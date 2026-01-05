Cum schimbă inteligența artificială regulile jocului în banking și de ce digitalizarea nu mai e despre tehnologie, ci despre mentalitate. Ovidiu Moldovan, Planet Group International: „Digitalizarea este un proces continuu, nu un proiect”

Digitalizarea nu mai este un proiect opțional pentru bănci, ci un proces continuu care influențează direct eficiența operațională, experiența clienților și capacitatea de conformare la reglementări tot mai stricte.

Într-un interviu pentru BankingNews, Ovidiu Moldovan, Chief Technology Officer al Planet Group International, explică principalele provocări ale transformării digitale în banking, rolul real al inteligenței artificiale, diferențele dintre piețele mature și cele emergente și modul în care tehnologia poate deveni un aliat al securității și conformității, nu un risc suplimentar.

În opinia sa, adevăratele blocaje ale transformării digitale nu sunt tehnice, ci țin de alinierea internă și de modul în care băncile reușesc să îmbine inovația cu regulile stricte ale industriei. „Limitele nu vor fi impuse de tehnologie, ci de cât de repede și de responsabil vor reuși organizațiile să se adapteze”, subliniază Ovidiu Moldovan, vorbind despre rolul real al inteligenței artificiale, despre lecțiile învățate din piețele mai mature digital și despre modul în care cloud-ul și AI pot deveni aliați ai eficienței, securității și experienței clienților.

BankingNews: Care sunt cele mai mari provocări în domeniul digitalizării din domeniul financiar-bancar întâlnite de-a lungul experienței PGI în acest sector?

Ovidiu Moldovan: Din experiența noastră, cele mai mari provocări nu sunt întotdeauna tehnice, ci țin de alinierea organizațională și de gestionarea complexității ecosistemului IT existent.

Sunt trei direcții principale de care ne-am lovit de-a lungul timpului:

• Moștenirea/migrarea documentelor vechi (legacy) – multe bănci gestionează conținut creat de-a lungul timpului in aplicatii dezvoltate acum 10–20 de ani sau moștenite din diverse achiziții. Consolidarea acestui conținut, ținând cont de capabilitățile aplicațiilor curente, este dificilă, mai ales fără a afecta continuitatea operațională.

• Guvernanța informației și conformitatea – digitalizarea implică un control riguros al datelor, trasabilitate și respectarea reglementărilor (DORA, GDPR, AML). În practică, asta înseamnă echilibrarea nevoii de automatizare cu cerințele stricte de audit, securitate și cost control.

• Adoptarea internă și schimbarea de mentalitate – tehnologia e doar o parte a soluției. Succesul depinde de modul în care echipele interne adoptă noile fluxuri, cum sunt repoziționate rolurile și cum este condus procesul de change management.

BankingNews: De ce este digitalizarea esențială pentru competitivitatea și performanța financiară a unei bănci în 2025?

Ovidiu Moldovan: Vedem tot trei motive:

A. Eficiență operațională măsurabilă – automatizarea proceselor (loan origination, document management, KYC etc.) reduce timpul de procesare și costurile administrative.

B. Experiență digitală unitară și personalizată pentru client – în 2025, diferențierea nu se mai face prin produse, ci prin modul în care banca interacționează cu clientul: rapid, transparent și personalizat.

C. Agilitate și conformitate în același timp – o bancă digitalizată are capacitatea de a răspunde rapid cerințelor de reglementare, pieței și clienților, fără a compromite securitatea sau controlul intern.

BankingNews: Care sunt tendințele globale și cum ar trebui abordate corect pentru a crește impactul în business?

Ovidiu Moldovan: Tendințele globale merg clar în direcția băncii inteligente, care combină automatizarea, AI-ul și analiza avansată a datelor într-un mod responsabil. În ultima perioadă s-au evidențiat trei direcții principale:

• Artificial Intelligence (AI) – contextual și explicabil, nu doar „spectaculos” – tendința globală este să se treacă de la promisiuni la rezultate concrete. Băncile caută AI care optimizează decizii reale: de exemplu, validarea automată a documentelor de creditare, detecția anomaliilor în tranzacții sau analiza riscurilor non-financiare.

• Personalizarea experienței clienților – nu doar prin chatbot-uri, care sunt deja o normalitate în această industrie, ci prin oferirea de produse potrivite la momentul potrivit, pe baza datelor corelate din sisteme interne și externe.

• Platformizarea și integrarea deschisă (Open Banking) – ecosistemele bancare evoluează către modele deschise, bazate pe colaborări și integrarea partenerilor fintech, inițial declanșată de normativele europene dar ulterior evidențiindu-se si valoare intrinsecă.

Abordarea corectă este una echilibrată între inovație și control: să testezi rapid (prin proiecte pilot), să identifici avantajele de business și să construiești sustenabil.

BankingNews: Vă rog să explicați care este rolul AI într-o bancă și să descrieți un pic beneficiile noilor tehnologii pentru clienții băncilor.

Ovidiu Moldovan: Inteligența artificială ajută băncile să transforme cantități mari de date în decizii mai rapide și mai bine adaptate fiecărui client. Pentru consumatori, asta se vede în procese mai simple, răspunsuri mai rapide și servicii mai sigure, fie că vorbim despre aplicațiile digitale sau despre mecanismele interne care fac aceste servicii posibile. În final, AI contribuie la o relație mai clară și mai predictibilă între bancă și client.

BankingNews: Care sunt procesele interne unde implementarea AI aduce cel mai rapid rezultate pentru o bancă?

Ovidiu Moldovan: Cele mai rapide rezultate apar în activitățile repetitive, cu volum mare de documente și reguli bine definite. Dincolo de procesele deja cunoscute, precum onboarding-ul sau monitorizarea tranzacțiilor, AI începe să fie folosită cu succes și în zone mai puțin vizibile, dar foarte consumatoare de timp, cum sunt pregătirea scrisorilor de garanție sau reînnoirea polițelor de asigurare. Aici, câștigul este clar: mai puțin timp pierdut și mai puține erori.

BankingNews: Cum diferă nevoile de digitalizare ale băncilor din România față de cele din alte țări în care activați? Ce putem învăța din piețele mai mature digital?

Ovidiu Moldovan: În România, digitalizarea este încă orientată în principal spre modernizarea sistemelor existente și eficientizarea operațiunilor de bază. În piețele mai mature, accentul se mută către integrarea tuturor canalelor și crearea unor experiențe digitale complete, de la început până la final. În piețele emergente, precum unele țări din Africa, digitalizarea pornește adesea de la niveluri fundamentale, cum ar fi transformarea documentelor pe hârtie în conținut electronic și structurarea informației. Lecția importantă este că digitalizarea nu este un proiect cu termen limită, ci un proces continuu de adaptare.

BankingNews: Cum se împacă nevoia de inovație cu rigorile de conformitate și reglementare din banking? Cum poate fi AI implementată responsabil?

Ovidiu Moldovan: În banking, inovația nu poate exista în afara regulilor. AI trebuie construită pe baze solide, cu reguli clare, transparență și posibilitatea de a explica deciziile luate. Atunci când este implementată treptat și controlat, tehnologia nu intră în conflict cu reglementările, ci poate deveni chiar un aliat al conformității.

BankingNews: O temă de interes în corelație cu tehnologia din banking este reprezentată de deep-fake și fraudele online. În ce fel ne ajută inteligența artificială în acest proces și ce soluții există?

Ovidiu Moldovan: Fraudele digitale devin tot mai sofisticate, iar inteligența artificială joacă un rol dublu: poate fi folosită greșit, dar este și cel mai eficient instrument de apărare. Modelele moderne pot identifica rapid comportamente suspecte, tentative de impersonare sau inconsecvențe în date, înainte ca acestea să producă pagube. Capacitatea AI de a învăța continuu este esențială într-un peisaj de amenințări aflat în permanentă schimbare.

BankingNews: Cum poate deveni cloud-ul un catalizator pentru transformarea modului în care vor funcționa băncile în viitor?

Ovidiu Moldovan: Cloud-ul oferă băncilor flexibilitatea de care au nevoie pentru a se adapta rapid. El face posibilă implementarea mai ușoară a tehnologiilor moderne, inclusiv AI, și simplifică multe dintre procesele interne. Pentru clienți, beneficiile se traduc prin servicii mai stabile, mai rapide și mai sigure, iar pentru bănci, printr-o capacitate mai mare de a răspunde schimbărilor din piață și din zona de reglementare.

BankingNews: Cum vedeți evoluția rolului AI în următorii 5 ani în sectorul bancar?

Ovidiu Moldovan: În următorii ani, AI va trece treptat de la un rol de sprijin la unul de automatizare controlată a unor procese importante. Va fi tot mai prezentă în operațiunile de zi cu zi ale băncilor, cu accent pe eficiență și experiența clientului. Limitele nu vor fi impuse de tehnologie, ci de cât de repede și de responsabil vor reuși organizațiile să se adapteze.