20 de companii românești cu afaceri cumulate de 345 de milioane de euro vor lua parte la a treia ediție a MoonShotX. Cristian Sporiș: ”Pentru mine, una dintre cele mai mari bucurii este să descopăr un produs românesc pe un raft din Europa și să știu că în spatele lui este o companie care a avut curajul să treacă granița”

Raiffeisen Bank România și InnovX au selectat 20 de companii, cu o cifră de afaceri cumulată de 345 de milioane de euro, pentru cea de-a treia ediție MoonShotX, programul dedicat internaționalizării business-urilor românești cu cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Cele 20 de companii participante la MoonShotX sunt: Innobyte (IT și soluții eCommerce), SIEMBIOT (securitate cibernetică), Graphtec (producție de mobilier comercial și personalizat), MeetGeek (inteligență artificială și automatizare), FRA EXPRESS (logistică și transporturi urgente), Grid Works (infrastructură energetică), Ideal Foodpack (producție de ambalaje), EltraLogis (logistică și transport), FORT (securitate cibernetică), Risk Management Company – RMC (prelucrare industrială a metalelor), INSPET (infrastructură energetică, petrol și gaze), Carfix (soluții software pentru industria auto), Sam Mills International (industrie alimentară), Il Passo (retail de încălțăminte și accesorii), Artesana (producție de lactate), Dicor Land (agricultură și utilaje agricole), MOOV Leasing (leasing auto operațional), Rasova Winery (industria băuturilor și distribuție), Necri San – Regalina (producție de ouă) și Casa Antonie (industrie alimentară, cofetărie și patiserie).

„Pentru mine, una dintre cele mai mari bucurii este să descopăr un produs românesc pe un raft din Europa și să știu că în spatele lui este o companie care a avut curajul să treacă granița. Fiecare astfel de succes înseamnă mai mult decât creșterea unei companii. Înseamnă valoare creată pentru România, încredere în antreprenoriatul românesc și o țară care devine mai vizibilă prin brandurile și poveștile sale. Prin MoonShotX, vrem să ajutăm cât mai multe companii românești să transforme ambiția de a deveni internaționale într-o poveste de succes pe care, ca români, să fim mândri să o recunoaștem oriunde în lume”, a declarat Cristian Sporiș, Vicepreședinte, Divizia Corporate & Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

Lansarea oficială a ediției are loc pe 2 noiembrie, în cadrul MoonShotX Opening Gala. Evenimentul reunește reprezentanți ai Raiffeisen Bank România și InnovX, lideri de business, diplomați și invitați internaționali. Printre aceștia se numără Brady Pyle, fost executiv NASA și actual Chief Human Resources and Inclusion Officer la Space Center Houston, aflat pentru prima dată în România, Excelența Sa Darryl Nirenberg, ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa Katae Takashi, ambasador al Japoniei în România, Excelența Sa Giles Portman, ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, și Rudolf Gerhard Schatz, adjunct al șefului misiunii diplomatice și ministru-consilier al Ambasadei Austriei în România. Un moment al galei îi va fi dedicat lui Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, omagiat la împlinirea a 45 de ani de la zborul său în spațiu.

Ulterior, în perioada 9-13 noiembrie 2026 companiile vor participa la un bootcamp cu peste 100 de experți, axat pe strategia de creștere, finanțare și accesul pe noi piețe. Pregătirea va continua prin ateliere online și mentorat personalizat până în ianuarie 2027, pentru definirea planurilor de extindere internațională. La finalul acestei etape, 10 companii vor beneficia de pregătire și conectare cu ecosistemele de business din piețe precum Austria, Marea Britanie, Statele Unite și Japonia.

”După două ediții de succes, MoonShotX demonstrează că România are talentul, expertiza și determinarea necesare pentru a crea companii competitive la nivel internațional. Fiecare cohortă a adus povești de creștere, parteneriate strategice și noi oportunități de investiții. Astăzi, suntem mândri să primim o nouă generație de companii care îndrăznesc să își propună obiective ambițioase și să privească dincolo de granițe. MoonShotX este despre comunitate, colaborare și transformarea potențialului în rezultate măsurabile. Felicit fiecare companie selectată și îi încurajez să folosească această experiență pentru a construi afaceri care vor inspira următoarea generație de antreprenori. La InnovX, misiunea noastră este să transformăm companiile românești cu potențial în campioni internaționali, iar MoonShotX este una dintre platformele prin care demonstrăm că România poate exporta inovație, nu doar produse și servicii” – Diana Dumitrescu, CEO InnovX.

În primele două ediții, MoonShotX a sprijinit cumulat 43 de companii românești să-și consolideze planurile de scalare, dintre care 15 au făcut pași către extinderea internațională. Programul a facilitat, în total, 350 de întâlniri internaționale de business, 27 de evenimente internaționale și 131 de întâlniri individuale cu experți.