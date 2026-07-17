BCR, desemnată de Euromoney cea mai bună bancă din România în 2026. Sergiu Manea: La BCR, avem convingerea că cea mai bună bancă este, în același timp, banca cea mai utilă, cu care lucrezi simplu și transparent

BCR a fost desemnată „Cea mai bună bancă din România” la Euromoney Awards for Excellence 2026, una dintre cele mai importante competiții internaționale ale industriei financiare. Distincția recompensează performanțele băncii în digitalizare, finanțare sustenabilă și susținerea economiei reale.

Premiul a fost anunțat în cadrul galei anuale Euromoney, organizată la Londra. Erste Group, grupul din care face parte BCR, a primit pentru al treilea an consecutiv titlul de „Cea mai bună bancă din Europa Centrală și de Est”, precum și premiul pentru „Cea mai bună bancă pentru companii mari din regiune”.

Sergiu Manea: La BCR, avem convingerea că cea mai bună bancă este, în același timp, banca cea mai utilă, cu care lucrezi simplu și transparent.

„Pentru noi, cea mai bună bancă înseamnă un ecosistem care evoluează continuu, în care clienți, colegi și parteneri învață unii de la alții și construiesc unii pentru alții. Este un mod de a fi împreună, bazat pe încredere, bune intenții și expertiză. De aceea, această recunoaștere ne aparține tuturor. Colegilor mei, cărora le mulțumesc pentru că au construit un model de banking recunoscut acum de Euromoney la nivel internațional, și oamenilor care ne aleg, ne recomandă și cred, alături de noi, că împreună facem mai bine.

La BCR, avem convingerea că cea mai bună bancă este, în același timp, banca cea mai utilă, cu care lucrezi simplu și transparent. O bancă prezentă în decizia unei familii de a-și alege o locuință, în curajul unui antreprenor de a investi, în primii pași ai unui tânăr către educație financiară și în prosperitatea unei comunități”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Ce performanțe ale BCR a evidențiat Euromoney

Premiul oferit de Euromoney recunoaște performanța BCR într-un an în care banca și-a consolidat simultan leadershipul digital, oferta de finanțare sustenabilă și rolul în finanțarea economiei reale.

Potrivit băncii, în evaluare, Euromoney a evidențiat:

-Dezvoltarea primului program bancar de loialitate din România, Programul de Beneficii George, care recompensează clienții cu oferte personalizate în funcție de obiectivele lor financiare.

–Leadershipul digital și faptul că BCR este singura bancă din România care a digitalizat complet creditul ipotecar, oferind în George oferă un flux 100% digital atât pentru accesarea unui credit ipotecar, cât și pentru refinanțare, inclusiv de la alte bănci.

–Integrarea educației și sănătății financiare în strategia de retail, prin Coaching Financiar, cu peste 900.000 de persoane care au beneficiat de un plan financiar personalizat numai în 2025.

–Consolidarea portofoliului de finanțări sustenabile prin Casa Mea Natura, creditul ipotecar verde destinat locuințelor cu certificat energetic clasa A și B, care a reprezentat 77% din creditele ipotecare noi acordate de bancă în 2025, an în care 1 din 3 noi clienți cu credit ipotecar din România a ales BCR. De asemenea, finanțările sustenabile noi din corporate și retail au depășit 6,4 miliarde de lei (1,26 miliarde de euro), cu aproximativ 87% peste nivelul din 2024.

–Susținerea creșterii bazate pe investiții în zona corporate, unde BCR a acordat credite noi pentru companii în valoare de 16,1 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 15,3% an pe an. Aproximativ ¼ din aceste credite au fost destinate investițiilor, iar banca a continuat să-și consolideze poziția de lider pe piața finanțărilor sindicalizate, cu o participare de 3,2 miliarde de lei.

–Capacitatea de a genera capital, eficiență operațională și încredere în relația cu investitorii. În 2025, BCR a lansat o emisiune de euroobligațiuni eligibilă MREL de 500 de milioane de euro, la una dintre cele mai competitive marje obținute vreodată de o bancă românească, și o emisiune de obligațiuni senior non-preferred de 1,12 miliarde de lei, cu cel mai bun spread pentru acest instrument în rândul băncilor din România.

Erste Group, desemnată Cea mai bună bancă din Europa Centrală și de Est pentru al treilea an consecutiv

Recunoașterea BCR vine în contextul unui an excepțional pentru Erste Group, desemnată Cea mai bună bancă din Europa Centrală și de Est pentru al treilea an consecutiv și Cea mai bună bancă pentru companii mari din regiune. Pe lângă cele două premii regionale, subsidiarele grupului au primit în total opt distincții naționale, în România, Austria, Polonia, Cehia și Slovacia.

Distincțiile Euromoney 2026 pentru Erste Group în regiune

•Europa Centrală și de Est: „Best Bank” și „Best Bank for Large Corporates” pentru Erste Group

•Austria: „Best Bank” pentru Erste Bank und Sparkassen

•România: „Best Bank” pentru Banca Comercială Română (BCR)

•Polonia: „Best Investment Bank”, „Best Bank for Customer Experience” și „Best Bank for Corporate Responsibility” pentru Erste Bank Polska

•Cehia: „Best Retail Bank” pentru Česká spořitelna

•Slovacia: „Best Digital Bank” și „Best Bank for ESG” pentru Slovenská sporiteľňa

Despre Euromoney Awards for Excellence

Lansate în 1992, premiile Awards for Excellence acordate de Euromoney, una dintre cele mai importante publicații financiare la nivel global, celebrează instituțiile financiare care se remarcă prin performanță, inovație și impact asupra clienților. Construit pe un cadru specific de evaluare Euromoney, programul folosește indicatori comparabili, aplicații structurate și un proces de evaluare transparent pentru a selecta câștigătorii dintre cele peste 700 de instituții financiare participante la nivel global.