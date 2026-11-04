Visa și Banca Transilvania au găzduit la București proiectul care testează portofelele digitale europene. Oana Ilaș: Pentru Banca Transilvania, participarea la WE BUILD înseamnă o contribuție concretă la soluții care pot transforma identitatea digitală europeană într-o experiență practică, de zi cu zi

Consorțiul WE BUILD, care dezvoltă și testează utilizarea portofelelor digitale europene în afaceri și plăți, și-a făcut bilanțul primului an la București. Reuniunea din 3–4 noiembrie, găzduită de Visa și Banca Transilvania, a adus împreună peste 300 de reprezentanți ai organizațiilor partenere și a pregătit următoarea etapă: testarea soluțiilor cu organizații și utilizatori reali.

Peste 200 de organizații din 28 de țări colaborează la 13 cazuri de utilizare



WE BUILD (Wallet Ecosystem for Business and payments Use cases on Identification, Legal representation and Data sharing – ecosistem de portofele pentru cazuri de utilizare în afaceri și plăți, privind identificarea, reprezentarea legală și schimbul de date) este un proiect-pilot la scară largă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Europa digitală.

Lansat în septembrie 2025, proiectul reunește peste 200 de autorități publice, companii, instituții financiare, universități și furnizori de tehnologie din 28 de țări. Este unul dintre cele două proiecte-pilot la scară largă din a doua generație și valorifică rezultatele celor patru proiecte-pilot anterioare privind portofelul european pentru identitatea digitală.

Consorțiul WE BUILD dezvoltă și testează 13 cazuri de utilizare în trei domenii – afaceri, lanțuri de aprovizionare și plăți – atât pentru portofelul european pentru identitatea digitală (EU Digital Identity Wallet), cât și pentru portofelul european pentru întreprinderi (European Business Wallet).

Consorțiul este coordonat de Camera de Comerț din Țările de Jos (KVK), Ministerul Afacerilor Economice și Politicilor Climatice din Țările de Jos și Departamentul pentru Transformare Digitală din cadrul Președinției Consiliului de Miniștri al Italiei.

De ce contează: creșterea competitivității întreprinderilor

În prezent, întreprinderile continuă să aloce timp și bani considerabili pentru a-și dovedi identitatea, pentru a demonstra cine poate acționa în numele lor și pentru a confirma autenticitatea documentelor. Aceste proceduri se bazează adesea pe documente pe hârtie și presupun utilizarea unor sisteme fragmentate în statele membre.

Portofelul european pentru întreprinderi își propune să schimbe această situație: le va permite operatorilor economici și autorităților publice să se identifice, să semneze documente și să facă schimb de informații verificate, în format digital și în siguranță, în întreaga Uniune Europeană. Portofelele europene pentru întreprinderi pot fi utilizate inclusiv în afara UE.

Împreună cu portofelul european pentru identitatea digitală destinat persoanelor fizice, această soluție poate simplifica deschiderea unui cont bancar, înregistrarea unei sucursale în străinătate sau începerea colaborării cu un furnizor. Prin testarea practică a acestor scenarii, cu organizații reale, WE BUILD contribuie la asigurarea funcționării portofelelor pentru toate părțile implicate.



WE BUILD încheie cu succes prima jumătate a proiectului

Adunarea Generală marchează încheierea primului an, în care consorțiul a trecut de la definirea specificațiilor la implementare. În octombrie, consorțiul și-a prezentat progresele în fața Comisiei Europene, în cadrul evaluării intermediare. Comisia Europeană a arătat că a fost impresionată de evoluția WE BUILD și de capacitatea sa de a fi atât de productiv și flexibil, în pofida faptului că este cel mai mare dintre toate proiectele-pilot la scară largă.

Printre principalele rezultate ale primului an se numără finalizarea proiectării testelor-pilot pentru toate cazurile de utilizare, publicarea registrului de încredere WE BUILD, a regulamentelor privind atestările și a planului arhitecturii tehnice. De asemenea, mediul de testare a interoperabilității este pregătit, iar primele demonstrații funcționale privind identitatea organizațiilor, reprezentarea legală și plățile pot fi prezentate.

Pregătiri pentru testele-pilot transfrontaliere

La București, echipele WE BUILD responsabile de cazurile de utilizare au prezentat demonstrații foarte convingătoare, care au evidențiat progrese majore în pregătirea testelor-pilot. Partenerii WE BUILD au discutat despre ceea ce au arătat testele-pilot până acum și despre aspectele care mai trebuie completate.

Aceștia au convenit asupra priorităților pentru al doilea an: testarea cazurilor de utilizare cu organizații și utilizatori reali, verificarea interoperabilității și transmiterea către Comisia Europeană și organismele de standardizare a rezultatelor și constatărilor din implementare, inclusiv în legătură cu propunerea privind portofelul european pentru întreprinderi, aflată în prezent în negociere.

Gazdele din România contribuie la acest demers cu experiență directă: în 2025, în cadrul EWC, un proiect-pilot din prima generație, Banca Transilvania și Visa au realizat primele plăți autentificate cu ajutorul portofelului european pentru identitatea digitală. În prezent, acestea contribuie la domeniile plăților și serviciilor bancare pentru consumatori din cadrul WE BUILD.

„Cu ocazia Adunării Generale de la București, întregul consorțiu WE BUILD s-a reunit pentru a doua oară, iar Visa și Banca Transilvania ne-au primit cu multă căldură. Grupurile noastre tehnice și cele responsabile de cazurile de utilizare au colaborat îndeaproape pe tot parcursul anului, însă trecerea de la proiectare și dezvoltare la teste-pilot cu organizații reale merita un moment în care să fim împreună, în aceeași sală, pentru a recunoaște realizările partenerilor din primul an și pentru a conveni asupra modului în care vom desfășura cel de-al doilea an. În această etapă următoare, portofelul european pentru identitatea digitală și portofelul european pentru întreprinderi trebuie să arate ce aduc pieței unice: informații verificate, pe care întreprinderile și oamenii le pot partaja simplu și în siguranță, la fel de ușor peste granițe ca în propria țară”, au declarat Joost Fleuren, Rob Brand și Giulio Messori, coordonatorii WE BUILD.

Oana Ilaș: Pentru Banca Transilvania, participarea la WE BUILD înseamnă o contribuție concretă la soluții care pot transforma identitatea digitală europeană într-o experiență practică, de zi cu zi

„Găzduirea Adunării Generale WE BUILD la București este un motiv de mândrie pentru noi, aducând în România o dezbatere europeană importantă despre viitorul identității digitale. Pentru Banca Transilvania, participarea la WE BUILD înseamnă o contribuție concretă la soluții care pot transforma identitatea digitală europeană într-o experiență practică, de zi cu zi, pentru oameni și întreprinderi. Le mulțumim tuturor participanților pentru expertiza, perspectivele și ideile aduse. Calitatea acestor schimburi este cea care transformă o ambiție europeană comună în soluții care pot aduce o schimbare reală în viața de zi cu zi a oamenilor”, a declarat Oana Ilaș, director general adjunct, Retail Banking, Banca Transilvania.

Elena Ungureanu: Identitatea digitală ar trebui să însemne mai mult decât o modalitate de a dovedi cine ești

„Identitatea digitală ar trebui să însemne mai mult decât o modalitate de a dovedi cine ești. Adevărata sa valoare constă în simplificarea și creșterea siguranței experiențelor de zi cu zi, fie că vorbim despre deschiderea unui cont bancar, accesarea unor servicii sau efectuarea unor plăți sigure, în țară ori peste granițe. Prin WE BUILD, avem ocazia să demonstrăm cum pot funcționa împreună identitatea digitală și plățile pentru a le oferi consumatorilor experiențe mai fluide. La Visa, contribuim cu expertiza noastră în plăți sigure, de încredere și interoperabile, lucrând alături de parteneri din sectorul public și privat pentru a transforma cazuri de utilizare inovatoare în soluții practice, de care să beneficieze consumatorii și întreprinderile din întreaga Europă”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.