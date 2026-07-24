Tranzacție de 5,5 milioane de euro: BRD Asset Management preia Patria Asset Management și cel mai mare ETF din România. Maria Rousseva: Această tranzacție va accelera dezvoltarea businessului BRD Asset Management

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat achiziția de către BRD Asset Management SAI a participației de 99,9944% din capitalul Patria Asset Management, deținută de Patria Bank. Decizia permite finalizarea tranzacției anunțate în luna martie și întărește poziția Grupului BRD pe piața fondurilor de investiții, în special pe segmentul ETF-urilor listate la Bursa de Valori București.

Tranzacția aduce în același grup cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiții din România și administratorul celui mai mare ETF de pe piața locală.

Maria Rousseva: Această tranzacție va accelera dezvoltarea businessului BRD Asset Management

„Primirea aprobării din partea ASF ne permite să integrăm Patria Asset Management în Grupul BRD. Această tranzacție va accelera dezvoltarea businessului BRD Asset Management și reflectă ambiția Grupului BRD de a oferi clienților acces la o gamă tot mai diversificată de soluții de investiții performante”, a declarat Maria Rousseva, CEO BRD Groupe Société Générale.

Tranzacție de aproximativ 5,5 milioane de euro

Potrivit raportului transmis de Patria Bank Bursei de Valori București în luna martie, prețul de bază al tranzacției este de 5,5 milioane de euro și poate fi ajustat prin deducere, conform mecanismelor contractuale.

Patria Bank estimează că vânzarea va avea un impact pozitiv de aproximativ 26 milioane de lei asupra rezultatului financiar din 2026, reprezentând câștigul brut din tranzacție, conform raportului transmis Bursei de Valori București.

La sfârșitul lunii februarie, Patria Asset Management administra active totale de 1,16 miliarde de lei, de 23 de ori mai mari decât în urmă cu cinci ani. În aceeași perioadă, BRD Asset Management avea active în administrare de 9,9 miliarde de lei.

BRD intră puternic pe segmentul ETF-urilor

Prin această achiziție, BRD Asset Management preia cinci fonduri deschise de investiții administrate de Patria Asset Management. Două dintre acestea sunt ETF-uri listate la Bursa de Valori București: ETF BET Patria-Tradeville și ETF Energie Patria-Tradeville.

ETF BET Patria-Tradeville, care urmărește structura și performanța indicelui BET, este cel mai mare ETF din România. La 28 februarie 2026, fondul avea active nete de 1,06 miliarde de lei și peste 41.200 de investitori. Cel de-al doilea fond listat, ETF Energie Patria-Tradeville, urmărește indicele BET-NG și avea active de 72,6 milioane de lei și peste 8.200 de investitori la aceeași dată.

Integrarea Patria Asset Management va permite BRD Asset Management să își diversifice oferta de fonduri și să valorifice sinergii comerciale și operaționale. Grupul își extinde astfel accesul la segmentul investițiilor tranzacționate la bursă, aflat într-o perioadă de creștere accelerată în România.

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