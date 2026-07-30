Banca de Investiții și Dezvoltare finalizează cu succes evaluarea pe piloni a Comisiei Europene. Raluca Nicolescu: ”Ne propunem să valorificăm pe deplin această oportunitate și să aducem în România noi instrumente financiare pentru a mobiliza investiții care să accelereze dezvoltarea economiei noastre”

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a finalizat cu succes evaluarea pe piloni (pillar assessment) realizată pentru Comisia Europeană, unul dintre cele mai complexe procese de evaluare instituțională aplicate organizațiilor care pot gestiona instrumente financiare finanțate din bugetul Uniunii Europene, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin scrisoarea oficială transmisă, CE confirmă că banca a obținut rezultate pozitive pentru toți pilonii evaluați și că, în baza acestora și cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile specifice, poate încredința BID sarcini de implementare a bugetului Uniunii Europene în sistem de gestiune indirectă.

Rezultatul completează procesul de consolidare instituțională a BID început prin aprobarea de către Comisia Europeană a majorării capitalului băncii și a extinderii mandatului său. Împreună, cele două decizii validează atât cadrul de funcționare și modelul de afaceri al BID, cât și capacitatea instituțională a băncii de a administra instrumente financiare europene în conformitate cu cele mai înalte standarde ale Uniunii Europene.

Finalizarea cu succes a evaluării marchează, totodată, îndeplinirea jalonului 210 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unul dintre jaloanele-cheie asumate de România pentru operaționalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare și consolidarea capacității sale de a implementa instrumente financiare susținute din fonduri ale Uniunii Europene.

„Finalizarea cu succes a evaluării pe piloni reprezintă o recunoaștere la nivel european a standardelor instituționale pe care România le-a construit prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Este o validare a faptului că BID funcționează după aceleași principii de guvernanță, control și responsabilitate financiară aplicate marilor instituții europene de dezvoltare. În același timp, îndeplinirea acestui jalon din PNRR confirmă că România și-a atins unul dintre obiectivele strategice asumate în procesul de consolidare a capacității sale de a mobiliza investiții și de a valorifica mai eficient resursele europene”, a apreciat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Evaluarea pe piloni verifică guvernanța, controlul intern, administrarea riscurilor, sistemele financiare și contabile, auditul, mecanismele de prevenire a fraudei și conflictelor de interese, transparența, raportarea și cadrul procedural necesar protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Doar instituțiile care demonstrează că respectă aceste standarde pot deveni eligibile pentru implementarea instrumentelor financiare europene în regim de gestiune indirectă.

În cazul BID, evaluarea confirmă soliditatea modelului instituțional construit de la înființarea băncii și nivelul de maturitate atins într-un interval foarte scurt. Îndeplinirea tuturor pașilor evaluării într-un interval de timp semnificativ mai scurt decât cel asociat în mod obișnuit unor procese de o asemenea complexitate – circa o treime din timpul mediu – evidențiază capacitatea de execuție a BID și nivelul ridicat de mobilizare al echipelor implicate. Efortul coordonat al specialiștilor din întreaga bancă a permis dezvoltarea și validarea, într-un timp record, a unui cadru instituțional care răspunde standardelor Comisiei Europene privind gestionarea fondurilor Uniunii.

„Această evaluare este, în esență, un test de încredere. Intrăm astfel într-o categorie restrânsă de instituții financiare europene care au parcurs cu succes această evaluare și care pot colabora cu Comisia Europeană în implementarea instrumentelor financiare ale Uniunii. Este una dintre cele mai importante validări primite de BID de la înființarea sa și o recunoaștere a profesionalismului întregii noastre echipe. Privim această realizare din perspectiva fundamentării unei noi etape în dezvoltarea BID. Ne propunem să valorificăm pe deplin această oportunitate și să aducem în România noi instrumente financiare pentru a mobiliza investiții care să accelereze dezvoltarea economiei noastre.”, a declarat Raluca Nicolescu, Director General al Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Procesul de evaluare a fost realizat de Deloitte Audit România, auditorul extern independent desemnat în conformitate cu metodologia Comisiei Europene. BID adresează mulțumiri echipei Deloitte pentru profesionalismul, rigoarea și colaborarea pe parcursul acestui proces complex, care a contribuit la atingerea unuia dintre cele mai importante obiective instituționale ale băncii.

Evaluarea pozitivă acoperă operațiunile de creditare și garantare desfășurate de BID, inclusiv instrumentele bazate pe credite, garanții și scheme de subvenționare a dobânzii.

În perioada următoare, BID va continua implementarea recomandărilor formulate în cadrul procesului de evaluare și va derula etapele complementare prevăzute de Comisia Europeană, consolidând astfel capacitatea instituției de a participa la implementarea viitoarelor instrumente financiare europene.