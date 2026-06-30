BT Capital Partners a intermediat achiziția Elian Solutions de către grupul leton Digmatix. Daniela Secară: Reușita achiziției confirmă interesul investitorilor pentru expertiza tehnologică din România

BT Capital Partners (BTCP), companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, împreună cu Oaklins Baltics, a oferit consultanță în cadrul tranzacției prin care grupul leton Digmatix, unul dintre cei mai mari furnizori regionali de soluții Microsoft Business Applications, a achiziționat companiile românești Elian Solutions și Elian Development Systems.

Digmatix își extinde prezența pe piața din România

Prin această tranzacție, Digmatix își extinde prezența pe piața din România și își consolidează poziția în Europa Centrală și de Est în domeniul implementării și dezvoltării soluțiilor Microsoft Business Applications.

Daniela Secară: Reușita achiziției confirmă interesul investitorilor pentru expertiza tehnologică din România

„Suntem bucuroși să contribuim la reușita acestei achiziții, care confirmă interesul investitorilor pentru expertiza tehnologică din România. Prin colaborarea cu Digmatix și Oaklins Baltics, conectăm două ecosisteme complementare și sprijinim extinderea unui lider regional într-o piață cu potențial ridicat de inovare și dezvoltare”, a declarat Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners.

BT Capital Partners este afiliată rețelei globale Oaklins

BT Capital Partners este afiliată rețelei globale Oaklins și oferă servicii de brokeraj, consultanță pentru listări pe piața de capital, consultanță în fuziuni și achiziții (M&A), structurarea finanțărilor complexe, cercetare de piață și consultanță strategică. Potrivit companiei, activele administrate depășesc 37 de miliarde de lei, echivalentul a peste 7 miliarde de euro.