Schimbare la conducerea HR a Raiffeisen Bank. Adina Vidroiu vine de la Microsoft, după plecarea Irinei Kubinschi

Raiffeisen Bank are un nou director de Resurse Umane, după plecarea Irinei Kubinschi, în martie 2026. Adina Vidroiu preia conducerea departamentului de HR, după aproape 19 ani în care Kubinschi a coordonat strategia de oameni, cultură și organizație a băncii.

Raiffeisen Bank o numește pe Adina Vidroiu în funcția de Director Resurse Umane

Raiffeisen Bank a anunțat numirea Adinei Vidroiu în funcția de Director Resurse Umane. Aceasta se alătură băncii cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu, după ce a ocupat mai multe poziții regionale de conducere în cadrul Microsoft.

„Suntem bucuroși să îi spunem bun venit colegei noastre, Adina Vidroiu, care se alătură echipei Raiffeisen Bank în rolul de Director Resurse Umane”, a transmis banca într-o postare publicată.

Adina Vidroiu are experiență în coordonarea strategiilor de resurse umane în organizații internaționale și în dezvoltarea liderilor, a culturii organizaționale și a echipelor. Înainte de a se alătura Raiffeisen Bank, aceasta a fost HR Director North Cluster – Central Europe în cadrul Microsoft, poziție din care a coordonat strategiile de resurse umane pentru peste 18 țări.

Anterior, Vidroiu a fost director de resurse umane pentru mai multe piețe din regiune, inclusiv România, Grecia, Cipru și Malta, iar ulterior pentru România, Republica Moldova și Ungaria.

„Cu peste 20 de ani de experiență în resurse umane, Adina Vidroiu a coordonat strategii de oameni în companii globale și medii de business complexe, contribuind la dezvoltarea liderilor, a culturii organizaționale și a unor echipe pregătite pentru viitor”, precizează Raiffeisen Bank.

Potrivit băncii, experiența noului director include și o preocupare pentru impactul tehnologiei și al inteligenței artificiale asupra modului în care lucrează organizațiile.

„Adina aduce o combinație valoroasă de experiență, perspectivă strategică și abordare centrată pe oameni. Ne bucurăm să o avem alături de noi și abia așteptăm să construim împreună următorul capitol”, mai arată Raiffeisen Bank.

Adina Vidroiu a petrecut 12 ani în cadrul Microsoft

Adina Vidroiu vine la Raiffeisen Bank după aproape 12 ani petrecuți în cadrul Microsoft, unde a ocupat succesiv mai multe poziții regionale de conducere în domeniul resurselor umane. Cel mai recent, a fost HR Director North Cluster – Central Europe, coordonând strategia de HR pentru peste 18 țări.

Anterior, a ocupat funcțiile de HR Director pentru România, statele baltice, Comunitatea Statelor Independente, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria, HR Director pentru România, Republica Moldova și Ungaria, respectiv HR Director pentru România, Grecia, Cipru și Malta. De asemenea, a fost HR Business Manager pentru Europa Centrală și de Est. Parcursul său profesional indică o experiență solidă în gestionarea echipelor și a strategiilor de resurse umane în organizații internaționale și în regiuni cu piețe și culturi diferite.

Irina Kubinschi a plecat după aproape 19 ani petrecuți la Raiffeisen Bank

Numirea vine după plecarea Irinei Kubinschi, în martie 2026. Kubinschi a lucrat în cadrul Raiffeisen Bank timp de 18 ani și 11 luni, din mai 2007, cea mai recentă poziție ocupată fiind cea de People, Culture & Organization Tribe Lead.

Irina Kubinschi a lucrat in domeniul resurselor umane din sistemul bancar din anul 2004, de când a ocupat timp de trei ani functia de manager HR la Finansbank (Credit Europe Bank/ acum Nexent Bank). Din mai 2007, Irina Kubinschi, care a absolvit Facultatea de Inginerie Mecanica din cadrul Universitatii Politehnice, a preluat conducerea departamentului de resurse umane de la Raiffeisen Bank.