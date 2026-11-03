BRD aduce la Rezidența9 expoziția „In and Out of Wonderland”. Flavia Popa: Aducem mai aproape de publicul din România lucrări din Colecția de Artă Société Générale și deschidem un dialog despre adolescență, imaginație și transformare

Lucrări din Colecția de Artă Société Générale și intervenții ale unor artiști contemporani invitați se întâlnesc la Rezidența9, în expoziția „In and Out of Wonderland”. Deschisă între 5 noiembrie 2026 și 31 ianuarie 2027, expoziția explorează adolescența ca perioadă a căutărilor, a descoperirilor și a transformării, potrivit BRD.

Artiști francezi și tineri artiști români explorează adolescența

Generation!, programul internațional al Colecției de Artă Société Générale, ajunge la Rezidența9 prin expoziția „In and Out of Wonderland”, curatoriată de Julia Marchand, cercetătoare care investește un interes deosebit în artă și adolescență. Proiectul, inițiat de Colecția de Artă Société Générale în colaborare cu BRD Groupe Société Générale, deschide un nou dialog între arta contemporană, imaginație și transformare, explorând adolescența ca pe o etapă a căutărilor, a descoperirilor și a devenirii.

Adolescența este un teritoriu între lumi, în care cine ești se construiește din încercări, descoperiri și transformări. De aici pornește „In and Out of Wonderland”, expoziția curatoriată de Julia Marchand, care aduce la București o selecție de lucrări din Colecția de Artă Société Générale, alături de intervenții ale unor artiști contemporani invitați.

Înființată în 1995, Colecția de Artă Société Générale numără astăzi aproape 1.800 de lucrări de pictură, fotografie, sculptură și arte grafice. Expoziția de la București face parte din Generation! proiectul internațional itinerant al colecției, dedicat reflecției asupra relației dintre generații și a modului în care experiențele acestora se regăsesc în practica artistică contemporană.

Flavia Popa: Aducem mai aproape de publicul din România lucrări din Colecția de Artă Société Générale și deschidem un dialog despre adolescență, imaginație și transformare

”Prin această expoziție, aducem mai aproape de publicul din România lucrări din Colecția de Artă Société Générale și deschidem un dialog despre adolescență, imaginație și transformare. Este o continuare firească a angajamentului BRD de a susține accesul la cultură și creația contemporană”, spune Flavia Popa, Secretar General al BRD Groupe Société Générale.

Adolescența, privită dincolo de vârstă

Pentru această etapă, curatoarea Julia Marchand propune un parcurs care urmărește adolescența nu ca pe o simplă categorie de vârstă, ci ca spațiu mental și emoțional. Inspirată de energia acestui moment de tranziție, expoziția invită publicul să traverseze lumi în care identitățile rămân fluide, iar imaginația devine un instrument de explorare și reinventare.

Ideea unei societăți în care stabilitatea devine tot mai greu de găsit, iar starea de tranziție pare să se prelungească la nesfârșit, se regăsește și în ”In and Out of Wonderland”, expoziția care propune adolescența ca lentilă prin care să privim realitatea contemporană. „Expoziția In and Out of Wonderland este un omagiu adus transformării” spune Julia Marchand.

De la identități inventate la lumi desprinse din jocuri video

Lucrările reunite în expoziție deschid perspective multiple asupra ideii de transformare. În fotografiile duo-ului Elsa & Johanna, identitățile devin roluri pe care le putem inventa și interpreta. Jean-Baptiste Perrot transformă erorile unui joc video în porți către alte realități, în timp ce Miruna Radovici imaginează corpuri și creaturi hibride, undeva la granița dintre uman și animal. Portretul lui Coco Amardeil și figurile sculpturale create de Françoise Pétrovitch surprind fragilitatea, tensiunile și complexitatea procesului de devenire.

Aceeași relație dintre incertitudine și posibilitate se regăsește în intervențiile vizuale și textuale ale lui Jean-Michel Alberola, în compozițiile abstracte ale lui Olivier Mosset sau în picturile stratificate ale lui Charlotte Houette. Împreună, aceste lucrări construiesc un peisaj artistic în continuă transformare, unde sensurile se schimbă constant, asemenea identităților aflate în formare.

O instalație pornită din imaginația a 20 de copii

Un capitol special al expoziției este dedicat imaginației colective. Pentru Rezidența9, STOL Collective dezvoltă o instalație participativă inspirată de filmul Visul unei nopți de broască, realizat împreună cu 20 de copii, în cadrul unui atelier de patru zile. Pornind de la universul creat de aceștia, instalația transformă spațiul expozițional într-un teritoriu al experimentului și al poveștilor aflate în permanentă devenire.



Mai mult decât o expoziție despre adolescență, „In and Out of Wonderland” este o invitație de a privi lumea cu aceeași curiozitate, libertate și deschidere către necunoscut. O călătorie prin universuri fragile, stranii și fascinante, în care transformarea nu este doar o temă artistică, ci însăși condiția de a fi.

”In and Out of Wonderland nu este doar o expoziție prin care imaginația este înfățișată ca un opus al realității, ci, dimpotrivă, este un mod prin care ea poate să o critice și să o transforme. Iar adolescența este probabil ultima perioadă a vieții fiecăruia dintre noi în care încă mai avem curajul să credem în puterea imaginației de a schimba realitatea”, spune Suzana Dan, directoarea artistică a Rezidenței9.

Unde și când poate fi vizitată expoziția



In and Out of Wonderland

📍 Rezidența9, Str. I.L. Caragiale nr. 32, București

📅 5 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027

🎟 Acces conform programului Rezidența9:

Miercuri-Vineri: 16:00-20:00

Sâmbătă-Duminică: 13:00 – 20:00



Artiști participanți:

Jean-Michel Alberola, Coco Amardeil, Charlotte Houette, Elsa & Johanna, Olivier Mosset, Jean-Baptiste Perrot, Françoise Pétrovitch, Miruna Radovici, STOL Collective.



Expoziția este organizată de Rezidența9, centrul de cultură contemporană dedicat noilor generații de creatori, în parteneriat cu BRD – Groupe Société Générale, în cadrul proiectului internațional Generation! dezvoltat de Colecția de Artă Société Générale.



