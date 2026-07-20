BT Pensii: 270.000 de români au acumulat peste 1 miliard de lei. De ce economisirea pentru pensie contează tot mai mult

Economiile pentru pensie acumulate de cei 270.000 de participanți la fondurile administrate de BT Pensii au depășit pragul de 1 miliard de lei, potrivit datelor anunțate de companie. Numai de la începutul acestui an, administratorul a atras 55.000 de participanți noi, într-un context în care îmbătrânirea populației și reducerea viitoare a forței de muncă sporesc presiunea asupra sistemului public de pensii.

Un sfert dintre noii participanți, aproximativ 13.750 de persoane, au aderat integral online, prin intermediul aplicației BT Pay

Față de iulie 2025, numărul persoanelor care economisesc prin fondurile de pensii facultative Pensia Mea și Pensia Mea Plus a crescut cu 50%. O evoluție similară a fost înregistrată și în cazul valorii contribuțiilor lunare.

Potrivit BT Pensii, una din două persoane care a ales să economisească într-un fond de pensii facultative în ultimele 12 luni a optat pentru unul dintre fondurile administrate de companie.

Economisirea pentru pensie devine planificare financiară

BT Pensii consideră că evoluția numărului de participanți și a contribuțiilor indică o schimbare treptată de mentalitate, pensia facultativă devenind pentru tot mai mulți români parte a planificării financiare pe termen lung.

Pensia facultativă reprezintă o sursă suplimentară de venit după retragerea din activitate, care completează pensia publică. La un fond de Pilon III poate contribui direct angajatul, dar și angajatorul, în numele salariatului, ca beneficiu suplimentar acordat acestuia.

BT Pensii este singura companie românească pe piața pensiilor facultative.

Sistemul de pensii din România este format din Pilonul I, respectiv pensia publică de stat, Pilonul II, pensia administrată privat cu participare obligatorie, și Pilonul III, sistemul pensiilor private facultative.

România îmbătrânește, iar baza viitorilor contribuabili se restrânge

Creșterea interesului pentru economisirea suplimentară apare într-un context demografic care pune tot mai multă presiune asupra finanțării pensiilor publice. România are în prezent aproximativ opt pensionari de asigurări sociale de stat la zece salariați, potrivit datelor prezentate de BT.

O analiză publicată de Banca Transilvania, arată că România avea, la 1 ianuarie 2025, o populație rezidentă de 19,04 milioane de persoane. Dintre acestea, 20,3% aveau cel puțin 65 de ani, în timp ce copiii sub 15 ani reprezentau numai 15,4% din populație.

Iar analiștii BT atrag atenția că dezechilibrul dintre generații a devenit tot mai vizibil. În 2025, în România existau aproximativ 131 de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani la fiecare 100 de copii sub 15 ani. În urmă cu două decenii, raportul era invers, numărul copiilor fiind mai mare decât cel al vârstnicilor.

Vârsta medie a populației a urcat de la 37,9 ani în 2005 la 42,8 ani în 2025. În același timp, numai între 2024 și 2025, numărul copiilor sub 15 ani a scăzut cu 92.200, în timp ce populația de cel puțin 65 de ani a crescut cu 45.100 de persoane.

România ar putea pierde 3,4 milioane de locuitori până în 2080

Proiecția medie a Institutului Național de Statistică, citată în analiza BT, indică o reducere a populației rezidente a României de la aproximativ 19 milioane de persoane în 2025 la 15,6 milioane în 2080. Scăderea ar fi de aproximativ 3,4 milioane de locuitori, echivalentul unei contracții de aproape 18%.

În același scenariu, persoanele de cel puțin 65 de ani ar urma să reprezinte 26% din populația României în 2080. O bază mai redusă de salariați și contribuabili, combinată cu creșterea numărului de beneficiari, ar putea accentua presiunile asupra bugetului public și asupra cheltuielilor pentru pensii, sănătate și îngrijire socială.

De ce contează să economisești pentru pensie?

Sistemul de pensii private, atat cel obligatoriu, cât și cel facultativ, are un rol foarte important pentru noi toți.

Este tot mai clar că economisirea prin pensii private facultative capătă o importanță mai mare pentru menținerea nivelului de trai după retragerea din activitate, în condițiile în care pensia publică medie este de aproximativ 3.000 de lei și reprezintă aproape jumătate din salariul mediu net.



Dar mai are o valoare. Pe langă securizarea viitorului financiar, economisirea contribuie la dezvoltarea economiei, prin acumularea de capital și finanțarea companiilor listate la Bursa de Valori.

Analiza BT o găsești AICI.

INFO BankingNews

Pilonul I se bazează pe solidaritatea dintre generații: contribuțiile salariaților de astăzi finanțează pensiile actuale, iar scăderea natalității înseamnă că, în viitor, tot mai puțini angajați ar putea ajunge să susțină un număr tot mai mare de pensionari.

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