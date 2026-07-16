Banca Transilvania finanțează cu 37 milioane de euro dezvoltarea Prima Solis, primul proiect high-end din estul Bucureștiului. Cosmin Călin: ”Orașele se dezvoltă prin investiții care combină viziunea cu responsabilitatea față de comunitate”

Banca Transilvania susține dezvoltarea PRIMA Solis, primul proiect high-end din estul Bucureștiului, printr-o finanțare de 37 de milioane de euro pentru PRIMA Development Group, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Interesul foarte ridicat pentru PRIMA Solis este confirmat încă din prima etapă de dezvoltare, anunțată de PRIMA Development Group la începutul anului: la numai șase luni de la începerea vânzărilor, aproape jumătate din apartamentele primei faze a proiectului au fost deja achiziționate.

PRIMA Solis este conceput ca un proiect de regenerare urbană, care contribuie la transformarea unei zone importante din București și la dezvoltarea unei noi comunități. Dezvoltat conform standardului nZEB (Nearly Zero Energy Building), va asigura viitorilor rezidenți soluțiile pentru un consum redus de energie și un nivel superior de confort. La finalizare, ansamblul rezidențial va însemna aproape 1.700 de apartamente, peste 1.000 de locuri de parcare, spații comerciale și alte facilități.

„Orașele se dezvoltă prin investiții care combină viziunea cu responsabilitatea față de comunitate. Prin finanțarea PRIMA Solis, susținem un proiect care contribuie la transformarea urbană a Bucureștiului și la dezvoltarea unor spații de locuire moderne, construite în jurul sustenabilității, eficienței energetice și calității vieții. Ne bucurăm să colaborăm cu PRIMA Development Group, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari din România. Continuăm să sprijinim investiții cu impact economic pe termen lung, care generează valoare pentru comunități și economie” – declară Cosmin Călin, Director General Adjunct Large Corporate, Banca Transilvania.

„Finanțarea de la Banca Transilvania ne permite să finalizăm primele două faze ale ansamblului cu aceeași predictibilitate și disciplină a execuției care ne definesc. Într-o piață care se maturizează și în care accesul la finanțare bancară a devenit un test de credibilitate pentru dezvoltatori, sprijinul unui partener financiar solid este și o confirmare a solidității proiectului nostru. Continuăm să ne intensificăm prezența în București, unde avem aproximativ 2.000 de apartamente în derulare, precum și obiectivul pe termen mediu de a livra 1.000 de apartamente pe an” – afirmă Adrian Stoichină, co-CEO PRIMA Development Group.