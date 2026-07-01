Stiri de top

FOTO. Banca Transilvania a lansat noul card BT Visa UNTOLD 2026. Descoperă designul, efectele sonore și beneficiile oferite

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Banca Transilvania a lansat noul design al cardului digital BT Visa UNTOLD 2026, inspirat de tema din acest an a festivalului, „A New Journey”. Actualizarea este disponibilă automat în aplicația BT Pay pentru utilizatorii existenți, iar banca anunță că portofoliul BT Visa UNTOLD a ajuns la 200.000 de carduri digitale și fizice.

Contents
Cardul include și efecte sonore inspirate de festivalBeneficii pentru utilizatorii BT Visa UNTOLD

Noul design îl are în prim-plan pe Grifon, simbolul ediției UNTOLD 2026, care sugerează spiritul de explorare și începutul unui nou capitol pentru comunitatea festivalului.

Pentru cei care dețin deja cardul digital, actualizarea imaginii este realizată automat în BT Pay în această săptămână. Designul din acest an continuă seria edițiilor tematice lansate de Banca Transilvania împreună cu UNTOLD și Visa, după personajele Pasărea Colibri (2025), Mama Natură (2024) și Light Phoenix (2023).

Cardul include și efecte sonore inspirate de festival

Pe lângă noul design, fiecare plată sau transfer efectuat cu BT Visa UNTOLD este însoțit de un efect sonor inspirat de atmosfera festivalului, experiență integrată direct în aplicația BT Pay.

Beneficii pentru utilizatorii BT Visa UNTOLD

Cardul BT Visa UNTOLD este un card de debit în lei, care poate fi emis instant și gratuit din aplicația BT Pay, din secțiunea Adăugare carduri – UNTOLD.

Utilizatorii beneficiază de:

-acces la campanii private pentru achiziționarea biletelor UNTOLD la preț preferențial;
-reducere de 5% la produsele oficiale UNTOLD cumpărate în festival sau de pe site-ul oficial;
-reducere de 5% la cazările oficiale UNTOLD;
-4% credit points în contul Booking.com pentru rezervările plătite cu cardul BT Visa UNTOLD, prin oferta disponibilă în BT Pay.

Până la 5 iulie 2026, deținătorii cardului pot cumpăra online abonamente UNTOLD la prețul promoțional de 109 euro plus taxe, oferta fiind disponibilă în secțiunea Oferte din aplicația BT Pay.

Banca Transilvania este banca oficială a festivalului UNTOLD încă de la prima ediție și asigură infrastructura de plăți cashless prin intermediul brățărilor utilizate în cadrul evenimentului.

You Might Also Like

Banca Transilvania realizează prima plată inițiată de un agent AI în România, în parteneriat cu Visa. Oana Ilaș: Contribuim la următoarea etapă a ecosistemului de plăți

Când marketingul prinde valul de la metroul bucureștean: Leuțul ING și leneșul Salt Bank au intrat în conversația momentului

BCR și Erste finanțează cu 151 milioane de euro cel mai mare parc eolian din România, Peștera II. Manuela Trisnevschi: BCR este partener financiar pentru companiile care modernizează sectorul energetic din România

România pregătește RoBOOST: BID și EIF semnează Memorandumul pentru noul fond de investiții destinat companiilor

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat Carrefour România cu bani de la Banca Transilvania. Ömer Tetik, despre cea mai mare finanțare din istoria BT: Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri

TAGGED: , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article BT Capital Partners a intermediat achiziția Elian Solutions de către grupul leton Digmatix. Daniela Secară: Reușita achiziției confirmă interesul investitorilor pentru expertiza tehnologică din România
Next Article Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat Carrefour România cu bani de la Banca Transilvania. Ömer Tetik, despre cea mai mare finanțare din istoria BT: Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?