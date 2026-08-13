CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează cu 289 milioane de lei construcția CET Titan. Prima centrală nouă din București după 1979

CEC Bank și Exim Banca Românească au semnat contractul de finanțare destinat dezvoltării proiectului Centralei Electrice de Termoficare CET Titan, investiție realizată de Titan Power S.A., companie de proiect deținută majoritar de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE S.A. și minoritar de Electrocentrale Grup S.A. (ELG S.A.).

CEC Bank și Exim Banca Românească „pun la bătaie” 289 milioane de lei

În valoare de aproximativ 289 milioane de lei, finanțarea reprezintă un pas esențial pentru implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte energetice aflate în dezvoltare în România și confirmă rolul sectorului bancar în susținerea investițiilor strategice cu impact asupra economiei și comunității.

Noua CET Titan va fi prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în București

Noua CET Titan va fi prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în București după anul 1979 și va contribui la consolidarea securității energetice a Capitalei, la creșterea eficienței energetice și la reducerea impactului asupra mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne de cogenerare.

Traian Halalai: Susținerea unor astfel de investiții confirmă capacitatea noastră de a fi partener financiar de referință pentru proiectele companiiilor

”Această finanțare reflectă angajamentul nostru de a susține proiecte cu impact direct și pozitiv asupra vieții oamenilor. Ne bucurăm să contribuim, alături de ceilalți parteneri, la această investiție importantă, care va sprijini modernizarea infrastructurii energetice a Capitalei și va crește siguranța alimentării cu energie electrică și termică, cu impact redus asupra mediului și cu beneficii pe termen lung pentru locuitori. Susținerea unor astfel de investiții confirmă capacitatea noastră de a fi partener financiar de referință pentru proiectele companiiilor care investesc în dezvoltare și contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei și a comunităților”, a spus Traian Halalai, Președintele Executiv al Exim Banca Românească.

Adrian Musat: CET Titan este un exemplu de investiție care generează valoare pe termen lung

„Prin această finanțare, CEC Bank susține un proiect de importanță strategică pentru infrastructura energetică a României și pentru dezvoltarea Capitalei. Ne propunem să fim un partener activ în finanțarea investițiilor care contribuie la modernizarea economiei, la creșterea competitivității și la dezvoltarea unor infrastructuri esențiale pentru comunități și mediul de afaceri. CET Titan este un exemplu de investiție care generează valoare pe termen lung și răspunde unor obiective majore privind securitatea energetică și eficiența utilizării resurselor”, a declarat Adrian Musat, Director Directia Companii Mari din cadrul CEC Bank.

Investiția este realizată de Titan Power S.A., societate de proiect deținută majoritar de SAPE S.A. și minoritar de Electrocentrale Grup S.A., companii aflate în coordonarea Ministerului Energiei. Electrocentrale Grup S.A. se află în prezent într-un proces de fuziune prin absorbție cu SAPE S.A.

Ce capacitate va avea noua CET Titan

Centrala urmează să producă aproximativ 400 GWh anual de energie electrică, care va fi livrată în Sistemul Energetic Național, precum și aproximativ 200 GWh anual de energie termică destinată Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului București, contribuind la îmbunătățirea alimentării cu energie termică în zonele deficitare ale Capitalei.

Noua centrală va utiliza tehnologii moderne de cogenerare pe gaze naturale, proiectate pentru atingerea unui randament energetic total de aproximativ 90%, reducând consumul specific de combustibil și emisiile de gaze cu efect de seră. În același timp, proiectul este conceput astfel încât să permită, pe viitor, utilizarea combustibililor cu emisii reduse de carbon, inclusiv a amestecurilor de gaze naturale și hidrogen.

Prin această finanțare, CEC Bank și Exim Banca Românească contribuie la dezvoltarea unei investiții strategice care va sprijini modernizarea infrastructurii energetice a Capitalei, creșterea eficienței sistemului de producere a energiei și consolidarea securității energetice a României.