Fitch anunță vineri ratingul României. Erste nu anticipează nicio modificare

Fitch Ratings va anunța vineri, 31 iulie, după închiderea piețelor, ratingul suveran și perspectiva României, iar Erste Group nu anticipează însă nicio modificare a calificativului acordat țării sau a perspectivei asociate acestuia.

„Deși România se află, fără îndoială, în centrul atenției, nu ne așteptăm la nicio modificare”, arată analiștii Erste în cel mai recent raport „Macro”.

Fitch va revizui vineri și ratingurile Cehiei și Croației. Analiștii Erste estimează că agenția de evaluare financiară va menține neschimbate ratingurile și perspectivele tuturor celor trei state.

Fitch despe România

Ratingul suveran de țară al României se situează în prezent la ultima treaptă recomandată pentru investiții (investment grade) la marile agenții internaționale – S&P Global, Fitch Ratings și Moody’s.

Fitch Ratings: BBB- (perspectivă negativă).

Parlamentul, convocat pentru proiectele necesare atragerii fondurilor europene

Analiza Erste amintește că Parlamentul României este convocat din vacanța parlamentară pentru o sesiune programată în perioada 27-31 iulie. Parlamentarii urmează să dezbată mai multe proiecte de lege care reprezintă jaloane importante în programul de redresare al României și sunt necesare pentru obținerea fondurilor europene.

Analiștii Erste consideră că procesul legislativ ar trebui să se desfășoare fără dificultăți.

Îndeplinirea jaloanelor și atragerea fondurilor europene sunt elemente importante pentru perspectivele economice și bugetare ale României, într-o perioadă în care situația finanțelor publice se află în atenția investitorilor și a agențiilor de rating.

Erste: Cererea pentru titlurile de stat românești acoperă oferta

Totodată, Erste mai notează că cererea investitorilor pentru titlurile de stat românești este suficientă pentru a absorbi oferta. România urmează să vândă în această săptămână titluri de stat cu scadența în 2031 și 2040.

Evaluarea Fitch are loc însă într-un context în care randamentele pe termen lung au crescut în întreaga regiune. Potrivit Erste, piețele au început să ia din nou în calcul posibilitatea unor majorări ale dobânzilor, pe fondul scumpirii materiilor prime provocate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Scumpirea petrolului poate readuce presiunile inflaționiste

În aceste zile, prețul petrolului Brent s-a apropiat de pragul de 100 de dolari pe baril, reamintesc analiștii. O asemenea evoluție ar putea determina o reevaluare a anticipațiilor privind inflația și ar putea influența inclusiv deciziile băncilor centrale din regiune, avertizează Erste.

Prețurile la petrol, gaze naturale și electricitate vor rămâne factori esențiali pentru evaluarea politicii monetare a Băncii Centrale Europene pe termen scurt. Pe 23 iulie, Consiliul guvernatorilor BCE a decis să mențină neschimbate dobânzile-cheie și consideră că este poziționat adecvat pentru gestionarea incertitudinilor actuale.

În acest context regional și internațional, Erste estimează că Fitch va menține vineri atât ratingul suveran al României, cât și perspectiva asociată acestuia.