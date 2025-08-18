Bankingul românesc pierde un brand, dar păstrează o istorie: povestea Alpha Bank, banca ce a adus primul credit ipotecar în România

Alpha Bank România a fost un pionier al pieței bancare: prima bancă străină intrată în România (1994), prima care a lansat un credit ipotecar modern (2001 – Alpha 810 Housing) și prima care a emis carduri internaționale pentru clienți. În trei decenii, banca a trecut prin expansiune rapidă, decizii curajoase și perioade de criză, reușind să își păstreze reputația de instituție prudentă și inovatoare.

Astăzi, povestea Alpha Bank se încheie simbolic cu integrarea în UniCredit, dar moștenirea ei rămâne un reper pentru bankingul românesc, iar BankingNews iți spune povestea sa în piața autohtonă.

Banca București – primul pas în bankingul autohton

Alpha Bank a pășit pe piața locală în 1994, sub numele de Banca București, ca proiect comun al Alpha Bank Group Grecia și BERD. Era primul jucător bancar străin care intra într-o Românie aflată în plină tranziție economică. În 2000, banca și-a schimbat denumirea în Alpha Bank România, pentru a marca apartenența la grupul elen.

Unele decizii Alpha Bank au schimbat piața bancară din România

2001: lansarea Alpha 810 Housing, primul credit ipotecar modern, cu o maturitate de 10 ani. Piața creditelor imobiliare practic s-a deschis atunci.

Anii 2000: lansarea cardurilor internaționale pentru persoane fizice – o premieră în România.

2007: Alpha Bank lansează planul de economisire dedicată copiilor – Alpha Dreams.

2019: Alpha Bank a lansat in data de 8 aprilie 2019 primul program de emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania, in valoare de 1 miliard euro.

2021–2022: Alpha Bank a introdus prima soluție de POS pe Android (Tap-to-Phone), transformând telefoanele mobile în terminale de plată.

2023: Grupul Alpha Bank anunță un parteneriat strategic cu UniCredit S.p.A., care implică vânzarea entităților sale românești către subsidiara românească a Grupului UniCredit

2024: implicare în finanțări sustenabile, inclusiv un pachet sindicalizat de peste 200 milioane euro pentru proiecte logistice verzi dezvoltate de CTP România.

Decizii strategice și prudență

Alpha Bank a rămas în istorie și prin deciziile de prudență pe care le-a luat. Cea mai cunoscută a fost refuzul de a intra în creditarea în franci elvețieni (CHF), o alegere care a salvat banca și clienții ei de criza creditelor toxice.

„Este o abordare pe care pot să o înțeleg, ba chiar am înțeles-o încă de atunci când am luat decizia ca Alpha Bank să stea departe de acest tip de creditare. Nu ne-am implicat nu pentru că ni s-a întâmplat să stăm deoparte, ci pentru că am făcut o analiză. Am avut propuneri la vremea respectivă să intrăm și noi în hora creditării în franci elvețieni, dar am decis să nu facem pasul. Motivul pentru care am luat această hotărâre este exact faptul că am intuit că va fi foarte greu să le explici clienților că de fapt discutăm de două seturi de parametri care funcționează și se arbitrează în comun.” declara atunci Sergiu Oprescu, pentru BankingNews.ro.

Această alegere a consolidat reputația Alpha Bank drept o bancă prudentă și orientată spre interesul clienților, într-o perioadă când multe alte instituții de pe piață au fost lovite de valul crizelor CHF.

În plus, banca a fost consecventă în:

☑️strategia de finanțare pe termen lung (prin obligațiuni și resurse proprii),

☑️sprijinirea sectorului corporate și real estate,

☑️orientarea spre digitalizare în ultimul deceniu.

Rezistență în fața crizelor

Astfel, Alpha Bank România a traversat mai multe furtuni: criza globală din 2008, criza datoriilor suverane din Grecia și turbulențele interne din sectorul bancar. Spre deosebire de alte subsidiare ale băncilor grecești, Alpha Bank România nu a fost vândută și a rămas independentă, reușind să-și păstreze stabilitatea.

Fuziunea cu UniCredit – ultimul capitol în România

După aproape 30 de ani de prezență pe piață, în 2023 Alpha Bank și UniCredit și-au anunțat intenția de a fuziona operațiunile din România. Procesul a fost finalizat astăzi, 18 august 2025, iar de acum Alpha Bank România este parte din UniCredit Bank România.

„Este un pas decisiv pentru piața bancară și un nou început pentru clienți”, declara Andrea Orcel, CEO UniCredit.

Reamintim că în 4 noiembrie 2024 UniCredit anunța că Alpha Bank Romania este parte a Grupului UniCredit. Apoi, în perioada 14 august, ora 12:00 – 18 august 2025, ora 06:00 banca a derulat operatiunile aferente transferului portofoliului de clienti, de produse si de servicii de la Alpha Bank Romania (“Alpha Bank”) la UniCredit Bank (“UniCredit”).

Alpha Bank a fost condusă de doi dintre cei mai importanți bancheri români. Radu Grațian Gheţea și Sergiu Oprescu au condus Alpha Bank, dar și Asociaţia Română a Băncilor

În 1994, Radu Gheţea ajunge la Alpha Bank (pe atunci Banca Bucureşti), unde ocupă funcţiile de vicepreşedinte al CA, membru în comitetul de Direcţie, prim-vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, iar la 1 februarie 2007 preia funcţia de preşedinte al CA Alpha Bank. Demisionează trei luni mai târziu, după numirea sa preşedinte la CEC Bank.

Sergiu Oprescu s-a alaturat Alpha Bank Romania in 1994 și a detinut mai multe funcții de conducere înainte să fie numit Președinte Executiv în anul 2007.

Bancher cu viziune, respectabil și foarte apreciat în comunitatea de profil, Sergiu Oprescu a trasat viitorul Alpha Bank.

Și-a început cariera în cadrul Alpha Bank Romania în 1994 şi a deţinut mai multe funcţii de conducere înainte de a fi numit preşedinte executiv în 2007; Practic, era unul dintre cei mai tineri bancheri români care prelua conducerea unei bănci din top 10.

Sergiu Oprescu este absolvent al Facultăţii de Aeronautică din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti. Are studii postuniversitare în domeniul bancar la Universitatea din Colorado SUA şi a urmat mai multe programe executive la Harvard Business School, Stanford şi London Business School.

A condus Alpha Bank Romania încă din 2007 până la preluarea UniCredit. De menționat că Sergiu Oprescu a fost implicat şi în înfiinţarea Consiliului Bursei de Valori, pe care avea să-l şi conducă după 2000, în paralel cu funcţia de vicepreşedinte executiv de retail al Alpha Bank. A fost preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti din 2000 până în 2006.

Este primul bancher român care a ajuns în managementul executiv al unei bănci internaţionale. El a primit în 2019 atribuţii extinse, devenind director general al reţelei internaţionale. Practic, la începutul anului 2019, Sergiu Oprescu a fost numit membru în Comitetul Executiv al grupului elen Alpha Bank Romania şi coordonează subsidiarele Alpha Bank Romania din patru ţări – Albania, Cipru, România şi Marea Britanie – din poziţia de director general reţea internaţională.

Cum arata primul credit ipotecar lansat de Alpha Bank

Sergiu Oprescu se confundă cu lansarea primelor credite ipotecare din epoca modernă. În septembrie 2001, Alpha Bank Romania anunța lansarea Alpha Housing, primul credit ipotecar care permitea cumpărarea unei locuințe fără alte garanții în afara ipotecii pe imobilul achiziționat și fără giranți.

Împrumutul era acordat în dolari, pe o perioadă de maxim 10 ani, cu un avans de 30% și era conceput pentru cumpărarea unei locuințe, construirea unei case, achiziționarea unui teren pentru construcție sau renovarea casei.

„Alpha Bank Romania a lansat primul credit ipotecar care era destinat persoanelor fizice și se baza în întregime pe abilitatea acestora de a rambursa acel credit. A fost o piatră de temelie a dezvoltării pieței de retail din România, care după acest moment cheie s-a dezvoltat într-un ritm foarte rapid. În ultimii 20 de ani, gama de produse a fost continuu dezvoltată și am susținut peste 45.000 de români să își cumpere sau să își construiască locuința pe care și-o doreau”, declara Sergiu Oprescu, Preşedinte Executiv Alpha Bank Romania și Director General al Reţelei Internaţionale Alpha Bank la aniversarea celor 20 de ani de la acest moment marcant pe piața bancară autohtonă.

Povestea Alpha Bank în România și un nou capitol scris de oamenii care au pus suflet în banking

Povestea Alpha Bank în România este cea a unei bănci care a fost prima în multe privințe: prima bancă străină, primul credit ipotecar, primele carduri internaționale, prima emisiune de obligațiuni ipotecare. Dar la fel de important, este și povestea unei bănci care a făcut alegeri curajoase și prudente, evitând capcanele creditelor în CHF și investind în inovație și sustenabilitate.

O etapă se încheie odată cu fuziunea în UniCredit, dar spiritul Alpha în care regăsim doza de pionierat, prudență și inovație – merge mai departe, scriind un nou capitol în bankingul românesc.