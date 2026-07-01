ASF autorizează CCP.RO. România va avea o Contraparte Centrală, iar piața derivatelor se apropie de lansare

România face un pas important în dezvoltarea pieței de capital, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat autorizarea CCP.RO Bucharest S.A. în calitate de Contraparte Centrală (Central Counterparty – CCP), infrastructură esențială pentru funcționarea unei piețe moderne de capital și pentru lansarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate.

Potrivit președintelui ASF, autorizarea reprezintă un moment de referință pentru arhitectura pieței financiare din România, întrucât introduce un mecanism care reduce riscurile sistemice și crește siguranța tranzacțiilor realizate pe piața de capital.

O piață de capital devine puternică atunci când inspiră încredere. Iar încrederea se construiește prin reguli, competență si continuitate

„România are nevoie de o piață de capital capabilă să finanțeze economia reală, să ofere investitorilor instrumente moderne și să contribuie la o cultură financiară a responsabilității. Prin autorizarea Contrapărții Centrale, facem încă un pas important spre această maturitate instituțională. În fond, o piață de capital devine puternică atunci când inspiră încredere. Iar încrederea se construiește prin reguli, competență si continuitate”, declara Alexandru Petrescu, presedintele ASF.

Ce rol are Contrapartea Centrală

Contrapartea Centrală se interpune între cumpărător și vânzător într-o tranzacție, garantând finalizarea acesteia chiar dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile. Acest mecanism contribuie la creșterea încrederii investitorilor și reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea pieței instrumentelor financiare derivate.

12 state membre ale Uniunii Europene care dețin o Contraparte Centrală autorizata

Prin autorizarea CCP.RO, România intră în grupul celor doar 12 state membre ale Uniunii Europene care dețin o Contraparte Centrală autorizată în conformitate cu regulamentul european EMIR.

Procesul de autorizare a implicat cooperarea dintre ASF, Banca Națională a României și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, instituțiile evaluând îndeplinirea cerințelor tehnice și prudențiale necesare funcționării unei astfel de infrastructuri.

ASF subliniază că autorizarea reprezintă doar prima etapă, urmând ca CCP.RO să devină operațională după îndeplinirea tuturor condițiilor și recomandărilor prevăzute în decizia de autorizare.

Autoritatea consideră că existența unei Contrapărți Centrale contribuie atât la modernizarea pieței de capital din România și la dezvoltarea unor produse financiare mai complexe, cât și la atingerea unor obiective asumate în procesul de aderare a României la OCDE.

Ce înseamnă pe înțelesul tuturor?

O Contraparte Centrală (CCP) este instituția care se interpune între cumpărător și vânzător într-o tranzacție bursieră și garantează decontarea acesteia. Dacă una dintre părți nu își respectă obligațiile, CCP intervine și reduce riscul ca tranzacția să eșueze.

Fără o CCP autorizată nu poate funcționa o piață modernă de instrumente derivate (futures și opțiuni). România încearcă de mai mulți ani să pună în funcțiune această infrastructură.

Este prima autorizare EMIR din România și prima autorizare a unei contrapărți centrale în Europa sub noul cadru de reglementare EMIR3.



Decizia completează arhitectura pieței de capital și a pieței de energie și este un pas determinant în convergența cadrului românesc cu standardele internaționale relevante în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.