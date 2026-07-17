UniCredit, desemnată „Cea mai bună bancă din Europa” pentru al doilea an consecutiv la Euromoney Awards for Excellence 2026

Grupul UniCredit a fost desemnat „Cea mai bună bancă din Europa” pentru al doilea an consecutive, în cadrul prestigioaselor Euromoney Awards for Excellence 2026, una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria serviciilor financiare, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Distincția reflectă poziția de lider a UniCredit la nivel european, performanțele financiare solide înregistrate în 2025 și angajamentul constant al grupului de a oferi clienților soluții inovatoare și servicii de înaltă calitate pe toate cele 14 piețe pe care este prezent.

În total, UniCredit a primit 12 premii la nivel european, consolidându-și statutul de grup bancar paneuropean de referință. Pe lângă distincția „Europe’s Best Bank”, grupul a fost recunoscut pentru performanțele sale în segmente precum finanțarea IMM-urilor, retail banking, corporate banking, investment banking și ESG.

Premiile obținute în Europa Centrală și de Est, inclusiv cele acordate băncilor din Croația, Bulgaria și Bosnia și Herțegovina, confirmă forța modelului de business al UniCredit și contribuția semnificativă a regiunii la succesul grupului.

Toate aceste premii reflectă succesul transformării Grupului din ultimii ani și îi oferă un impuls nou, pe măsură ce acesta intră în următoarea etapă de creștere, în cadrul strategiei „UniCredit Unlimited”.

„UniCredit a avut încă un an record din perspectiva profitabilității în 2025, demonstrând o performanță financiară remarcabilă, susținută de o strategie clară și de o disciplină operațională solidă. Orientarea sa către Europa și rolul său activ în integrarea bancară europeană o transformă într-un actor-cheie al sectorului financiar european”, a declarat Dominic O’Neil, Europe Editor, Euromoney.

Premii obținute de Grupul UniCredit la Euromoney Awards for Excellence 2026