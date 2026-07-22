Visa și Banca Transilvania aduc la București reuniunea europeană dedicată portofelului digital. Sunt așteptați 450 de participanți

Bucureștiul va găzdui, în perioada 3-4 noiembrie 2026, una dintre cele mai importante reuniuni europene dedicate viitorului identității digitale. Visa și Banca Transilvania vor organiza Adunarea Generală a Consorțiului WE BUILD, la care sunt așteptați 450 de reprezentanți ai 200 de organizații din 28 de țări.

Visa și Banca Transilvania vor găzdui la București, în 3-4 noiembrie, Adunarea Generală 2026 a Consorțiului WE BUILD, inițiativă europeană de referință dedicată dezvoltării și testării Portofelului UE de Identitate Digitală (EUDI Wallet) și a Portofelului UE pentru Afaceri (European Business Wallet – EBW). Evenimentul WE BUILD for the Future va reuni 450 de reprezentanți ai 200 de organizații participante, din 28 de țări, care vor analiza și marca progresele realizate în cele 13 scenarii de utilizare a portofelului digital.

Banca Transilvania participă la dezvoltarea identității digitale europene

Prin implicarea în Consorțiul WE BUILD, Banca Transilvania contribuie la dezvoltarea identității digitale europene, după realizarea cu succes în 2025 a primelor plăți pe baza Portofelului UE de Identitate Digitală. Alături de partenerii din WE BUILD, banca se implică atât în dezvoltarea cadrului european eIDAS 2.0, cât și în testarea unor cazuri concrete de utilizare, ceea ce va accelera adopția portofelului european digital.

WE BUILD, consorțiu în jurul unor scenarii concrete de utilizare a portofelului digital

WE BUILD este un Proiect Pilot de Mari Dimensiuni (Large Scale Pilot), cofinanțat de Uniunea Europeană, care reunește autorități publice, companii private, universități și furnizori de tehnologie pentru a testa, înainte de implementarea în țările membre UE, utilizarea EUDI Wallet și EBW într-o serie de scenarii. Portofelul UE de Identitate Digitală și Portofelul UE pentru Afaceri sunt dezvoltate pentru a simplifica semnificativ interacțiunile dintre acestea. Scenariile de utilizare dezvoltate prin WE BUILD au legătură cu deschiderea unui cont bancar într-o altă țară din UE, facturarea electronică, reprezentarea unei companii de către persoane autorizate și optimizarea proceselor de tip KYC (Know Your Customer).

„România poate avea un rol important în dezvoltarea unor soluții digitale sigure, integrate și intuitive”

„Visa și Banca Transilvania sunt încântate să primească în România membrii Consorțiului WE BUILD, în cadrul evenimentului WE BUILD for the Future, care evidențiază importanța colaborării în construirea ecosistemului european al identității digitale și plăților. Într-un context în care încrederea digitală devine o bază pentru creșterea economică, incluziunea financiară și furnizarea unor servicii transfrontaliere fluide, România poate avea un rol important în dezvoltarea unor soluții digitale sigure, integrate și intuitive”, declară declară Elena Ungureanu (Country Manager, Visa România) și Oana Ilaș (Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania).

„Identitatea digitală europeană devine un instrument practic”

„Suntem onorați că Visa și Banca Transilvania vor găzdui Consorțiul la București pentru acest moment important. WE BUILD demonstrează ce poate realiza Europa atunci când autoritățile publice și companiile private construiesc împreună. În cadrul acestui Proiect Pilot de Mari Dimensiuni testăm în practică cadrul de reglementare și oferim Comisiei Europene experiență concretă de implementare. Reunirea a peste 200 de organizații în jurul a 13 cazuri de utilizare din domeniile afacerilor, lanțurilor de aprovizionare și plăților contribuie la transformarea Portofelului European de Identitate Digitală și a Portofelului European pentru Afaceri din simple specificații tehnice în soluții funcționale pentru companii. Astfel, identitatea digitală europeană devine un instrument practic pentru creșterea competitivității, interoperabilității și independenței digitale în Europa”, afirmă coordonatorii WE BUILD, Joost Fleuren (KVK), Rob Brand (Ministerul Afacerilor Economice din Olanda) și Giulio Messori (Departamentul pentru Transformare Digitală din cadrul Președinției Consiliului de Miniștri al Italiei).

WE BUILD transformă identitatea digitală într-un facilitator de procese de business și plăți mai simple, mai rapide și mai sigure în Europa. Adunarea Generală, organizată în România la inițiativa Visa și a Băncii Transilvania, reprezintă un nou pas în atingerea acestui obiectiv comun.