BANKING LA GENUL FEMININ. Virginia Oțel (Garanti BBVA), despre bariere invizibile și stereotipuri: ”Femeile sunt promovate pentru realizări, bărbații pentru potențial. Aici începe una dintre bariere”

Barierele în cariera femeilor există încă, chiar și în industrii în care reprezentarea feminină este puternică, precum sistemul bancar. De multe ori, ele nu sunt evidente, ci țin de stereotipuri sau de mecanisme subtile din cultura organizațională.

Acesta a fost unul dintre mesajele transmise de Virginia Oțel, Director Comunicare Corporativă Garanti BBVA și Director General Adjunct Garanti BBVA Leasing, în cadrul conferinței ”Banking la genul feminin”, organizată de publicația BankingNews,pe data de 4 martie 2026, la Point Art Hub, unde a vorbit despre provocările din parcursul profesional al femeilor și despre modul în care organizațiile pot contribui la depășirea acestora.

Stereotipuri care influențează cariera

Unul dintre stereotipurile des întâlnite în mediul profesional este legat de modul în care sunt evaluate femeile și bărbații atunci când vine vorba despre promovare. ”Un stereotip spune că femeile sunt promovate pe baza realizărilor, în timp ce bărbații sunt promovați pe baza potențialului. Nu e invenția mea – există studii internaționale care arată acest lucru”, a explicat Virginia Oțel.

Virginia Oțel a fost speaker în primul panel al conferinței ”Banking la genul feminin”, alături de Aura Socol (BNR), Dana Dima (BCR), Mădălina Teodorescu (BRD) și Gabriela Folcuț (ARB) – Credit foto: Iustin Ichim

Un alt obstacol ține de modul în care femeile se raportează la oportunitățile profesionale. „Când o femeie aplică pentru un job, de multe ori simte că trebuie să bifeze 100–120% din cerințe. Bărbații aplică și dacă bifează 60%”, a spus ea.

Bariere mai puțin vizibile

Există și obstacole care apar în mod indirect, inclusiv prin mecanisme sau politici care, în teorie, sunt favorabile. Virginia Oțel a oferit exemplul concediului de maternitate din România, pe care îl considera, la începutul carierei sale, unul dintre cele mai mari avantaje ale legislației locale.

”Acum 15 ani eram foarte mândră de legislația cu concediul de maternitate de doi ani. Între timp, am ajuns la concluzia că, în funcție de cultura organizațională, pentru unele femei poate deveni o barieră ascunsă în ascensiunea în carieră”, a subliniat ea. Deși cadrul legal oferă protecție și libertate de alegere, în practică pot apărea întârzieri în promovare sau stagnări profesionale.

De la middle management la top management

Un alt fenomen observat în organizații este faptul că multe femei rămân blocate la nivelul middle managementului. ”Foarte multe femei muncesc enorm în mic management și ajung mai greu în senior sau top management. Acolo apar bariere organizaționale”, a explicat reprezentanta Garanti BBVA.

În ultimii ani însă, instituțiile financiare au început să adopte măsuri pentru a crește reprezentarea femeilor în poziții de conducere. ”În sistemul bancar avem deja șapte femei CEO, aproximativ 24%, iar numărul este în creștere. Avem și peste 40% femei vicepreședinte, ceea ce înseamnă un pool mare de talente”, a subliniat Virginia Oțel. Aceste evoluții sunt susținute inclusiv de recomandări la nivel european, care încurajează instituțiile financiare să promoveze diversitatea în leadership.

Deși meritocrația rămâne principiul de bază, Virginia Oțel atrage atenția că transformarea performanței în promovări reale depinde și de alte mecanisme organizaționale. ”Femeile sunt muncitoare, au curaj, perseverență și profesionalism. Dar cum transformăm meritocrația în promovări reale?” a punctat ea. Un rol important îl are și ceea ce în mediul corporativ se numește „sponsorship” – sprijinul direct oferit de lideri pentru dezvoltarea și promovarea unor talente. ”Bărbații din poziții de conducere tind să sponsorizeze mai mult bărbații decât femeile. Asta ar trebui să dea de gândit”, a adăugat Virginia Oțel.

Solidaritatea între femei

Pe lângă schimbările organizaționale, ea consideră că și solidaritatea între femei este esențială. ”Noi, femeile, trebuie să ne ajutăm între noi. Există și ‘queen bee syndrome’ – femeia care nu lasă alte femei să ajungă la poziții similare. Ar trebui să încurajăm ascensiunea colegelor noastre, mai ales dacă suntem în middle sau top management”, a evidențiat ea.

Curaj, echilibru și evoluție

Privind retrospectiv la propria carieră, începută în anii ’90, Virginia Oțel spune că lucrurile s-au schimbat semnificativ. ”Când am început, prin ’95, dacă nu munceai 12 ore pe zi nu reușeai să faci mare lucru. Sunt workaholic. Îi mulțumesc soțului pentru sprijin”, a dezvăluit Virginia Oțel.

Astăzi însă, crede că echilibrul dintre viața personală și cea profesională este esențial, mai ales pentru noile generații. ”Susțin work-life balance, mai ales pentru colegele tinere. Dacă ele sunt fericite, și acasă, și la birou, lucrurile merg mai bine.”

Cariera în banking rămâne, în opinia sa, una dintre cele mai dinamice și provocatoare. ”Am ajuns în banking în 2001 și am rămas. Este un microb: înveți enorm și nicio zi nu seamănă cu cealaltă”, a conchis reprezentanta Garanti BBVA.

