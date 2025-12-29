De frica inflației, românii economisesc în valută. Ce arată cele mai recente date BNR

Depozitele populației și ale companiilor la bănci au continuat să crească în luna noiembrie 2025, ajungând la un sold total de aproape 650 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Față de aceeași perioadă din 2024, depozitele clienților neguvernamentali au avansat cu 5,6%, pe fondul unei creșteri accelerate a economiilor în valută +16%!

Comparativ cu luna octombrie 2025, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut cu 1,5%, până la 649,1 miliarde lei. În termeni reali, însă, nivelul depozitelor este cu 3,8% mai mic decât în urmă cu un an, efect al inflației încă ridicate.

Depozitele în lei: creștere modestă, presiune din inflație

Depozitele în lei, care reprezintă 68,1% din total, au ajuns la 441,9 miliarde lei, în creștere cu 1,7% față de luna precedentă și cu doar 1,4% față de noiembrie 2024. Ajustate cu inflația, economiile în lei ale populației și firmelor au scăzut cu 7,6% în termeni reali.

Gospodăriile populației aveau depozite în lei de 257,4 miliarde lei, în creștere cu 3,9% față de noiembrie 2024, dar cu un declin real de 5,4%.

Companiile și instituțiile financiare nemonetare au acumulat 184,4 miliarde lei, în creștere lunară de 2,3%, însă cu un minus anual de 1,9% (-10,6% în termeni reali).

Economiile în valută accelerează: +16% într-un an

Depozitele în valută, exprimate în lei, au ajuns la 207,2 miliarde lei, reprezentând 31,9% din totalul depozitelor. Față de luna noiembrie 2024, acestea au crescut cu un ritm alert de 16% (respectiv 13,4% dacă sunt exprimate în euro).

Potrivit BNR, populația deține depozite în valută de 140,9 miliarde lei, în creștere cu 15,7% față de anul trecut.

Alte sectoare (companii și instituții financiare nemonetare) aveau depozite în valută de 66,4 miliarde lei, cu un avans anual de 16,8%.

Exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenților au ajuns la 40,7 miliarde euro, în creștere cu 1% față de luna anterioară.

De frica inflației, românii economisesc în valută

Datele publicate astăzi de BNR ne arată o orientare tot mai clară către economisirea în valută, pe fondul incertitudinilor economice și al erodării puterii de cumpărare. Deși sumele din bănci continuă să crească în termeni nominali, ajustarea cu inflația arată că economisirea reală rămâne sub presiune, în special în cazul depozitelor în lei.

În acest context, putem spune că acest comportament de economisire al populației oferă un indiciu important despre fricile românilor, percepția asupra riscurilor viitoare și despre nevoia de protecție într-un mediu economic încă volatil.