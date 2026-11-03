Raiffeisen Bank a finalizat achiziția Garanti BBVA România. Băncile vor funcționa separat în perioada de integrare. Zdenek Romanek: Ne propunem să păstrăm atuurile care diferențiază Garanti BBVA România și, în același timp, să valorificăm tot ce au mai bun ambele organizații

Raiffeisen Bank a finalizat achiziția a 100% din acțiunile Grupului Garanti BBVA România, după obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente. Urmează pregătirea fuziunii celor două bănci, iar integrarea completă este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027. Pentru clienți, această etapă nu aduce modificări ale contractelor sau ale modului în care folosesc conturile, cardurile și aplicațiile bancare, potrivit unui comunicat de presă.

Garanti BBVA România devine parte din Grupul Raiffeisen Bank International

Finalizarea tranzacției reprezintă un moment-cheie: aceasta încheie procesul de achiziție și marchează începutul unui nou capitol pentru Garanti BBVA România în cadrul Grupului Raiffeisen. În continuare, Garanti BBVA România și Raiffeisen Bank urmează să fuzioneze. Până la finalizarea fuziunii legale, Raiffeisen Bank și Garanti BBVA vor continua să opereze ca bănci separate.

NU SE SCHIMBĂ NIMIC ÎN RELAȚIA CU CLIENȚII

Garanti BBVA România și Raiffeisen Bank România vor continua să funcționeze independent, fiecare bancă desfășurându-și activitatea în mod obișnuit. Termenii contractuali existenți rămân neschimbați, iar clienții nu trebuie să întreprindă nicio acțiune în această etapă.

Toate contractele active, pachetele de produse și serviciile vor continua sa se deruleze fără modificări până la finalizarea fuziunii.

Michael Höllerer: România este o piață prioritară pentru noi, cu un potențial solid de creștere pe termen lung

„Ne bucurăm să urăm bun venit Garanti BBVA România în Grupul RBI. România este o piață prioritară pentru noi, cu un potențial solid de creștere pe termen lung și un rol important în regiune. Prin reunirea atuurilor demonstrate ale Raiffeisen Bank România și ale Garanti BBVA România, o bancă de excepție, cu o echipă de profesioniști și o bază solidă de clienți loiali, construim o bancă și mai puternică și mai competitivă. Împreună, vom putea sprijini mai mulți oameni și mai multe companii, oferindu-le o gamă mai largă de soluții financiare și construind o bază solidă pentru o creștere sustenabilă și eficientă.”, a declarat Michael Höllerer, CEO al Raiffeisen Bank International.

Zdenek Romanek: ne propunem să păstrăm atuurile care diferențiază Garanti BBVA România și, în același timp, să valorificăm tot ce au mai bun ambele organizații

„Integrarea Garanti BBVA România în grupul nostru ne consolidează capabilitățile și ne oferă un nou impuls pentru a ne accelera planurile de creștere. Până la finalizarea integrării, cele două echipe vor lucra cu un obiectiv comun: să fim cel mai bun partener financiar pentru oamenii și companiile din România. Procesul va necesita timp, însă sunt convins că, la final, vom reuni nu doar două bănci, ci și două echipe excepționale. Pe tot parcursul integrării, ne propunem să păstrăm atuurile care diferențiază Garanti BBVA România și, în același timp, să valorificăm tot ce au mai bun ambele organizații.”, a spus si Zdenek Romanek, Președinte și CEO al Raiffeisen Bank România.



ACTIVITATEA CONTINUĂ FĂRĂ ÎNTRERUPERI

e parcursul integrării, continuitatea va fi asigurată la toate nivelurile. Echipa de conducere a Garanti BBVA România își va continua activitatea, contribuind la menținerea stabilității operaționale, la consecvența deciziilor și la o tranziție fără dificultăți pentru clienți, angajați și parteneri. Cele două organizații vor continua să deservească toate comunitățile de afaceri din România, inclusiv comunitatea turcă, cu aceeași dedicare și aceeași înțelegere a nevoilor lor. Totodată, capacitatea de distribuție va fi consolidată pentru a susține dezvoltarea viitoare.

URMĂTORUL PAS: INTRAREA ÎN FAZA DE INTEGRARE

În etapa următoare, atenția se va concentra asupra pregătirii integrării dintre Garanti BBVA România și Raiffeisen Bank România. Echipe dedicate din ambele bănci vor colabora pentru a alinia operațiunile, sistemele, produsele, procesele și structurile organizaționale.

Comitetul de Administrare al Garanti BBVA

Pentru a asigura buna guvernanță, în etapa de integrare, Comitetul de Administrare al Garanti BBVA va avea următoarea componență: Zdenek Romanek – președinte; Alina Rus și Mircea Busuioceanu – membri; Ebru Ogan Knottnerus și Ali Temel – membri independenți.

Până la fuziune, cele două bănci vor continua să funcționeze separat

Integrarea se va desfășura etapizat și cu atenție, având ca priorități continuitatea activității și asigurarea unei experiențe cât mai bune pentru clienți. Până la finalizarea fuziunii legale și a procesului ulterior de migrare operațională, cele două bănci vor continua să funcționeze separat.

Clienții își vor putea utiliza în continuare, la fel ca până acum, produsele, serviciile, conturile, cardurile, aplicațiile de digital banking și canalele de contact existente. Orice schimbare care i-ar putea afecta pe clienți, angajați sau partenerii de afaceri va fi comunicată clar și din timp, alături de termenele relevante și de eventualele acțiuni necesare.

Potrivit planului actual, integrarea completă este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027.



Continuitatea activității rămâne o prioritate esențială pentru toate categoriile de clienți — de la persoane fizice și IMM-uri la companii și instituții — astfel încât accesul la produse, servicii și suport să fie asigurat fără întreruperi pe întreaga durată a integrării.