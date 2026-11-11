Salt Bank devine Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București. Robert Anghel: ”Era firesc ca prima bancă românească 100% digitală să fie și prima bancă prin care poți tranzacționa pe piața locală”

Bursa de Valori București (BVB) a urat astăzi, 11 noiembrie, bun venit, în mod oficial, Salt Bank ca Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei, în cadrul unui eveniment organizat la sediul BVB.

Astfel, Salt Bank, primul neobank 100% românesc, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, devine singura bancă din România care aduce sistemul de tranzacționare complet în aplicația băncii prin integrarea directă cu Bursa de Valori București (BVB).

Acest lucru marchează un pas strategic în democratizarea și digitalizarea accesului la piața de capital din România, clienții Salt Bnak având posibilitatea de a-și deschide conturi de investiții rapid, 100% digital, și de a tranzacționa acțiuni și instrumente financiare listate la BVB utilizând exclusiv aplicația bancară.

Lansarea are loc chiar în perioada de Black Friday, iar Salt Bank marchează acest moment cu o ofertă specială pentru cei care vor să investească la Bursa de Valori București. Astfel, în perioada 11–27 noiembrie 2026, clienții Salt Bank beneficiază de comision total 0 pentru tranzacționarea la BVB, direct din aplicația băncii.

„Multă vreme, acumularea de avere însemna imobiliare, depozite sau chiar bani ținuți la saltea. Astăzi, lucrurile se schimbă. Oamenii caută tot mai mult modalități de a-și pune banii la treabă, pornind de la sume mai mici, cu mai multă flexibilitate și lichiditate și cu un nivel de risc adaptat celui pe care și-l pot asuma. Așa au devenit investițiile la bursă tot mai atractive. Și este o schimbare pe care o vedem la nivel global, nu doar în România. Așa că era firesc ca prima bancă românească 100% digitală să fie și prima bancă prin care poți tranzacționa pe piața locală, complet din app, prin integrarea directă cu Bursa de Valori București. Și ne-a luat doar patru luni să ajungem aici. Pentru că asta face un parteneriat bun: transformă lucrurile complicate în experiențe simple”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

„Urăm bun venit Salt Bank în comunitatea participanților la sistemul de tranzacționare al BVB. Prima bancă 100% digitală din România aduce un nou canal prin care investitorii pot ajunge pe piața locală de capital, direct din aplicația de mobile banking, ceea ce democratizează accesul la bursă și face tranzacționarea simplă și rapidă. Cu ajutorul tehnologiei, Salt Bank aduce Bursa mai aproape de viața de zi cu zi a românilor și îi sprijină să-și construiască obiceiuri financiare sănătoase. Credem cu tărie că viitorul e al celor care investesc în el, iar alături de Salt Bank, economisirea și investițiile devin o opțiune accesibilă oricând”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.

Salt Bank se alătură astfel bazei de companii reprezentate de societăți de servicii de investiții financiare și instituții de credit din România, precum și firmelor de investiții care activează ca Participanți la sistemul de tranzacționare al BVB.