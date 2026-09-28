Raiffeisen Bank România și Bank Pekao facilitează reciproc accesul companiilor pe piețele din România și Polonia. Cristian Sporiș: ”Parteneriatul creează valoare reală pentru companiile românești care au ambiția să se dezvolte internațional”

Raiffeisen Bank International (RBI), Raiffeisen Bank România, Raiffeisenbank Cehia și Bank Pekao S.A. din Polonia au semnat un acord de cooperare privind recomandarea reciprocă a clienților corporate și IMM. Prin această cooperare, clienții RBI obțin acces simplificat la piața din Polonia, iar clienții Pekao beneficiază de acces rapid și direct la piețele din Austria, Cehia și România, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Bazându-se pe experiența comună a Raiffeisen Bank International și Bank Pekao, clienții RBI care vor să își extindă afacerea în Polonia vor avea la dispoziție un International Office dedicat. Acesta va facilita colaborarea cu banca parteneră și va asigura un proces de înrolare mai simplu și o coordonare eficientă. În plus, clienții vor beneficia de o experiență bancară unitară pe toate piețele, de o gestionare mai eficientă a lichidității și de o mai bună predictibilitate a tranzacțiilor internaționale.

Un partener de încredere pentru extinderea regională

„Parteneriatul creează valoare reală pentru companiile românești care au ambiția să se dezvolte internațional. Polonia este o piață importantă în regiunea CEE, iar prin acest acord oferim clienților noștri un avantaj concret: acces rapid, susținere și continuitate în relația bancară, indiferent de piață. Înțelegem provocările pe care le întâmpină antreprenorii atunci când decid să își extindă afacerea în afara României, de aceea contribuim la un mecanism simplu, eficient și bazat pe experiența combinată a două bănci cu prezență solidă în regiune. Raiffeisen Bank România este un partener de încredere pentru companiile care gândesc strategic și care văd în extinderea internațională o oportunitate reală de creștere pe termen lung,” a declarat Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate și Investment Banking, membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

„Acest acord creează valoare adăugată pentru clienții noștri și, astfel, ne consolidăm poziția de partener de încredere pentru regiunea Europa Centrală și de Est”, a declarat Valerie Brunner, membră a Comitetului de Conducere responsabilă de CIB Customer Coverage.

Łukasz Januszewski, vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Pekao, care coordonează Divizia de Banking pentru IMM-uri, a adăugat: „Împreună cu banca noastră parteneră, sprijinim companiile să se extindă în siguranță. Acest sprijin va fi disponibil în fiecare etapă a extinderii, de la începerea operațiunilor pe o piață externă până la finalizarea tranzacțiilor financiare și dezvoltarea afacerii.”

Acordul răspunde unei nevoi concrete a antreprenorilor și companiilor din România care identifică oportunități reale de creștere în Europa Centrală și de Est. Prin noul parteneriat, Polonia, una dintre cele mai dinamice economii din regiune, devine mai accesibilă pentru afacerile românești care doresc să se extindă internațional. În același timp, companiile poloneze interesate de piața din România vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea operațiunilor locale.