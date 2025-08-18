UniCredit Bank România a finalizat cu succes fuziunea cu Alpha Bank România. Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank: Urez bun venit clienților Alpha Bank România

UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank) anunță încheierea cu succes a fuziunii cu Alpha Bank România S.A. (Alpha Bank România). Banca rezultată după fuziune consolidează poziția pe piață a Grupului UniCredit în România, atât pe segmentul corporativ, cât și pe cel de retail.

Potrivit băncii, noua bancă are o cotă de piață de 11% după active totale, 13% după totalul creditelor (cu UniCredit Consumer Financing) și 11% după totalul depozitelor atrase de la clienți.

UniCredit Bank are acum o rețea de aproximativ 300 de sucursale, în proximitate optimă față de clienți, asigurându-le accesul eficient la o gamă diversă de soluții financiare. Clienții băncii pot folosi o rețea extinsă de 900 de bancomate în toată țara. Peste 4.800 de angajați lucrează în bancă, după fuziune. Acest număr include angajații Alpha Bank România.

Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank: Urez bun venit clienților Alpha Bank România

„Prin finalizarea fuziunii devenim o bancă mai puternică și mai bine poziționată pentru viitor. Ne-am bucurat că a existat o energie foarte bună între echipele noastre încă de la început și ne-am completat reciproc, reușind să devenim o singură bancă în numai 9 luni.

Clienții Alpha Bank România, cărora le urez bun venit în UniCredit, se vor bucura de o experiență financiară îmbunătățită, o rețea extinsă de sucursale și bancomate, și tehnologie bancară de ultimă generație.”, declară Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

UniCredit S.p.A. a achiziționat de la Alpha International Holdings S.M.S.A., subsidiară deținută 100% de către Alpha Services and Holdings S.A., un pachet de acțiuni reprezentând 90,1% din Alpha Bank România pentru un preț compus din 9.9% din capitalul social al UniCredit România și circa 255 milioane euro, în numerar.

Potrivit comunicatului de presa al UniCredit, toate informațiile utile despre fuziunea dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România se găsesc pe www.unicredit.ro/alphabank, iar o echipă dedicată răspunde non-stop la întrebările clienților la numărul de telefon 021 200 2752 sau la adresa de e-mail bineaivenit@unicredit.ro.

Citeste si Povestea Alpha Bank in Romania