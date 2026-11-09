UniCredit Bank recuperează spectaculos teren și pune presiune pe CEC Bank în lupta pentru podiumul celor mai mari bănci din România. Banca a ajuns în septembrie 2026 la active de 108 miliarde de lei și și-a majorat profitul cu aproape 14%

Podiumul celor mai mari bănci din România după valoarea activelor devine tot mai disputat. UniCredit Bank recuperează rapid distanța față de CEC Bank și se apropie amenințător de instituția de credit de stat, într-o cursă care ar putea aduce o schimbare importantă în clasamentul sistemului bancar românesc.

UniCredit Bank și CEC Bank se luptă pentru podium

Cele mai recente rezultate financiare, aferente trimestrului al treilea din 2026, arată că UniCredit Bank a ajuns la active de 108 miliarde de lei, în timp ce activele consolidate ale grupului UniCredit în România au urcat la 118 miliarde de lei. De cealaltă parte, CEC Bank raporta active de 108,44 miliarde de lei la finalul primului semestru din acest an. Astfel, cele două bănci sunt practic umăr la umăr în lupta pentru un loc pe podiumul celor mai mari instituții de credit din România, iar evoluția din următoarele luni ar putea înclina balanța.

UniCredit, profit net de 1,48 miliarde de lei

Grupul UniCredit anunță că a înregistrat în România un profit net de 1,48 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 13,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creditele acordate clienților au avansat cu 9,1%, iar depozitele atrase s-au majorat cu 11,4%, față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul valorificării sinergiilor rezultate în urma fuziunii cu Alpha Bank România, potrivit datelor comunicate de bancă.

Veniturile au crescut cu 3,8%, până la 3,68 miliarde de lei.

„Rezultatele reflectă capacitatea UniCredit România de a transforma o etapă complexă de integrare într-o platformă solidă pentru creștere sustenabilă, printr-o ofertă extinsă, o bază mai largă de clienți și o eficiență operațională îmbunătățită”, se arată într-un comunicat de presă.

Veniturile nete din dobânzi s-au ridicat la 2,59 miliarde de lei, în creștere cu 2,4%, iar veniturile nete din comisioane au avansat cu 14%, până la 984 milioane de lei, pe fondul dezvoltării activității comerciale și al diversificării produselor și serviciilor utilizate de clienți.

În același timp, cheltuielile operaționale au scăzut cu 8,3%, la 1,27 miliarde de lei, reflectând disciplina în administrarea costurilor și materializarea sinergiilor generate de procesul de integrare.

Raportul costuri/venituri s-a îmbunătățit cu 4,6 puncte procentuale, până la 34,6%, confirmând capacitatea Grupului de a combina creșterea activității, cu o eficiență operațională ridicată.

Mihaela Lupu: Creșterea creditelor cu 9,1% și a depozitelor cu 11,4% reflectă încrederea clienților în UniCredit

„Rezultatele obținute în primele nouă luni ale acestui an reflectă forța modelului nostru de afaceri și capacitatea echipei UniCredit de a transforma fiecare etapă importantă într-un motor de creștere. Am continuat să finanțăm economia, să susținem planurile clienților și să investim în soluții care fac relația cu banca mai simplă, mai relevantă și mai accesibilă.

Creșterea creditelor cu 9,1% și a depozitelor cu 11,4% reflectă încrederea clienților în UniCredit, iar reducerea cheltuielilor operaționale și îmbunătățirea raportului costuri/venituri confirmă faptul că putem combina creșterea comercială cu disciplina financiară.

Vom rămâne aproape de clienții noștri, de antreprenori și companii

Ne continuăm misiunea de a oferi comunităților toate pârghiile pentru progres, conectând expertiza internațională a Grupului UniCredit cu nevoile și oportunitățile locale. Vom rămâne aproape de clienții noștri, de antreprenori și companii și le vom susține planurile și investițiile, în tranziția către o economie mai sustenabilă.”

Provizioane mai mari, pe fondul incertitudinilor economice



Cheltuielile cu provizioanele pentru riscul de credit au ajuns la 355 milioane de lei, în creștere cu 38,9%, față de perioada similară a anului trecut.

Evoluția reflectă în principal actualizarea prudentă a scenariilor macroeconomice utilizate în evaluarea riscului de credit, în contextul unui mediu economic caracterizat de numeroase incertitudini. Această abordare preventivă este în linie cu politica Grupului de administrare responsabilă a riscurilor și de menținere a unui bilanț solid.

Credite de 72 miliarde de lei și depozite de aproape 80 miliarde de lei

Activitatea de creditare în UniCredit a avansat în primele 9 luni ale acestui an, pe ambele segmente de clienți, persoane fizice și juridice. Creditele nete acordate clienților au ajuns la 72 miliarde de lei, în creștere cu peste 9,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creditele acordate clienților reprezintă 64% din totalul activelor Grupului UniCredit în România, un indicator relevant al contribuției directe a Grupului la finanțarea economiei reale și al angajamentului său de a transforma resursele atrase în finanțări pentru populație, antreprenori și companii.

Depozitele atrase de la clienți au ajuns la 79,9 miliarde de lei, în creștere cu 11,4% față de aceeași perioadă din anul anterior. Evoluția echilibrată a creditelor și depozitelor susține poziția solidă de lichiditate și capacitatea Grupului de a finanța în continuare economia.



Soliditatea financiară a UniCredit Bank a fost confirmată și de evaluarea Moody’s Ratings. Agenția a acordat pentru prima dată băncii ratingul Baa1 pentru depozite și emitent pe termen lung, precum și calificativul P-2 pentru obligațiile pe termen scurt. Ratingul Baa1 se situează cu două trepte peste ratingul suveran al României și reflectă profilul financiar solid al băncii, nivelul robust al capitalului și lichidității, precum și sprijinul Grupului UniCredit.

Creșteri și pentru finanțările de consum și leasing



Pe segmentul creditării de consum, UniCredit Consumer Financing a înregistrat o evoluție solidă, portofoliul de credite avansând cu peste 10% față de perioada similară din 2025. Creșterea a fost susținută și prin extinderea rețelei de parteneri, prin colaborări în sectoarele auto, retail și comerț electronic.

Finanțările acordate de UniCredit Leasing au crescut, la rândul lor, cu 11,9%, confirmând cererea susținută pentru soluții destinate investițiilor, echipamentelor și mobilității.



Sustenabilitatea a rămas o componentă centrală a activității UniCredit în România

Rata de penetrare a facilităților de credit sustenabile în totalul creditelor noi a crescut de la 11% la 14%, în primele nouă luni din 2026. Evoluția confirmă rolul activ al UniCredit în sprijinirea proceselor de decarbonizare și în facilitarea tranziției clienților către modele de afaceri mai sustenabile.

Priorioritățile UniCredit

În perioada următoare, Grupul UniCredit anunță că va continua să se concentreze pe valorificarea expertizei echipei sale și a oportunităților din piața locală, pe finanțarea economiei și pe asigurarea unei experiențe unitare pentru clienții săi. Prioritățile includ extinderea accesului la soluții de finanțare și investiții, consolidarea serviciilor de consultanță, dezvoltarea canalelor digitale și creșterea ponderii finanțărilor sustenabile.