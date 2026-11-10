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tbi bank: Românii cumpără tot mai mult cu plata în rate. Creștere de 79% la asigurări, 61% la fashion și 58% în categoria produselor pentru copii în primele 9 luni din 2026. Dan Gabriel Stănică: ”Finalul de an rămâne o perioadă în care activitatea de cumpărare se intensifică”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Cumpărăturile online finanțate prin tbi bank au înregistrat creșteri importante în primele nouă luni din 2026, în special în categoriile asigurări, fashion și produse pentru copii, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Numărul comenzilor pentru asigurări a crescut cu 79% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce categoria fashion & style a înregistrat un avans de 61%, iar produsele pentru îngrijirea copiilor (babycare), de 58%, potrivit datelor băncii.

Datele tbi bank arată și o intensificare a cumpărăturilor online în perioada sărbătorilor de iarnă. În noiembrie-decembrie 2025, numărul mediu lunar al cumpărăturilor online finanțate prin tbi bank a fost cu 39,4% peste media lunară din ianuarie-octombrie. Valoarea medie a unei comenzi finanțate a ajuns la 1.457 de lei, cu 6,2% peste media înregistrată în primele zece luni ale anului 2025.

Pe categorii, în noiembrie-decembrie 2025, numărul comenzilor online finanțate a crescut cu 56% pentru casă și mobilier și cu 40% în electro-IT. În aceeași perioadă, numărul achizițiilor de asigurări finanțate online a avansat cu 68%. Creșterile sunt calculate prin raportarea mediei lunare din noiembrie-decembrie la cea din primele zece luni ale anului 2025.

tbi bank lansează o campanie dedicată cumpărătorilor online

În acest context, tbi bank lansează o campanie dedicată exclusiv cumpărătorilor online, desfășurată in perioada 10 noiembrie – 20 decembrie 2026. Clienții care fac cumpărături de minimum 2.000 de lei și aleg plata în rate prin tbi intră automat, în condițiile regulamentului, în tragerea la sorți pentru un autoturism full electric nou-nout marca BYD Seal U. În plus, campania oferă săptămânal șansa de a câștiga un telefon iPhone 18 Pro, cu șapte premii acordate în total.

„Vedem o creștere a finanțărilor online în categorii foarte diferite, de la asigurări și produse pentru copii până la fashion, ceea ce arată că tot mai multe tipuri de achiziții sunt realizate cu plata în rate. În același timp, finalul de an rămâne o perioadă în care activitatea de cumpărare se intensifică, iar clienții aleg să finanțeze mai multe achiziții, cu o creștere mai moderată a valorii medii a comenzilor. Prin campania de anul acesta, oferim clienților care aleg plata în rate prin tbi pentru cumpărăturile online și șansa de a câștiga premii. Totodată, prin aceasta campanie oferim un real suport și comercianților mici și mijlocii pentru a ajunge la un număr cât mai mare de potențiali clienți”, spune Dan Gabriel Stănică, E-commerce Director, tbi bank.

Participarea la campanie se face automat pentru cumpărăturile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în regulament. Detaliile despre condițiile de participare, premii și tragerile la sorți sunt disponibile pe tbibank.ro.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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