Fondurile de pensii facultative administrate de BT Pensii, inclusiv în BT Pay, aplicația de mobile banking de la Banca Transilvania

Banca Transilvania extinde ecosistemul BT Pay prin includerea BT Pensii printre companiile ale căror servicii pot fi accesate în aplicație, alături de bancă, BT Asset Management și BT Direct, se arată într-un comunicat de presă remis de Banca Transilvania

.

De acum înainte, persoanele care doresc să economisească prin intermediul fondurilor de pensii facultative – Pensia Mea și Pensia Mea Plus, administrate de BT Pensii – o pot face inclusiv prin BT Pay. Noua funcționalitate este disponibilă în aplicație/meniu Investiții.

Ce înseamnă noua funcționalitate BT Pay pentru clienții Băncii Transilvania:

• Start facil privind economisirea: clienții pot adera 100% online, în mai puțin de două minute, la Pensia Mea și/sau la Pensia Mea Plus.

• Gestionarea facilă a banilor: contribuția lunară este setată direct din aplicație ca plată recurentă. Banii vor fi transferați automat din contul curent deschis la Banca Transilvania, lunar, în ziua aleasă de client. Valoarea minimă a contribuției este de 60 de lei/lună la Pensia Mea, respectiv de 50 lei/lună la Pensia Mea Plus, contribuția lunară putând fi modificată oricând, tot din BT Pay.

• Acces la informații despre contribuții: suma totală acumulată, istoricul contribuțiilor, randamentul investiției și numărul unităților de fond deținute.

Suma acumulată în fondul Pensia Mea și/sau Pensia Mea Plus completează pensia de stat și pensia privată obligatorie, fiind o modalitate de suplimentare a venitului. BT Pensii este singura companie românească pe piața pensiilor facultative. Cu peste 175.000 de participanți, este unul dintre cei mai mari administratori de pensii facultative din România.