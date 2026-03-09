BRD Asset Management cumpără Patria Asset Management: miza este cel mai mare ETF din România

BRD Asset Management își consolidează poziția de lider pe piața fondurilor deschise de investiții din România. Patria Bank a semnat un acord pentru vânzarea participației de 99,99% din Patria Asset Management către BRD Asset Management, într-o tranzacție care marchează o nouă etapă de consolidare pe piața administrării de fonduri din România.

Compania preluată administrează active de aproximativ 1,16 miliarde lei și gestionează, printre altele, ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare fond de tip ETF din România. Pentru Patria Bank, operațiunea ar urma să genereze un câștig brut estimat la aproximativ 26 milioane lei, după finalizarea tranzacției și obținerea aprobărilor necesare.

BRD Asset Management SAI SA preia SAI Patria Asset Management SA

Patria Asset Management este o filială a Patria Bank, având ca obiect de activitate administrarea fondurilor de investiții. Activele totale administrate de companie aveau o valoare de 1,16 miliarde lei la data de 28 februarie 2026, acestea înregistrând o creștere de 23 de ori în ultimii cinci ani încheiați la aceeași dată. Creșterea a fost fundamentată pe evoluția a două fonduri administrate de tip Exchange Traded Fund („ETF”), listate la Bursa de Valori București:

ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare fond de tip ETF din Romania și unul dintre cele mai mari asemenea fonduri înființate în Europa Centrala și de Est, urmărește performanța și structura indicelui principal al Bursei de Valori București (BVB), BET, și înregistra active nete totale în valoare de 1,06 miliarde lei la data de 28 februarie 2026, în creștere cu 130,2% în ultimele 12 luni.

ETF BET Patria – Tradeville avea un număr de 41.232 investitori la 28 februarie 2026, în creștere cu 40,4% în ultimele 12 luni. Fondul a fost cel mai performant fond deschis de investiții din România în ultimii trei ani calendaristici (2023–2025) cu o performanță de +133,2% în această perioadă (reprezentând creșterea valorii unității de fond în această perioadă), conform datelor publicate de Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF);

ETF Energie Patria – Tradeville, celălalt ETF administrat de SAI Patria Asset Management SA, un fond sectorial cu active de 72,59 milioane lei la 28 februarie 2026 și un număr de 8.201 de investitori la aceeași dată, urmărește indicele BVB dedicat sectorului energie și utilități aferente, BET-NG. Acesta a fost cel mai performant fond deschis de investiții din România în anul 2025, cu o performanță de +55,1%, conform AAF.

BRD Asset Management este cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiții din România, cu active în administrare de 9,9 miliarde lei la sfârșitul lunii februarie 2026.

Horia Manda anunță un câștig brut estimat de 26 milioane lei

„Tranzacția de vânzare a Patria Asset Management, administratorul celui mai mare ETF din Romania, către cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiții din țara noastră, marchează o bornă importanta in parcursul de creștere accelerată a activelor administrate de SAI Patria și mai ales a ETF-urilor. Grupul Patria Bank, prin companiile sale Patria Bank, Patria Credit și Patria Asset Management, are un istoric foarte bun de lansare și dezvoltare a unor produse moderne în sectorul financiar-bancar, aspect confirmat și de această tranzacție și de impactul pozitiv anticipat asupra contului de profit sau pierdere al băncii pentru anul 2026, estimat la 26 milioane lei câștig brut din tranzacție, care va fi recunoscut la finalizarea tranzacției”, a declarat Horia Manda, Președinte Consiliului de Administrație al Patria Bank.

Razvan Pasol: Tranzacția reprezintă o recunoaștere a strategiilor inovatoare implementate de echipa Patria Asset Management

„Fondurile ETF administrate de Patria Asset Management oferă publicului din România o variantă simplă și modernă de participare la performanțele companiilor listate la bursă. Performanțele celor două ETF-uri Patria din ultimii ani, din punct de vedere al creșterii activelor și numărului de investitori, al lichidității la bursă și al randamentelor oferite, le poziționează printre cele mai dinamice produse financiare disponibile în România. Tranzacția cu BRD Asset Management reprezintă o recunoaștere a strategiilor inovatoare implementate de echipa Patria Asset Management”, a declarat Razvan Pasol, Director General Patria Asset Management.

Finalizarea tranzacției se realizează după obținerea aprobărilor necesare conform reglementarilor aplicabile, inclusiv obținerea aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.