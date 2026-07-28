ING Bank România a acționat în calitate de Mandated Lead Arranger și Original Lender pentru o finanțare de aproximativ 115 de milioane de euro pentru grupul Teilor. Claudiu Sabău: ”Credem în susținerea companiilor românești cu ambiție, viziune și potențial de creștere pe termen lung”

După 12 ani de relație în calitate de bancă a grupului Teilor, ING România a avut rolul de Mandated Lead Arranger (aranjor principal mandatat) și Original Lender (creditor inițial) într-o finanțare, împreună cu UniCredit Bank, de până la 115 milioane de euro, cuprinzând facilități de refinanțare, finanțare pentru investiții și facilități revolving, menite să susțină dezvoltarea grupului și implementarea strategiei sale de creștere, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

„Teilor este un exemplu remarcabil de antreprenoriat românesc, care a reușit să construiască un grup puternic, cu branduri relevante și un model de afaceri diversificat. Suntem alături de Teilor încă din 2014 și suntem mândri să îi susținem, de această dată, în calitate de Mandated Lead Arranger, în cadrul primei lor finanțări sindicalizate. La ING, credem în susținerea companiilor românești cu ambiție, viziune și potențial de creștere pe termen lung, oferindu-le expertiză și soluții financiare care să le accelereze evoluția”, a declarat Claudiu Sabău, Head of Sales Business Banking, ING Bank România.

Asistența juridică pentru structurarea și implementarea tranzacției a fost asigurată de Filip & Company, una dintre cele mai apreciate firme de avocatură din România în domeniul Banking & Financial Services.

Tranzacția sprijină planurile de creștere ale Grupului Teilor, un grup antreprenorial românesc cu operațiuni în România și Bulgaria, care reunește brandurile TEILOR, DAAR, JANINE și MoneyGold și care a înregistrat în ultimii ani o dezvoltare susținută, bazată pe un model de afaceri diversificat și pe o poziționare puternică în piață. Activitatea Grupului acoperă atât segmentul bijuteriilor de lux, premium și contemporane, cât și pe cel al serviciilor financiare și al retailului specializat.

Prin portofoliul său de branduri complementare, Grupul răspunde nevoilor unor categorii diverse de clienți și își consolidează prezența în segmente de piață distincte. Finanțarea va susține următoarea etapă de dezvoltare a grupului, inclusiv extinderea prezenței comerciale și consolidarea capacității sale de a răspunde cererii în creștere din piețele în care activează. Prin implicarea în această tranzacție, ING continuă să sprijine companiile românești care contribuie la dezvoltarea economiei și la crearea de valoare pe termen lung.