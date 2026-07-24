Stiri de top

Tranzacție de 5,5 milioane de euro: BRD Asset Management preia Patria Asset Management și cel mai mare ETF din România. Maria Rousseva: Această tranzacție va accelera dezvoltarea businessului BRD Asset Management

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat achiziția de către BRD Asset Management SAI a participației de 99,9944% din capitalul Patria Asset Management, deținută de Patria Bank. Decizia permite finalizarea tranzacției anunțate în luna martie și întărește poziția Grupului BRD pe piața fondurilor de investiții, în special pe segmentul ETF-urilor listate la Bursa de Valori București.

Contents
Maria Rousseva: Această tranzacție va accelera dezvoltarea businessului BRD Asset Management Tranzacție de aproximativ 5,5 milioane de euroBRD intră puternic pe segmentul ETF-urilorCiteste si

Tranzacția aduce în același grup cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiții din România și administratorul celui mai mare ETF de pe piața locală.

Maria Rousseva: Această tranzacție va accelera dezvoltarea businessului BRD Asset Management

„Primirea aprobării din partea ASF ne permite să integrăm Patria Asset Management în Grupul BRD. Această tranzacție va accelera dezvoltarea businessului BRD Asset Management și reflectă ambiția Grupului BRD de a oferi clienților acces la o gamă tot mai diversificată de soluții de investiții performante”, a declarat Maria Rousseva, CEO BRD Groupe Société Générale.

Tranzacție de aproximativ 5,5 milioane de euro

Potrivit raportului transmis de Patria Bank Bursei de Valori București în luna martie, prețul de bază al tranzacției este de 5,5 milioane de euro și poate fi ajustat prin deducere, conform mecanismelor contractuale.

Patria Bank estimează că vânzarea va avea un impact pozitiv de aproximativ 26 milioane de lei asupra rezultatului financiar din 2026, reprezentând câștigul brut din tranzacție, conform raportului transmis Bursei de Valori București.

La sfârșitul lunii februarie, Patria Asset Management administra active totale de 1,16 miliarde de lei, de 23 de ori mai mari decât în urmă cu cinci ani. În aceeași perioadă, BRD Asset Management avea active în administrare de 9,9 miliarde de lei.

BRD intră puternic pe segmentul ETF-urilor

Prin această achiziție, BRD Asset Management preia cinci fonduri deschise de investiții administrate de Patria Asset Management. Două dintre acestea sunt ETF-uri listate la Bursa de Valori București: ETF BET Patria-Tradeville și ETF Energie Patria-Tradeville.

ETF BET Patria-Tradeville, care urmărește structura și performanța indicelui BET, este cel mai mare ETF din România. La 28 februarie 2026, fondul avea active nete de 1,06 miliarde de lei și peste 41.200 de investitori. Cel de-al doilea fond listat, ETF Energie Patria-Tradeville, urmărește indicele BET-NG și avea active de 72,6 milioane de lei și peste 8.200 de investitori la aceeași dată.

Integrarea Patria Asset Management va permite BRD Asset Management să își diversifice oferta de fonduri și să valorifice sinergii comerciale și operaționale. Grupul își extinde astfel accesul la segmentul investițiilor tranzacționate la bursă, aflat într-o perioadă de creștere accelerată în România.

Citeste si

BRD Asset Management cumpără Patria Asset Management: miza este cel mai mare ETF din România

You Might Also Like

BNR, despre riscurile cibernetice amplificate de AI: Numerarul poate susține plățile în situații de criză, dar NU există motive pentru retragerea depozitelor

Ce spun juriștii despre investigația ROBOR: O decizie nu generează automat despăgubiri. Întreținerea acestei așteptări este de natură să inducă în eroare consumatorii

Leonardo Badea, BNR: AI va transforma profund economia, dar câștigurile de productivitate vor apărea cu întârziere

Fac băncile din România profituri prea mari? Iancu Guda explică de unde vin câștigurile sistemului bancar

UniCredit Bank și-a majorat cu un miliard de euro portofoliul de credite din România, într-un singur an. Banca a obținut un profit net de 158 milioane de euro în primul semestru din 2026

TAGGED: , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Ce spun juriștii despre investigația ROBOR: O decizie nu generează automat despăgubiri. Întreținerea acestei așteptări este de natură să inducă în eroare consumatorii
Next Article BNR, despre riscurile cibernetice amplificate de AI: Numerarul poate susține plățile în situații de criză, dar NU există motive pentru retragerea depozitelor
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?