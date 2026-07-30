Intesa Sanpaolo, profit record de 5,6 miliarde de euro. Grupul ridică ținta pentru 2026 la peste 10 miliarde de euro

Grupul bancar Intesa Sanpaolo a obținut un profit net de 5,6 miliarde de euro în primul semestru din 2026, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai bun rezultat semestrial din istoria sa, precizează banca. Numai în trimestrul al doilea, profitul net a ajuns la 2,8 miliarde de euro, cu 7% peste nivelul raportat în urmă cu un an, marcând și cea mai bună performanță trimestrială a băncii.

Pe fondul rezultatelor record, grupul italian și-a îmbunătățit estimarea pentru întregul an și anticipează acum un profit net de peste 10 miliarde de euro în 2026, potrivit rezultatelor publicate de Intesa Sanpaolo.

Rentabilitatea anualizată a capitalului propriu, ROE, a ajuns la 20%, iar rentabilitatea capitalului tangibil, ROTE, s-a situat la 25%. Câștigul pe acțiune a crescut cu 9% față de primul semestru din 2025.

„Am obținut cea mai bună performanță semestrială din istoria noastră, susținută inclusiv de cel mai bun trimestru înregistrat vreodată, cu un profit net de 5,6 miliarde de euro în primul semestru și de 2,8 miliarde de euro în trimestrul al doilea”, a declarat Carlo Messina, CEO al Intesa Sanpaolo.

Aproximativ 9,4 miliarde de euro vor ajunge la acționari

Intesa Sanpaolo estimează că va distribui acționarilor aproximativ 9,4 miliarde de euro în 2026, sub formă de dividende și răscumpărări de acțiuni.

În primul semestru, grupul a acumulat deja 5,3 miliarde de euro pentru remunerarea acționarilor, sumă care include dividende în numerar de 4,2 miliarde de euro. Dintre acestea, aproximativ 3,8 miliarde de euro vor fi plătite în noiembrie, sub forma unui dividend intermediar.

„Intesa Sanpaolo continuă să se numere printre băncile europene cu cele mai ridicate distribuiri către acționari. În 2026, preconizăm că vom redistribui aproximativ 9,4 miliarde de euro sub formă de dividende și răscumpărări de acțiuni”, a afirmat Carlo Messina.

Creditele au crescut cu 5%, iar depozitele cu 7%

Veniturile, marja operațională și profitul brut au atins niveluri record în primul semestru, susținute de modelul diversificat de afaceri al grupului.

Venitul net din dobânzi a crescut față de anul trecut, în pofida reducerii ratelor de dobândă, și a accelerat în trimestrul al doilea. Intesa Sanpaolo și-a revizuit în creștere estimarea pentru acest indicator și anticipează un nivel de peste 15 miliarde de euro în 2026.

Creditele acordate clienților au crescut pentru al cincilea trimestru consecutiv și au fost cu 5% peste nivelul din urmă cu un an. Depozitele au avansat cu 7%.

În primele șase luni ale anului, grupul a acordat finanțări de peste 44 miliarde de euro pentru susținerea familiilor și companiilor. Din această sumă, 9,7 miliarde de euro au reprezentat credite noi pe termen mediu și lung pentru tranziția sustenabilă, iar 3 miliarde de euro au fost alocate finanțărilor cu impact social.

„În primul semestru din 2026, am acordat finanțări în valoare de peste 44 miliarde de euro pentru susținerea familiilor și companiilor, confirmând rolul nostru de bancă ce sprijină economia reală”, a declarat Carlo Messina.

Activele financiare ale clienților au depășit 1.500 miliarde de euro, fiind cu 121 miliarde de euro mai mari decât în urmă cu un an și cu 68 miliarde de euro peste nivelul înregistrat la sfârșitul primului trimestru. Activele administrate au crescut cu 49 miliarde de euro.

Divizia de Wealth Management, Protecție și Consultanță a raportat comisioane record atât în primul semestru, cât și în trimestrul al doilea. Comisioanele au crescut cu 5%, iar intrările brute în activele administrate au avansat cu 7%.

Cel mai redus raport cost/venit din istoria grupului

Raportul cost/venit a coborât la 35,9%, cel mai redus nivel înregistrat vreodată de Intesa Sanpaolo și unul dintre cele mai bune din sectorul bancar european. Costurile opereraționale au scăzut cu 1% față de primul semestru din 2025.

Costul anualizat al riscului s-a situat la 20 de puncte de bază, iar grupul nu a identificat semne de deteriorare a calității activelor. Fluxurile de credite neperformante au rămas la minime istorice, iar rata creditelor neperformante nete a coborât la 0,8%.

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, CET1, s-a situat la 13,1% și ar ajunge la 13,8% dacă este inclus beneficiul rezultat din absorbția activelor fiscale amânate.

Oferta pentru Monte dei Paschi, de 30,6 miliarde de euro

Intesa Sanpaolo a inclus în perspectivele sale și efectele potențiale ale preluării Monte dei Paschi di Siena. Grupul a lansat în luna iunie o ofertă publică de cumpărare și schimb de acțiuni în valoare de 30,6 miliarde de euro pentru preluarea MPS.

Oferta prevede acordarea a 16 acțiuni Intesa Sanpaolo pentru fiecare zece acțiuni MPS, plus un euro în numerar pentru fiecare acțiune MPS. Operațiunea este condiționată, printre altele, de obținerea acceptării pentru cel puțin 66,67% din capitalul MPS, prag pe care Intesa Sanpaolo își rezervă dreptul să îl reducă. Oferta a fost anunțată oficial la 8 iunie 2026.

Dacă va fi finalizată, tranzacția ar adăuga aproximativ șase milioane de clienți și ar consolida poziția grupului în finanțarea consumatorilor, administrarea averilor și serviciile bancare corporative și de investiții. Intesa Sanpaolo estimează sinergii anuale de aproximativ 2,9 miliarde de euro până în 2029 și costuri de integrare de circa 2,1 miliarde de euro.

„Obiectivul nostru este să construim împreună un grup și mai puternic și mai profitabil, care să joace un rol de lider într-un mediu global tot mai complex”, a declarat Carlo Messina.



Grupul estimează că entitatea rezultată ar putea administra active financiare ale clienților de 2.000 miliarde de euro și ar putea obține un profit net de peste 16 miliarde de euro în 2029. Planul de recrutare prevede angajarea a aproximativ 13.100 de tineri până la finalul perioadei.

Intesa Sanpaolo în România

Intesa Sanpaolo Bank România face parte din Divizia Bănci Internaționale a grupului italian și oferă servicii pentru persoane fizice, IMM-uri și companii. Banca are 59 de sucursale la nivel național.

În 2025, Intesa Sanpaolo Bank România a fuzionat cu First Bank, consolidându-și prezența pe piața locală. Divizia Bănci Internaționale deservește, în total, 7,4 milioane de clienți prin 883 de sucursale din 12 țări.