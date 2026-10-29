BCR a coordonat finanțarea sindicalizată de 260 milioane de dolari pentru ALRO SA. Eleonora Bacale: ”BCR susține o companie cu rol strategic pentru industria românească și pentru lanțurile de producție europene”

Banca Comercială Română a coordonat un credit sindicalizat în valoare de 260 de milioane de dolari pentru ALRO SA, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, dar și un exportator major al României. Tranzacția confirmă expertiza BCR în structurarea finanțărilor complexe și angajamentul băncii de a susține capacitățile de producție care contribuie la securitatea economică a României, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Structurată sub forma unor facilități de tip revolving, finanțarea va fi utilizată de ALRO SA pentru refinanțarea datoriilor existente și pentru acoperirea necesarului de capital de lucru, oferind grupului flexibilitate în activitatea operațională.

Sindicatul de bănci este format din Banca Comercială Română (BCR), în calitate de Coordonator al Sindicatului, Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentație, Agent de Facilitate și de Garanții, bancă emitentă (Issuing Bank) și finanțator, alături de Exim Banca Românească, CEC Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo Bank România, în calitate de finanțatori.

„Această facilitate de credit vine într-un moment important pentru ALRO și ne consolidează poziția financiară, într-o perioadă în care industria europeană a aluminiului continuă să se confrunte cu provocări semnificative. Încrederea pe care ne-o acordă un grup atât de puternic de bănci confirmă direcția strategică pe care am ales-o: accentul pe produse cu valoare adăugată ridicată, eficiență operațională și investiții responsabile. Avem acum resursele de care avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele strategice și pentru a rămâne un partener de încredere pentru clienții noștri”, a declarat Marian Năstase, Președintele Consiliului de Administrație, ALRO.

„Ne bucurăm să continuăm parteneriatul cu ALRO printr-o nouă finanțare sindicalizată. Aluminiul este folosit în industrii esențiale, de la energie și transport până la construcții și apărare. Prin această tranzacție, BCR susține o companie cu rol strategic pentru industria românească și pentru lanțurile de producție europene, punând în slujba ei atât înțelegerea sectorului, cât și expertiza în structurare financiară”, a declarat Eleonora Bacale, Head of Industrials & TMT, BCR.

„Faptul că șase bănci importante au ales să susțină ALRO în următorii trei ani spune multe despre soliditatea planurilor noastre de dezvoltare. Această finanțare ne oferă flexibilitatea de care avem nevoie pentru a ne desfășura activitatea și pentru a ne urmări obiectivele pe termen lung. Le mulțumim colegilor de la BCR pentru coordonarea excepțională, tuturor băncilor din sindicat care s-au implicat și ne-au susținut în acest proiect, precum și consultanților noștri juridici pentru excelenta colaborare”, a declarat Genoveva Năstase, Director Financiar, ALRO.

„Această sindicalizare reflectă încrederea în ALRO și în industria pe care o reprezintă. Le mulțumim băncilor participante și tuturor partenerilor pentru implicare. Pentru BCR, coordonarea tranzacției confirmă experiența în structurarea finanțărilor complexe și ne întărește convingerea că industriile strategice au nevoie de parteneri financiari capabili să acționeze împreună”, a declarat Raluca Orha, Head of Loan Syndication, BCR.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) și White & Case au acționat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci, iar Zamfirescu Racoți Vasile & Partners și Simmons & Simmons au acordat asistență juridică pentru ALRO SA.

„Suntem onorați și bucuroși că am putut contribui la realizarea acestei finanțări complexe, care a implicat elemente de noutate pentru piața românească a creditelor sindicalizate, și care arată, încă o dată, importanța parteneriatelor dintre băncile care au forța, încrederea și deschiderea de a susține economia românească și companiile care au viziunea, ambiția și capacitatea de a construi pe termen lung. Mulțumim părților implicate pentru încrederea acordată și felicitări pentru ceea ce au reușit și pentru ceea ce construiesc în continuare!“, a declarat Alina Radu, Partener NNDKP.

„Felicitări clientului nostru ALRO, căruia îi mulțumim pentru încrederea de a ne acorda acest mandat într-o tranzacție atât de complexă. Mulțumim tuturor părților implicate în tranzacție pentru colaborarea excelentă, care a făcut posibilă obținerea acestui rezultat”, a spus Ioana Racoți, Senior Partner și fondator ZRVP.

Prin această tranzacție, BCR își consolidează poziția de partener de finanțare pentru companiile din industria românească.