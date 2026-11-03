ING Bank România lansează Black Friday cu dobânzi reduse la credite și economii. Banca îți dă 250 de lei înapoi dacă începi să investești. Și antreprenorii au oferte avantajoase

ING Bank România dă startul ING Black Friday, pe 3 noiembrie, cu oferte dedicate atât persoanelor fizice, cât și afacerilor. Pentru clienții persoane fizice, campania aduce dobânzi promoționale, premii pentru cei care fac primii pași în investiții sau iau asigurări și până la 32 de rate fără dobândă, prin ING Credit Card, în timp ce antreprenorii au oferte dedicate pentru produsele și serviciile bancare destinate afacerilor.

Dobânzi mai mici la credite, cumpărături cu până la 32 de rate fără dobândă și 10% cashback

Cu ING Credit Card, clienții pot beneficia de până la 32 de rate la unii dintre cei mai căutați comercianți din piață, precum eMAG, Flip.ro, Carrefour sau Dedeman. În plus față de reducerile oferite de comercianți în magazinele proprii, online sau fizice, clienții pot primi și 10% cashback la partenerii selectați din ING Bazar, dacă își rezervă oferta.

Pentru cei care au în plan o cheltuială mai mare, oferta de ING Black Friday pentru creditul de nevoi personale ING Personal vine cu reduceri de dobândă de până la 1 punct procentual. Clienții care își încasează salariul la ING (care încasează în contul ING venituri recurente de minimum 700 de lei pe lună și fac o plată lunară) și aleg și asigurarea opțională de plată a ratelor ING Credit Protect beneficiază de dobânzi fixe de 5,49% pentru credite de peste 150.000 de lei și de 6,49% pentru credite între 70.000 și 149.999 de lei. Banca precizează că oferta se aplică atât creditelor noi, cât și refinanțărilor.

Pentru că e bine sa te pregătești azi pentru ce vine mâine, ING Black Friday vine cu o reducere de 1 punct procentual și pentru linia de credit ING Extra’ROL. Pentru lunile în care salariul se termină mai repede, clienții au acces la o rezervă de bani direct din contul curent.

Ofertele sunt valabile atât pentru clienții existenți ai băncii, cât și pentru noii clienți.

Oferte ING de Black Friday pentru economii și investiții, plus beneficii la asigurări

Și banii puși deoparte primesc un plus de Black Friday. Pentru economiile în euro, ING oferă o dobândă de 2,5% pe an la depozitul la termen în EUR pe un an, iar pentru lei, dobânda ajunge la 6,25% pe an la Depozit Bonus, pe 4 luni. Ambele oferte sunt disponibile clienților care încasează în contul ING venituri recurente de minimum 700 de lei pe lună și fac o plată lunară.

ING Bank îți dă 250 de lei înapoi dacă începi să investești

Mai mult, anul acesta, ING Bank România include în premieră și o ofertă pentru cei care vor să facă primii pași în investiții: primii 250 de clienți care își deschid pentru prima oară cont ING Invest și investesc minimum 2.500 de lei primesc 250 de lei cashback.

Bani înapoi la asigurările pentru locuință, viață și călătorie

Pentru cei care vor să fie pregătiți pentru situațiile neprevăzute, ING vine de Black Friday cu beneficii și la asigurarea ING Home Protect. Clienții primesc garantat în contul curent 10% din valoarea asigurării de casă ING Home Protect deschise în perioada campaniei (3-12 noiembrie), plus returnarea integrală a costului asigurării obligatorii PAD, de 130 de lei.

Oferta ING Vita Protect aduce 60 de lei înapoi în cont, indiferent de pachetul ales. Pentru pachetul de 18 lei/lună, despăgubirea maximă este de 240.000 de lei, iar pentru pachetul de 89 de lei/lună poate ajunge la 1.000.000 de lei. Pentru ING Travel Protect, clienții primesc 30% din valoarea asigurării înapoi în cont, la care se poate adăuga reducerea de 10% pentru grupuri.

Iulia Rusu: Black Friday nu ar trebui să fie despre a cumpăra mai mult, ci despre a face alegeri mai bune pentru lucrurile care contează

„Black Friday nu ar trebui să fie despre a cumpăra mai mult, ci despre a face alegeri mai bune pentru lucrurile care contează. De aceea, am construit oferte care îi pot ajuta concret pe clienți: să plătească mai puțin atunci când au nevoie de finanțare, să își protejeze casa și familia, să pună bani deoparte sau să înceapă să investească. Ne dorim ca fiecare beneficiu să aibă o utilitate reală,” spune Iulia Rusu, Interim Head of Lending, ING Bank România.

Black Friday la ING Bank România și pentru afaceri

Pentru clienții Business Banking, ING Bank România pregătește trei categorii de beneficii în luna noiembrie: pentru antreprenorii care devin clienți ING, pentru cei care recomandă ING altor clienți business și prin ofertele Business Deals.

Între 3 și 12 noiembrie, clienții eligibili care își deschid un cont de firmă la ING beneficiază de pachete ING FIX fără cost lunar timp de 12 luni, indiferent de canalul prin care aleg să deschidă contul. Condițiile de eligibilitate și pachetele incluse în ofertă sunt disponibile în regulamentul campaniei.

În programul Recomandă ING, banca dublează beneficiile acordate în mod obișnuit. Clientul ING care recomandă un nou client primește 4 luni gratuite la pachete ING FIX, față de două în mod obișnuit, iar noul client beneficiază de 6 luni gratuite, față de trei. Oferta este valabilă pentru conturile deschise în noiembrie, cu respectarea condițiilor programului.

În plus, în perioada 6-30 noiembrie, clienții IMM ai ING pot accesa oferte speciale prin Business Deals de la Oblio, Bitdefender, Dacris, Danubius, Autonom, Alerte CUI, Edenred și Regnet. Ofertele sunt disponibile prin platforma ING Business.

Luana Sorescu: Black Friday – un moment bun ca antreprenorii să găsească soluții care îl ajută concret în business

„Pentru un antreprenor, Black Friday nu înseamnă doar reduceri la cumpărături, ci poate fi și un moment bun să găsească soluții care îl ajută concret în business. De aceea, anul acesta am pus laolaltă beneficii atât pentru cei care aleg ING pentru afacerea lor, cât și pentru clienții existenți, de la luni gratuite la pachetul de cont până la oferte pentru servicii pe care antreprenorii le folosesc în activitatea de zi cu zi,” spune Luana Sorescu, Head of Easy Banking ING Bank România.