Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat Carrefour România cu bani de la Banca Transilvania. Ömer Tetik, despre cea mai mare finanțare din istoria BT: Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri

Banca Transilvania a acordat cea mai mare finanțare din istoria sa și cea mai mare finanțare bilaterală din piața bancară românească, susținând achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding/ Dedeman. Tranzacția marchează una dintre cele mai importante operațiuni de M&A din retailul românesc și contribuie la consolidarea capitalului autohton într-un sector strategic al economiei.

Tranzacția contribuie la consolidarea capitalului românesc într-un sector-cheie al economiei

Potrivit b[ncii, achiziția este un pas strategic pentru Pavăl Holding, care își extinde prezența într-un domeniu esențial pentru viața de zi cu zi și pentru dinamica pieței de retail din România.

Ömer Tetik: Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri

„Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură. Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună”, declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Cosmin Călin: Felicităm Pavăl Holding pentru această achiziție, una dintre cele mai importante tranzacții atât din piața de M&A din România

„Felicităm Pavăl Holding pentru această achiziție, una dintre cele mai importante tranzacții atât din piața de M&A din România, cât și din retailul românesc. Mulțumim echipei Pavăl Holding pentru colaborarea deosebită în tot acest proces complex și ambițios”, spune si Cosmin Călin, Director General Adjunct Large Corporate, Banca Transilvania.

Karina Pavăl: Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide

„Le mulțumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens”, spune si Karina Pavăl, Vicepreședinte Pavăl Holding.

BT are 550.000 de companii în portofoliu



Banca precizează că are peste 550.000 de companii în portofoliu, fiind principalul partener al mediului de afaceri românesc, susținător al investițiilor care transformă economia.

Carrefour a anunțat la începutul anului că a ajuns la un acord cu de vânzare cu Pavăl Holding. Suma tranzacției este de 830 de milioane de euro.