediția de anul trecut. Banca anunță că a înregistrat un vârf de aproape 1.200 de tranzacții pe secundă, iar valoarea cumpărăturilor în rate cu cardurile STAR a crescut cu 19%.

BT precizează că recordul zilnic include operațiuni realizate prin carduri, aplicații, comerț electronic, POS-uri și bancomate.

Aproape un milion de tranzacții între orele 8.00 și 9.00

Cel mai aglomerat interval al zilei a fost între orele 8.00 și 9.00, când banca a gestionat aproape un milion de tranzacții. Volumele au rămas ridicate pe parcursul zilei: timp de 13 ore consecutiv, în intervalul 7.00-20.00, BT a înregistrat peste 600.000 de tranzacții pe oră.

Potrivit băncii, cele peste 12 milioane de tranzacții reprezintă un record pentru operațiunile gestionate într-o singură zi.

Creșteri pentru cumpărăturile în rate, BT Pay și punctele STAR

Pe lângă numărul mai mare de tranzacții, datele BT arată creșteri ale valorii plăților prin mai multe dintre soluțiile sale, comparativ cu Black Friday 2025:

-Cu 19% a crescut valoarea cumpărăturilor în rate cu cardurile STAR;

-Cu 19% a avansat valoarea plăților prin opțiunea Pay with BT Pay;

-Cu 18% a crescut valoarea plăților realizate cu puncte STAR la POS.

Ce au cumpărat românii din țară și din diaspora

Cele mai mari achiziții realizate cu cardurile BT în România au fost din categoriile auto și bijuterii, potrivit băncii. Ofertele magazinelor din România au atras și clienți din diaspora. Aceștia au cumpărat online în special produse pentru casă, electrocasnice și materiale de construcții.

Cele mai multe cumpărături au fost realizate de clienții cu vârste între 35 și 44 de ani, urmați de cei din categoria 25–34 de ani.

Infrastructura prin care BT gestionează plățile include cardurile, programul STAR, aplicația BT Pay, platforma de procesare a plăților online BTeComm și rețeaua de comercianți parteneri, POS-uri și bancomate.

„Prin această infrastructură, Banca Transilvania conectează milioane de clienți și susține zi de zi fluxul plăților în economie, contribuind la dezvoltarea comerțului online și fizic, precum și la digitalizarea ecosistemului de plăți din România”, se arată într-un comunicat de presă.