De 20 de ani, șeful BT alege România. Ömer Tetik: „Pentru următorii ani, pariul meu rămâne România, dar care poate juca într-o ligă economică mai mare”. Zece analize BT la 20 de ani de la aderarea la UE

Mai mult capital românesc, antreprenori care construiesc companii regionale și bănci capabile să le susțină dezvoltarea. Acesta este următorul „pariu pe România” pentru Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania. În perspectiva împlinirii a 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, BT prezintă bilanțul unei economii care a recuperat peste 30 de puncte procentuale din decalajul față de media europeană și a beneficiat de un sold pozitiv de peste 72 de miliarde de euro în relația financiară cu UE.

Banca Transilvania lansează zece analize despre evoluția economiei, companiilor și nivelului de trai din România, la aproape două decenii de la aderarea la Uniunea Europeană.

Economia s-a transformat, companiile la fel. Și românii trăiesc diferit. Cât de diferit?

România va marca două decenii de apartenență la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027. Economia s-a transformat, companiile românești au crescut și au intrat tot mai mult în competiția europeană, iar zi cu zi și nivelul de trai al românilor s-a apropiat foarte mult de media UE. Cu această ocazie, Banca Transilvania lansează o serie de zece analize despre transformările economiei, investițiilor, antreprenoriatului, companiilor, veniturilor și nivelului de trai. Materialele vor fi publicate pe Blogul BT, în secțiunea TheMacroZone.

Ömer Tetik: „Pentru următorii ani, pariul meu rămâne România, dar care poate juca într-o ligă economică mai mare”

Directorul general al Băncii Transilvania consideră că evoluția ultimelor două decenii oferă motive de încredere pentru cei care investesc pe termen lung în România.

„Una dintre cele mai bune decizii personale a fost să am încredere în România. Este țara în care am trăit și am lucrat în acești 20 de ani și, privind în urmă, cred că România a oferit oportunități extraordinare celor care au avut răbdare, încredere și curaj să investească pe termen lung. Creșterea nu a fost liniară, dar a fost constantă și direcția a fost clară.

„Dacă ne uităm de unde am plecat și unde suntem astăzi, avem motive să avem încredere în ceea ce putem construi mai departe”

Pentru următorii ani, pariul meu rămâne România, dar care poate juca într-o ligă economică mai mare: o economie mai sofisticată, cu mai mult capital local, cu antreprenori care construiesc companii regionale și cu bănci capabile să susțină această ambiție. Sigur că mai avem multe de făcut, însă, dacă ne uităm de unde am plecat și unde suntem astăzi, avem motive să avem încredere în ceea ce putem construi mai departe”, a declarat Ömer Tetik, director general al Băncii Transilvania.

PIB-ul pe locuitor a urcat de la 44% la 78% din media UE

Potrivit datelor prezentate de BT, la momentul aderării, PIB-ul pe locuitor al României, ajustat la puterea de cumpărare, reprezenta aproximativ 44% din media Uniunii Europene. În 2025, indicatorul a ajuns la 78%, ceea ce înseamnă o recuperare de circa 34 de puncte procentuale.

Convergența nu a fost însă uniformă, nici de la o perioadă la alta, nici între regiuni, iar decalajele persistă, subliniază banca.

În analiza BT, apartenența la UE a oferit cadrul pentru accelerarea transformărilor: acces la o piață de sute de milioane de consumatori, reguli comune, capital și finanțare pentru investiții, precum și un plus de predictibilitate pentru investițiile pe termen lung.

România a primit aproximativ trei euro pentru fiecare euro contribuit la bugetul UE

În perioada 2007–2025, România a primit aproximativ 108,3 miliarde de euro în fonduri europene nerambursabile și a contribuit cu circa 35,9 miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene, potrivit bilanțului prezentat de Banca Transilvania.

Diferența este de aproximativ 72,4 miliarde de euro în favoarea României. Pentru fiecare euro contribuit la bugetul UE, țara a primit aproximativ trei euro sub formă de fonduri nerambursabile.

Aceste resurse au susținut investiții în infrastructură, agricultură, companii și comunități, contribuind la modernizarea economiei, arată BT.



Peste 71% din exporturile de bunuri merg către statele UE

Accesul la piața unică a schimbat și perspectivele companiilor românești. Integrarea a facilitat participarea lor la lanțurile europene de producție și furnizare, accesul la clienți externi și transferul de tehnologie și know-how, potrivit analizei.

În 2025, România a exportat bunuri în valoare de aproximativ 96,6 miliarde de euro, iar peste 71% din exporturi au avut ca destinație state membre ale Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, peste șapte din fiecare zece euro obținuți din exporturile românești de bunuri provin din relația cu piața UE.

Pentru următoarea etapă, BT pune în discuție felul în care recuperarea decalajelor poate susține o economie cu mai mult capital românesc, companii cu prezență regională, productivitate mai mare și investiții cu valoare adăugată mai ridicată.